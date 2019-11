Vélez Sarsfield x Nacional, Copa Libertadores 2014 e

00:06 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Vélez Sarsfield 2 X 2 Nacional-PAR. Continue navegando pelo site e aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores. Em instantes, a crônica da partida estará disponível. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

23:46 Ignacio Don, goleiro do Nacional: "Acho que o melhor em campo foi a equipe. Eu, sem eles, não sou nada."

49` FIM DE JOGO! O NACIONAL ESTÁ NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

49` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! ORUÉ! O meia Derlis Orué recebe lançamento, o goleiro Sosa não consegue cortar no meio campo e ele fica com o gol livre para empatar. 2 a 2. O Nacional está nas quartas de final.

48` Escanteio para o Vélez.

45` Teremos mais quatro minutos de acréscimo. O Vélez, mesmo com dois jogadores a menos, vai para o tudo ou nada.

44` DON! Nanni desvia de cabeça, porém o goleiro segura firme.

42` CARTÃO VERMELHO PARA CANTEROS! Vélez jogará os últimos minutos com 9 jogadores.

40` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VÉLEZ! CORREA! Zárate coloca na área, a zaga afasta e Jorge Correa, de primeira na entrada da área, manda no canbto. 2 a 1. Vélez precisa de mais um.

39` SUBSTITUIÇÃO NO VÉLEZ! Sai: Tobio; Entra: Yamil Asad.

33` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! TORALES! Silvio Torales bate pênalti no meio do gol e Sebastián Sosa cai para o seu lado esquerdo. 1 a 1. Agora o Vélez precisará de mais dois gols.

32` CARTÃO VERMELHO PARA LUCAS ROMERO! Recebe o segundo amarelo pelo pênalti.

32` PÊNALTI PARA O NACIONAL! Lucas Romero dá carrinho em Bareiro após belo contra-ataque dos paraguaios.

30` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VÉLEZ! CORREA! Lançamento de Canteros, jogada individual de Cubero pela ponta direita, rolada para Jorge Correa chegar chutando no canto. 1 a 0. Estamos indo aos pênaltis.

28` NOVAMENTE ZÁRATE! Lance muito parecido, porém dessa fez executou somente um drible. Finalização passou perto do ângulo.

27` QUASE! Zárate faz jogada individual pela ponta esquerda, cortando em diagonal para o meio. Na entrada da área, bateu muito perto do ângulo de Don.

26` Vélez ataca sem muito perigo. Assusta somente nas bolas paradas. Falta criatividade. Nacional se defende muito bem, já que está se classificando para as quartas de final.

22` Don sai mal em escanteio, soca para o meio da área e Tobio chuta. A bola estoura em Piris e fica nas mãos do goleiro. Se salvou o Nacional.

15` SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Sai: Benítez; Entra: Julio Santa Cruz.

15` SUBSTITUIÇÃO NO VÉLEZ! Sai: Cardozo; Entra: Nanni. Saiu um lateral esquerdo para a entrada de um centroavante.

9` Outro escanteio para o Vélez. É o 15º do Fortín na partida.

7` Mauro Zárate, livre dentro da área, perde grande gol. Bateu forte rasteiro para fora.

2` Segundo escanteio do Vélez em dois minutos. Torcida atrás do gol explode!

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46` CARTÃO AMARELO PARA FERNANDO TOBIO!

42` Chute cruzado de Correa travado no carrinho por Piris. Com o desvio, quase o goleiro Don foi traido. A bola saiu vagarosamente perto da trave, para a linha de fundo.

40` CARTÃO AMARELO PARA FREDY BAREIRO!

37` Após chute travado de Zárate, a bola sobra para Pratto na entrada da área. O atacante chuta fraco, com a canhota, no meio do gol.

34` Chute de Sebastián Domínguez desviado na barreira. Nono escanteio para o Vélez.

28` Falta cobrada por Marcos Riveros no ângulo, porém fraca. Sebastián Sosa defendeu bem em dois tempos. Primeira chance do Nacional.

22` INCRÍVEL, DON! Mauro Zárate enfia para Jorge Correa tocar na saída de Don. O goleiro consegue desviar a bola com a perna e acaba com a grande chance do Fortín.

19` Cruzamento de Zárate em escanteio e desvio de Cubero, assustando o Nacional.

16` Depois de bola mal cortada pela defesa, Lucas Pratto, dentro da área, tira demais do goleiro e manda para fora.

13` Chute de Mauro Zárate desvia na defesa. Outro escanteio.

7` Terceiro escanteio para o Vélez no jogo. Argentinos mandam na partida.

5` Após rebote de escanteio, Mauro Zárate chuta, desviado, para fora.

4` Cruzamento de Jorge Correa e cabeçada de Lucas Pratto para fora.

3` CARTÃO AMARELO PARA LUCAS ROMERO!

0` COMEÇA O JOGO!

21:47 Nacional em campo. Confirmado com Don; Coronel, Caceres, Piris e Mendoza; Riveros, Torales, Orué e Melgarejo; Bareiro e Benítez.

21:46 Vélez em campo. Confirmado com Sosa; Cubero, Seba Domínguez, Tobio e Cardozo; Canteros, Romero, Cabral e Jorge Correa; Mauro Zárate e Lucas Pratto.

21:42 Chuva começa a ficar intensa em Buenos Aires. Agora a torcida aparece, e canta apoiando o clube.

21:35 Pouco público até o momento no José Amalfitani. Devem estar chegando de última hora.

20:30 ESTÁDIO: José Amalfitani, localizado no bairro de Liniers, em Buenos Aires. Tem capacidade para 49.540 pessoas. O Estádio foi utilizado na Copa do Mundo de 1978, na Argentina. (Foto: Divulgação / Vélez)

20:25 Fabián Balbuena, na defesa, e Jorge Achucarro, no ataque, devem ganhar as posições de Marcos Melgarejo e Fredy Bareiro, respectivamente. Com time completo, o Nacional treinou no José Amalfitani na última segunda-feira (28). (Foto: Divulgação / Nacional)

20:22 Vélez tem o garoto Agustín Allione como dúvida, já que treinou de forma diferenciada nesse início de semana. O meia deve ser substituído pelo seu amigo de base do Vélez, o também meia Jorge Correa. De resto, time completo.

20:18 FIQUE DE OLHO: Julián Benítez, atacante do Nacional. Autor do gol da vitória na primeira partida, Benítez é identificado com o Nacional. Conquistou o Apertura em 2013, foi para a LDU e voltou ao Nacional Querido neste ano. Na sua carreira também conta com participações pela Seleção Paraguaia. (Reprodução / AFP)

20:13 FIQUE DE OLHO: Mauro Zárate, atacante do Vélez. Após ficar no banco na primeira partida ante o Nacional, negou os rumores de má relação com Turu Flores, fez dois gols sobre o Rosário Central e conquistou a titularidade de volta. Mesmo com uma breve lesão, Zárate tem 9 gols e é o artilheiro do Torneo Final. (Foto: Divulgação / Vélez Sarsfiled)

20:10 Gustavo Morínigo, técnico do Nacional, gostou do que viu na goleada diante o Guaraní e quer o mesmo do jogo de hoje: "A equipe fez uma partida muito boa. Aproveitamos os espaços com velocidade e marcamos os gols. Na defesa, nos defendemos muito bem".

20:08 Solicitado pelo site do Vélez a mandar uma mensagem aos torcedores, José Flores fez uma chamada: "Venham ao jogo para apoiar a equipe, vamos precisar. Nós temos uma parada dura, mas com toda a confiança e toda a fé conseguiremos vencer essa diferença".

20:06 Essa classificação para as oitavas de final é a melhor campanha da história do modesto - porém tradicional - Nacional. Os jogadores já estão fazendo história no clube, todavia querem mais.

20:03 A melhor campanha do Vélez terminou em título. O clube foi campeão da Copa Libertadores de 1994. A final foi contra o São Paulo e os argentinos venceram nos pênaltis em pleno Morumbi. Relembre:

19:58 VEJA COMO FOI: Nacional surpreende Vélez Sarsfield e larga na frente nas oitavas da Libertadores

19:54 Este será o segundo jogo oficial entre as equipes. O primeiro ocorreu semana passada, com vitória do Nacional no Paraguai por 1 a 0. Hoje, o Vélez terá que vencer por, ao menos, dois gols de diferença para se classificação. O 1 a 0 levaria paras os pênaltis.

19:50 Na última rodada do torneio paraguaio, o Nacional goleou o Guaraní por 4 a 0 com uma equipe completamente alternativa. Hugo Lusardi, Nicolas Martinez, Julio Santa Cruz e Sandino Sosa marcaram os gols. (Foto: Divulgação / Nacional-PAR)

19:45 O visitante é o Nacional-PAR, pior segundo colocado da primeira fase. Conseguiu a classificação com 8 pontos, resultado de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada, um incrível 3 a 2 em casa diante o Santa Fé classificou a equipe.

19:40 Na última rodada, pelo Torneo Final, o Vélez goleou o bom time do Rosário Central por 4 a 1. O time, formado completamente por reservas, contou com dois gols - um deles de bicicleta - de Mauro Zárate (levantado na foto) e ótima atuação de Roberto Nanni, com três assistências. (Foto: Divulgação / Vélez Sarsfield)

19:37 O mando de campo é do Vélez Sarsfield, que se classificou com a melhor campanha da primeira fase. Marcou 15 pontos, provenientes de cinco vitórias e uma derrota. Essa derrota foi diante o The Strongest, na altitude da Bolívia, quando Turu Flores optou por um time completamente reserva, repleto de garotos da base.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vélez Sarsfield x Nacional-PAR, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 21h45, no José Amalfitani.