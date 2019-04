Aplausos para Daniel Alves e para o Villarreal

Neste domingo (27), mais um ato racista veio à tona no mundo do futebol. Na partida entre Villarreal e Barcelona, válida pela 35ª rodada de La Liga e disputada no Estádio El Madrigal - o placar final da peleja apontou uma vitória de 3 a 2 para o Barça -, um torcedor do time da casa atirou uma banana em direção a Daniel Alves, lateral-direito do clube catalão, num claro ato de racismo. A resposta do brasileiro foi ousada: ele pegou a fruta e a comeu.

Dani Alves pode estar longe do futebol que o consagrou na Espanha e o fez ser titular absoluto da Seleção Brasileira, mas o ato certamente ficará eternizado em sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Infelizmente, insultos racistas como este estão sendo frequentes no futebol. Exemplos não faltam, como o racismo sofrido pelos jogadores Tinga e Arouca e pelo árbitro Márcio Chagas da Silva em pleno Brasil, país com uma considerável mistura étnica e com uma extensa população de afrodescendentes.

Quem atira uma banana em direção ao jogador alvo de tal preconceito espera que ele sinta-se ofendido, mas o lateral brasileiro mostrou estar de cabeça erguida, constrangendo os racistas e quebrando suas expectativas. É uma atitude que pode não ser a solução ideal para o problema, mas é bastante louvável. Tão louvável que recebeu elogios de diversas pessoas mundo afora, inclusive de Dilma Rousseff, presidente do Brasil.

Poucos dias depois de ter perdido seu ex-jogador, ex-assistente e ex-técnico Tito Vilanova, o clima no FC Barcelona passou a ser de maior saudosismo, não só pela gratidão a um profissional que passou boa parte de sua vida no clube, mas também por se orgulhar de uma resposta deveras inusitada a um ato racista.

Neymar, compatriota e colega de trabalho de Daniel, se sentiu bastante orgulhoso com o fato e lançou uma campanha intitulada "Somos todos macacos", que está se tornando febre nas redes sociais. O pontapé inicial foi uma foto do atacante ao lado de seu filho, publicada em seu perfil na rede social Instagram.

Assim como Daniel Alves, o Villarreal CF também mostrou um belo exemplo de combate ao racismo. O clube da cidade homônima, localizada na província de Castellón, identificou o torcedor que jogou a banana no jogador brasileiro. O adepto, sócio do Submarino Amarelo, teve sua carteira retirada e está proibido de frequentar o El Madrigal pelo resto de sua vida.

"O Villarreal CF volta a manifestar sua firme vocação pelo respeito, a igualdade, a desportividade e o jogo limpo tanto dentro quanto fora do campo de jogo e mostra seu absoluto rechaço a qualquer ato que vá de encontro a estes princípios como a violência, a discriminação, o racismo ou a xenofobia", comunicou a instituição em nota publicada no seu site oficial.

Foi a atitude mais justa a ser feita. Espera-se que os outros clubes os quais passem pela mesma situação sigam o exemplo da entidade espanhola. A tecnologia nos permite indicar com certa facilidade quem comete tal atrocidade.

O racismo é uma forma de pensamento ultrapassada e condenável. Resta-nos dar ao Villarreal e a Daniel Alves os nossos mais sinceros aplausos. Um esporte tão apaixonante quanto o futebol e um bem tão precioso quanto a vida não merecem ter um episódio feito a discriminação racial.