Em Munique, Bayern enfrenta Real Madrid em busca da classificação à final

Nos primeiros 90 minutos do duelo, o Bayern de Munique conseguiu imprimir seu ritmo e marcou muito bem. Agora, nesta terça-feira (29), acontece o jogo da volta, onde o atual campeão precisará vencer por dois ou mais gols de diferença; uma vitória por 1 a 0 leva a semifinal da Uefa Champions League para os pênaltis.

Agora é a hora dos gigantes rugirem. Dos pequenos se entocarem e onde os fracos não têm vez. Com grandes craques em campo, qualquer detalhe, qualquer erro pode ser fatal para o decorrer do confronto. Sem mais delongas, o máximo de atenção não é nenhum exagero. É disso que o time alemão precisa.

A equipe treinada por Pep Guardiola, já campeã da Bundesliga, buscará chegar à sua terceira final consecutiva e eliminar o Real Madrid, que caiu nas três últimas semifinais de liga dos campeões. Enquanto o Bayern de Munique buscará o sexto título continental, os madridistas buscarão o deca campeonato.

Bávaros querem cravar um lugar em Lisboa

Para chegar ao objetivo, o gigante da Baviera precisará de uma boa atuação de seus meias e atacantes; nomes como Arjen Robben e Frank Ribéry são as maiores esperanças de gols do Bayern, que não pode pensar em outra coisa a não ser balançar as redes. Por outro lado, a defesa também precisa estar ligada contra o melhor ataque da competição, afinal, qualquer empate interessa ao adversário.

O croata Mario Mandzukic está suspenso e vetado do confronto. Thomas Müller e Claudio Pizarro podem assumir a vaga. Outros desfalques da equipe Bávara são o zagueiro Diego Contento, e os meias Thiago Alcântara e Xhedar Shaqiri, todos machucados.

Para azar do time alemão, o astro Cristiano Ronaldo vem em grande fase e está 100% para o confronto. Além dele, o galês Gareth Bale é outro que deve ser titular na Allianz Arena. Ou seja, não será nada fácil.

A equipe vem de uma vitória diante do Werder Bremem, no último domingo (27), pela 33º rodada da Bundesliga. O Bayern venceu por 5 a 2 fora de casa e ganhou mais confiança para a disputa da decisão.

No último treino antes do jogo, o treinador Pep Guardiola deu entrevista retrucando as críticas que teve na partida de ida, quando Benzema fez o gol da vitória espanhola. Para o comandante, a posse de bola jamais será abdicada em seus times.

Histórico Bayern x Real

Além de se enfrentarem na temporada de 2011/12, as equipes já decidiram outras nove eliminatórias europeias. Portanto, foram dez confrontos ao longo da história, somando 21 partidas disputadas. No geral, o clube bávaro leva vantagem, tendo 11 vitórias contra oito dos blancos; outras duas partidas terminaram empatadas. O Bayern de Munique também leva vantagem no número de classificações: seis, contra, consequentemente, quatro do Real.

Na última edição da liga dos campeões, alemães e espanhóis se enfrentaram também na fase semifinal. Após uma vitória para cada lado, a decisão foi para os pênaltis, onde o Bayern triunfou.

Um dos principais confrontos foi em 1976, quando os Bávaros lutavam pelo tricampeonato da Uefa Champions League, e precisaram passar pelo Real Madrid na fase semifinal. Após empatar por 1 a 1 na Espanha, o Bayern de Munique conseguiu vencer o time espanhol por 2 a 0. Na decisão a seguir, o Bayern conseguiu levantar a taça.