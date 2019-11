Brigas pela Europa League e contra o rebaixamento agitam a 35ª rodada da Ligue 1

Com a vitória do Monaco e o empate do PSG, o título parisiense não veio nesta 35ª rodada. Porém, o time de Laurent Blanc só depende de si para erguer mais um caneco na temporada. O Lille precisa de três pontos em três jogos para assegurar sua ida à Uefa Champions League. Lyon e Saint-Étienne venceram e mantiveram a diferença de dois pontos na briga pela Uefa Europa League.

Na parte de baixo da tabela, o Évian se complicou, mas contou com o empate do Sochaux e com a derrota do Valenciennes para dar uma respirada. A diferença do primeiro da zona de rebaixamento para o 15º colocado é de seis pontos.

Confira o resumo de cada jogo da 35ª rodada da Ligue 1:

Nantes 1 x 1 Olympique de Marseille

No tradicional jogo da sexta-feira (25), o Nantes empatou em 1 a 1 com o Marseille. Os gols foram de Thauvin e Gakpé. O L'Ohème impediu os mandantes de chegarem à terceira vitória consecutiva. Na tabela, o OM é o 6º com 53 pontos, com poucas chances de ir para a Uefa Europa League. Os Canaries subiram duas posições e estão em 10º.

O Marseille abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa. Gignac tocou de calcanhar para Thauvin, que ajeitou e chutou no canto do goleiro. Bedoya teve a chance de empatar, mas desperdiçou. O Nantes finalmente marcou na volta do intervalo. Gakpé chutou de longe e Mandanda aceitou.

Ajaccio 1 x 4 Monaco

Abrindo os jogos de sábado (29), o Monaco foi até Ajaccio, na Córsega, e venceu o time da casa por 4 a 1. O destaque da partida foi Berbatov, autor de dois gols e uma assistência. Os Rouge et Blanc permanecem em segundo, mas com oito pontos atrás do líder PSG. O ACA é o lanterna com apenas 20 pontos ganhos e apenas cumpre tabela no campeonato, pois já está rebaixado.

Os gols só saíram no segundo tempo, graças às boas defesas de Ochoa e Subasic. Na segunda etapa, Moutinho cobrou curto escanteio e cruzou para Berbatov abrir os trabalhos. O mesmo Moutinho deu belo passe para o búlgaro, em posição legal, ampliar. No minuto seguinte, Lasne cruzou, a defesa não courtou e Tallo diminuiu o placar. O Monaco matou o jogo com um belo gol de Kondogbia. No fim do jogo, ainda deu tempo de Ocampos deixar o dele.

Evian TG 1 x 2 Saint-Étienne

No Parc des Sports, o Évian acabou derrotado pelo ASSE por 2 a 1. O resultado complica o ETG, que agora se vê apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Os Verts permanecem em 4º, sete pontos atrás do Lille e apenas dois acima do Lyon.

Gradel arrancou pela direita, foi ao fundo e cruzou para Corgnet pegar de primeira e marcar um belo gol. Poucos minutos depois, o mesmo Gradel cobrou falta para a área e o zagueiro Perrin marcou.

No segundo tempo, Barbosa escapou pela esquerda e cruzou; após bate rebate na área, Wass tocou para as redes. Nos minutos finais, dois jogadores do ETG foram expulsos: Sabaly foi ao chuveiro mais cedo depois de um carrinho criminoso em Clerc; Cambon discutiu com o árbitro e foi mais um a ver o cartão vermelho.

Guingamp 1 x 0 Valenciennes

Em confronto direto entre times desesperados, o Guingamp se deu melhor e venceu o Valenciennes por 1 a 0, gol de Beauvue. O time que está na final da Copa da França luta para não cair para a Ligue 2. O EAG subiu para o 16º lugar, com quatro pontos de diferença para o primeiro na zona. O VAFC continua em penúltimo com 29 pontos e pode ser rebaixado matematicamente na próxima jornada.

Os visitantes tiveram boas chances de marcar. Waris chutou forte e Samassa defendeu em dois tempos. O Guingamp quase abriu o placar, mas o brasileiro Magno Novaes defendeu.

Já na etapa final, Medjani testou forte após escanteio e Novaes novamente defendeu. No segundo escanteio, finalmente saiu o gol. Giresse cobrou na cabeça de Beauvue, que marcou o único tento da partida. No fim do jogo, muita festa no Stade du Roudourou.

Montpellier 2 x 1 Toulouse

Buscando se recuperar no campeonato, o Montpellier bateu o Toulouse por 2 a 1. A equipe subiu duas posições e está em 13º lugar. Os Tef permanecem em 9º.

Com cinco minutos de jogo, Ninkov cruzou e Trejo completou para o gol. Os mandantes responderam com Niang chutando para grande defesa do goleiro. Boucher apareceu bem novamente no chute de Martin. Braithwaite teve a chance de ampliar, mas acabou chutando em cima de Pionnier. Na sobra, Trejo mandou na trave. A partir daí começou a reação do Montpellier. Deplagne cruzou e Ait-Fana antecipou-se ao zagueiro para marcar. Cinco minutos depois, Veskovac derrubou Ait-Fana e o juiz apontou a cal. Cabella cobrou no ângulo e marcou.

Nice 1 x 0 Stade de Reims

Outro que está na parte de baixo é o OGC Nice, que venceu em casa o Reims pelo placar mínimo, com gol de Eysseric. Os Aiglons estão em 14º; os rouges et blancs, em 8º.

As pontarias das duas equipes não estavam boas. Muitas chances criadas, porém poucas levavam perigo. Com cinco minutos do segundo tempo, a bola foi alçada na área, a defesa afastou mal e Eysseric pegou de primeira; a bola passou por todo mundo e acabou entrando.

Rennes 1 x 1 Lorient

Em duelo da parte baixa da tabela, o Rennes recebeu o FC Lorient e a partida acabou no 1 a 1, resultado ruim para ambas as equipes. O Stade Rennais, finalista da copa nacional, está em 15º com 40 pontos. Os Merlus caíram duas posições e se encontram na 12º colocação.

Costil fez mais uma boa partida. No começo do jogo, defendeu a rebatida contra de Boye e o chute à queima-roupa de Aliadière. Numa jogada em velocidade, Traoré testou após cruzamento da direita e abriu o placar. Na volta da pausa, Toivonen perdeu gol em baixo das traves. Mas os mandantes empataram: Alessandrini cruzou na cabeça de Ntep, que pulou mais alto que todos e balançou as redes.

Sochaux 1 x 1 Paris Saint Germain

O título nesta rodada foi adiado. Com a vitória do Monaco, o PSG só precisava vencer o Sochaux, porém, neste domingo (27), com um gol contra de Thiago Silva, os Parisiens acabaram empatando em 1 a 1. Na próxima rodada, o PSG só depende de si mesmo para levantar mais uma taça. Os Lionceaux permanecem na zona da degola, mas com apenas quatro pontos atrás do Evian.

Os visitantes perderam algumas boas chances, mas, aos 24 minutos, Thiago Motta lançou Cavani, que dominou no peito e marcou um belo gol de voleio.

O empate saiu no segundo tempo. Marange cruzou, a bola desviou em van der View, Sirigu espalmou e a redonda acabou rebatendo na cabeça de Thiago Silva. O time da capital perdeu muitos gols no segundo tempo e teve que se contentar com o empate.

Lyon 4 x 1 Bastia

O Lyon continua sua busca pela vaga na Europa League. No domingo, a equipe sapecou 4 a 1 no Bastia com show de Fekir no Stade de Gerland. Com isso, os Gones continuam em 4º, a dois pontos do rival Saint-Étienne. O Bastia permanece em 11º.

Gomis abriu o placar após cruzamento de Bedimo. Pouco depois, Fekir aumentou. No segundo tempo, confusão na área e Bruno marcou. Três minutos depois, Koné subiu mais que todos e marcou o terceiro. Para fechar a conta, Lacazette chutou sem chances para o goleiro.

Lille 2 x 1 Bordeaux

O Lille venceu o Bordeaux por 2 a 1 no Stade Pierre-Mauroy. Com o resultado, os Dogues mantiveram os sete pontos de vantagens para o Saint-Étienne, continuando em terceiro com 67 pontos. Os Girondins, que não vencem fora de casa desde janeiro, permanecem em 7º, sem pretensões no campeonato.

Aos 24 minutos, Origi passou de letra para Balmont, o meia francês cruzou de primeira da intermediária para Kalou, que, sem marcação, cabeceou para o gol.

Na segunda etapa, Kjaer cobrou com muita violência e o goleiro fez excelente defesa, porém, no rebote, Mendes, em posição duvidosa, só tocou para o gol vazio, ampliando o placar. No minuto seguinte, Jussiê ganhou de Kjaer na velocidade e foi derrubado dentro da área. O árbitro assinalou pênalti e o atacante brasileiro cobrou, diminuindo a vantagem dos mandantes.

No fim do jogo, Carrasso, um dos destaques da partida, defendeu pênalti cobrado por Kalou.

