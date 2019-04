Liverpool e Chelsea se enfrentam em duelo decisivo pela Premier League

A Premier League aguarda mais um grande duelo neste domingo (26), Liverpool e Chelsea se enfrentam na ponta da tabela. O jogo ocorre às 10h do horário de brasília, em Anfield.

O duelo entre as duas equipes ganhou força nos últimos anos, com confrontos históricos pelas fases decisivas da Champions League e até mesmo finais de FA Cup disputada entre os times. Para o Liverpool, entra em campo a oportunidade de ser campeão inglês após 24 anos. Os Reds vem em uma campanha extraordinária e tem grandes chances de ganhar a Premier League pela primeira vez na história. O Chelsea concentra sua forças na Champions League, onde irá enfrentar o Atlético de Madrid pelas semifinais em Stamford Bridge nesta semana. Os Blues estão na segunda colocação, e para continuar acreditando no título é necessário vencer o Liverpool, em Anfield.

A vantagem em confrontos diretos é para o lado vermelho, são 167 jogos disputados, 74 vitórias do Liverpool e 58 do Chelsea. Porém, nos últimos anos os confrontos estão cada vez mais equilibrados. Na última batalha pelas equipes, os Blues conquistaram a vitória sobre o Liverpool no Stamford Bridge. Era o último jogo do ano de 2013, disputado em 29 de dezembro. Os visitantes abriram o placar com Skrtel logo aos três minutos de jogo, mas viram Eto'o e Hazard virarem a partida ainda no primeiro tempo. Essa foi a última derrota do Liverpool na Premier League, depois disso o time da cidade dos Beatles encaixaram uma sequência incrível.

Liverpool pronto para mais uma batalha

Os Reds vão para mais uma batalha em Anfield, jogando em seus domínios, o time é muito eficiente. Foram apenas dois tropeços, um empate e uma derrota. A última partida do time foi contra o Norwich, fora de casa. O time viu Sterling brilhar mais uma vez e definir o placar, o Liverpool saiu com a vitória por 3 a 2.

Brendan Rodgers terá o desfalque de Jordan Henderson, que foi expulso no jogo contra o Manchester City e desfalcará o time até a próxima rodada. É provável a volta de Daniel Sturridge no time, o atacante inglês sentiu uma lesão e ficou de fora do último jogo do clube. Brendan Rodgers não dá certeza do retorno.



"Nós vamos dar-lhe mais 24 horas. Se ele não esiver apto para o jogo, não vamos utilizá-lo". disse o treinador do Liverpool.

Perguntado sobre o mistério da escalação do Chelsea, Simon Mignolet minimizou: "Nós realmente não lemos muito sobre isso", disse o goleiro belga ao site oficial do Liverpool.



"É mais sobre nós e sobre o que temos que fazer e menos sobre olhar para outras pessoas. Nós temos que ter certeza de que estamos prontos para o jogo, como temos feito até agora nesta temporada. Isso não faz qualquer diferença". concluiu.

Para ainda continuar na briga, Chelsea precisa vencer

O Chelsea está há cinco pontos do Liverpool, e uma derrota já deixa impóssivel as chances de conquistar o título. Na última partida, o time foi derrotado pelo Sunderland por 2 a 1, jogando em Londres, e viu as possibilidades de títulos ficarem ainda mais escassas. Mourinho foi perguntado se sentia pressão para conquistar títulos, o técnico respondeu de forma simples.

"Os meus jogadores estão muito bem. Não (eu não tenho de ganhar um troféu), temos que trabalhar com o máximo de nossas habilidades". disse Mourinho.



"Eu realmente não estou preocupado, eu acho que devemos pensar jogo após jogo. Você deve esperar o resto da temporada e ver o que o destino tem para você". comlpetou o treinador português.

O time tem grandes desfalques e Mourinho ainda não sabe qual formação irá utilizar para o jogo. O Chelsea tem grandes desfalques, o time de Londres não poderá contar com John Terry, Peter Cech, Samuel Eto'o e Eden Hazard por lesão. Ramires também foi punido e irá cumprir quatro jogos de suspensão. José Mourinho deixou claro a possibilidade de escalar um time alternativo, para poder contar com o melhor de cada jogador contra o Atlético de Madrid, pela Uefa Champions League.