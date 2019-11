Chelsea x Atlético de Madrid

17:45 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Chelsea e Atlético de Madrid, pela Champions League. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

17:40 O Atlético de Madrid consegue uma vitória improvável no Stamford Bridge e está na final da Champions League!! Sendo assim, teremos um clássico madrilenho na decisão, que será realizada no dia 24 de maio em Lisboa.

50' FINAAAL DE JOGO!!

48' QUASE!! Hazard "tabela" com um rival, fica de frente para o gol, mas Courtois faz grande defesa com o pé!

46' Ba recebe na área, tenta dominar, mas é desarmado por Miranda.

45' +5 de acréscimos! Vamos até 50!

42' Ramires tenta invadir a área trombando com Tiago, perde o equilíbrio e desaba no gramado. O árbitro manda seguir.

40' Ivanovic cruza da direita, e a defesa afasta.

38' Chelsea não chega nem perto de incomodar o Atlético de Madrid.

36' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Arda Turan; ENTRA: Cristian Rodríguez

35' A torcida do Atlético de Madrid provoca José Mourinho cantando xingamentos direcionados ao português. Os ingleses respondem defendendo o comandante.

33' Filipe Luís avança até perto da linha de fundo, cruza para Raúl García, mas a defesa afasta antes.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Diego Costa; ENTRA: Sosa

31' POR POUCO!! Filipe Luís humilha Ivanovic e quase faz um golaço de craque!!

31' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! SAI: Willian; ENTRA: Schürrle.

28' Torcida do Atlético de Madrid já grita olé no Stamford Bridge!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! TURAN!! Juanfran cruza, o turco cabeceia na trave e aproveita o próprio rebote para fazer o terceiro!!

23' Falta para o Chelsea na ponta esquerda, a bola é levantada na área por Willian, Courtois faz duas defesas, mas o árbitro já tinha marcado falta de ataque.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! SAI: Fernando Torres; ENTRA: Demba Ba

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Adrián; ENTRA: Raúl García

19' CARTÃO AMARELO PARA ADRÍAN!!

18' UUUH!! Falta para o Chelsea, David Luiz cabeceia na trave, e Courtois joga a bola por cima do gol no susto!!

17' Escanteio é cobrado pelo Atlético de Madrid, o goleiro fica com a bola.

16' Diego Costa chuta cruzado e consegue o escanteio.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! DIEGO COSTA!! O atacante cobra no meio do gol, e a bola bate na parte de cima da rede!!!

13' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO DE MADRID!!

10' ASSIM NÃO! David Luiz chuta de longe, mas pega muito mal na bola.

8' SUBSTITUIÇÃO PARA O CHELSEA! SAI: Ashley Cole; ENTRA: Eto'o

7' COURTOIS! Falta para o Chelsea na intermediária, Terry cabeceiara baixo, e o goleiro belga faz grande defesa!!!

7' Eto'o se prepara para entrar em campo.

6' Tiago chuta da entrada da área, mas bate sem força e o goleiro defende.

5' O Atlético de Madrid começa melhor na etapa final.

3' Suárez chuta da intermediária, e a bola passa longe do gol.

1' Turan aproveita vacilada da defesa do Chelsea, chuta de frente para o goleiro, mas o rival consegue defender.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

16:35 Primeiro tempo empatado até aqui. O resultado parcial vai dando a vaga na final da Champions League para o Atlético de Madrid, graças ao critério do gol fora de casa. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! ADRIÁN!! Após passe de Juanfran pela direita, o meia bate de primeira e empata o confronto!!

40' Miranda levanta bola na área do Chelsea, Diego Costa se enrosca com Terry e Cahill e o árbitro acaba marcando falta de ataque do Atlético.

37' Ex-jogador do Atlético de Madrid, Fernando Torres não comemora o gol que vai colocando o Chelsea na final

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA!! FERNANDO TORRES!! Willian faz linda jogada na ponta direita, passando por dois, Azpilicueta completa a jogada com um cruzamendo rasteiro, o espanhol chuta, a bola desvia na defesa e entra!!!!

32' Koke cobra falta fechadinha na área do Chelsea, Schwarzer hesita para sair do gol e o capitão Terry aparece no meio do caminho para fazer o corte de cabeça.

31' Falta para o Atlético de Madrid, a bola é levantada na área, e o Chelsea leva a melhor

30' CARTÃO AMARELO PARA CAHILL! É o primeiro da partida.

29' Hazard é apertado junto à lateral-esquerda e acaba desarmado por Miranda, mas se atira de carrinho e corta o contra-ataque do Atlético de Madrid.

27' David Luiz faz lançamento para Torres, mas Miranda joga para a lateral.

26' Em novo escanteio, agora pelo lado direito do ataque do Chelsea, a bola é afastada para a entrada da área e Hazard arrisca de voleio, de primeiro, mas emenda muito mal.

25' Willian cobra escanteio na primeira trave, Tiago corta mal e Terry aparece na segunda trave tentando completar para o canto aberto. Godín e Filipe Luís sobem junto com ele, cedendo novo escanteio

24' Escanteio para o Chelsea, Willian cobra e a defesa afasta.

22' CATEGORIA!!! Ivanovic cobra lateral para David Luiz na área, o brasileiro domina, faz a bicicleta, e a bola vai para fora!!!!

19' Cahill sai jogando errado após Ivanovic desarmar Diego Costa e a bola acaba roubada por Adrián, que aciona o próprio Diego Costa na área. O camisa 19 chuta forte, mas Cahill se recupera e bloqueia a finalização.

18' Diego Costa recebe na entrada da área, avança, chuta cruzado, e a defesa joga para escanteio.

17' O time inglês tem 68% de posse de bola.

16' O Atlético de Madrid tenta responder pela direita com Diego Costa, que invade a área cortando Ivanovic quase na linha de fundo e enche o pé em chute de canhota.

14' Willian cobra a falta, e a bola passa por cima do gol, perto do travessão.

13' Falta para o Chelsea na ponta esquerda, Willian cobra tocando para Ramires na entrada da área, e o volante sofre falta pertinho da meia-lua.

10' Torres recebe lançamento, mas Godín afasta de qualquer maneira.

9' Hazard tenta entrar na área em velocidade, mas Miranda rouba a bola.

8' Diego Costa tenta desarmar Cahill, o zagueiro sente a pressão e joga a bola para a lateral.

6' Chelsea toca bem a bola, sem muita pressa para atacar.

4' Chelsea não adota postura tão defensiva, mas Atlético de Madrid é melhor nos contra-ataques.

3' QUASE!!!! Escanteio para o Atlético de Madrid, a defesa afasta, Koke tenta levantar na área novamente e acerta o travessão!!!

2' Torres tenta passar por Miranda na entrada da área, mas é desarmado pelo brasileiro.

1' Turan tenta cruzar, mas o goleiro fica com a bola.

0' Começa o jogo!!

15:46 O árbitro Nicola Rizzoli confere os últimos detalhes antes de autorizar o início da partida no Stamford Bridge. Antes, é respeitado um minuto de silêncio pelo recente falecimento de Tito Vilanova, ex-treinador do Barcelona.

15:45 Tudo pronto para a bola rolar!

15:44 ATLÉTICO DE MADRID: Courtois; Juanfran, Godín, Miranda e Filipe Luís; Koke, Tiago, Mario Suárez e Arda Turan; Adrián e Diego Costa. Treinador - Diego Simeone.

15:43 CHELSEA: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry e Ashley Cole; David Luiz e Ramires; Azpillicueta, Hazard e Willian; Fernando Torres. Treinador - José Mourinho

15:42 As duas equipes já estão na boca dos vestiários, prontas para entrar no gramado do lotado Stamford Bridge -- o barulho da torcida do Chelsea é ouvido claramente no túnel de acesso ao campo.

15:39 O goleiro Mark Schwarzer, com 41 anos, se tornará o jogador mais velho a jogar uma partida da fase de mata-mata da Champions. Quando o australiano iniciou a carreira, em 1990, Courtois, do Atlético de Madrid, não era nem nascido.

15:37 Esta é a primeira semifinal de UEFA Champions League do Atlético de Madrid desde 1974. Na ocasião, o lendário treinador e eterno 'colchonero' Luis Aragonés, falecido em fevereiro deste ano, ainda atuava como jogador do Atlético. Os 'rojiblancos' acabariam chegando à final daquela Champions após eliminarem o Celtic na semi, mas acabariam vice-campeões diante do Bayern de Beckenbauer, Gerd Muller & cia.

15:35 A torcida do Chelsea estará de olho em Diego Costa. Segundo vários meios de comunicação europeus, o jogador é o principal alvo dos Blues para a próxima temporada.

15:30 Há seis brasileiros em campo, incluindo o naturalizado espanhol Diego Costa: David Luiz, Ramires, Willian, Miranda e Filipe Luis.

14:30 O italiano Nicola Rizzoli foi o árbitro nomeado pela Uefa para apitar o confronto entre Chelsea e Atlético de Madrid. Este será o quarto jogo da Champions League que ele apitará nesta temporada, depois de ter estado no Steaua Bucareste x Légia de Varsóvia, Paris Saint Germain x Benfica, Real Sociedad x Manchester United e Arsenal x Bayern Munique.

14:25 O estádio Stamford Bridge é o palco do confronto de logo mais entre Chelsea e Atlétco de Madrid. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

14:23 Diego Simeone acredita que a vitória do Chelsea sobre o Liverpool, por 2 a 0, mostra a força do adversário do Atlético de Madrid. Simeone não tem ilusão da dificuldade que terá pela frente em Stamford Bridge. Por isso, ele alerta seus comandados e prepara o espírito dos torcedores para um duro combate que se anuncia. "Está claro Chelsea tem uma grande equipe, já que eles ganharam mesmo com uma série de mudanças. Isso significa que vamos jogar contra uma equipe poderosa, algo que sabíamos. Estamos cientes que teremos muitas dificuldades na próxima quarta-feira.", disse.

14:21 O lateral-esquerdo do Chelsea, Ashley Cole, está desesperado para provar que pode estar na lista final de convocados pela Inglaterra para a Copa do Mundo. Leighton Baines e Lucas Shaw são os favoritos de Roy Hodgson para para a posição. Cole, que tem 107 convocações, perdeu espaço na equipe ao passar a maior parte da temporada como reserva de Cesar Azpilicueta, nos Blues."Existe muita pressão sobre mim para lutar pelo meu lugar na Inglaterra", disse Ashley Cole ao Bein Sport. "Eu acho que todo mundo quer que eu falhe, para ser honesto. Eu acho que os reais torcedores de futebol entendem o que eu trago para a equipe e o que eu dou de contribuição, espero que as pessoas possam ver isso", afirmou.

14:18 Pela Champions League, Diego Costa espera encontrar um Chelsea com um novo perfil. O Atlético de Madrid está a duas vitórias de seu primeiro título na Liga Espanhola desde 1996 e por isso o atacante está sonhando em também levantar este troféu no Calderón."Eu quero ganhar o título e seria bom fazê-lo diante de nossa torcida contra o Málaga.", afirmou. Para que isso seja possível, os Colchoneros precisam vencer seus dois próximos jogos da Liga. No próximo domingo o Atlético de Madrid encara o Levante fora de casa e posteriormente recebe o Málaga, no dia 10 de maio, que pode enfim ser o jogo do título.

14:15 O técnico José Mourinho recebeu uma visita especial na última segunda-feira (28). O ex-meia Deco, campeão europeu atuando pelo Porto comandado pelo treinador português em 2004, apareceu no campo de treinamento do Chelsea, onde também teve passagem como jogador entre 2008 e 2010, e disse que o “Special One” é um dos melhores em sua função. “José é meu amigo. Para mim, é a mesma pessoa que sempre conheci. Ele era um grande treinador, mas acima de tudo um amigo fora de campo. Ensinou muitas, muitas coisas para mim e eu nunca vou me esquecer”, disse o ex-jogador. “Eu não sei se ele está feliz com seus atacantes. Não sei se ele está tentando motivá-los. Conheço ele, e às vezes você consegue algo diferente com seus jogadores”, explicou o luso-brasileiro, que se aposentou jogando pelo Fluminense.

14:12 FIQUE DE OLHO: Diego Costa, atacante do Atlético de Madrid. Artilheiro e especulado no Chelsea, seu adversário desta quarta-feira (30), o camisa 19 afirmou que não esta nervoso para o confronto: ''Não estou nervoso (com o jogo). O que virá é algo muito lindo. A partida será diferente. O Chelsea tem que sair um pouco mais. Vamos jogar da melhor forma, porque temos condições''

14:09 FIQUE DE OLHO: Harzard, meia do Chelsea. Fora do jogo de ida e destaque da equipe na temporada, o técnico Mourinho afirmou que o belga está pronto para a semifinal.

14:07 Pela partida de ida, Atlético de Madrid e Chelsea ficaram no empate sem gols na Espanha e a vaga para a final ficou aberta. Veja os melhores momentos:

14:05 Cesar Azpilicueta também seguiu a opinião de seu companheiro de equipe e exaltou o resultado. "É um resultado positivo. Sabíamos que seria um ambiente difícil. Lutamos muito, mas o importante é que temos o segundo jogo em casa. Vamos lutar para vencer", declarou o jogador.

14:02 O goleiro australiano, Mark Schwarzer elogiou a determinação do Chelsea depois do empate em 0 a 0 com o Atlético de Madrid, pela primeira partida da semifinal da Champions League. "Acho que não criamos muitas chances de gol na partida, mas tivemos um rendimento muito bom. Foi um bom desempenho", disse em entrevista à ITV. Schwarzer, que entrou no lugar de Petr Cech, lesionado aos 18 minutos do primeiro tempo, afirmou que se limitou a fazer o seu trabalho no Vicente Calderón. "Não há muito o que pensar sobre o que aconteceu tão rápido. Limitei-me a entrar em campo e tentar fazer o meu trabalho. Todos se empenharam muito", finalizou.

14:00 O técnico do Chelsea, José Mourinho, recebeu algumas críticas pela postura da sua equipe na primeira partida, mas Arda tem o maior respeito pelo português, mas analisando os treinadores da duas equipes, pensa que o do Atletico de Madrid, Diego Simeone, é tão ou mais capaz taticamente quanto o comandante dos Blues."Simeone está de um lado e Mourinho, do outro. [A batalha tática] é esperada", afirmou o meia. " Estes são talvez os dois melhores estrategistas do mundo do futebol", analisou ele. "Dentro ou fora do campo, Mourinho é alguém que eu respeito e aprecio muito. Como ele mesmo diz, ele é um treinador especial. Mas, também, temos um treinador muito especial. Talvez ele possa até mesmo superar Mourinho. Vai ser um jogo muito bom", concluiu Arda Turan.

13:58 Arda Turan, meia do Atlético de Madrid, revela que o time espanhol acredita que pode vencer o Chelsea, no Stamford Bridge, e chegar à final da Champions League. Ambas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45. ''0 a 0 não é nem uma vantagem, nem uma desvantagem, apenas um novo começo", disse Arda Turan à Agência de Notícias Andadolu. "Somos uma equipe que luta por cada bola, em cada segundo do jogo", acrescentou. "Acreditamos na nossa capacidade, no nosso sonho. Nós perseguimos nossos sonhos. Nós acreditamos que vamos chegar à final", continuou.

13:56 O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, saiu em defesa de José Mourinho, comandante do Chelsea, que vem sofrendo críticas pelo estilo de jogo defensivo dos Blues."Eu sou muito respeitoso com o futebol em geral e creio que há várias maneiras de ganhar uma partida. Eu sei que defender bem não é fácil, então eu parabenizo as equipes que fazem isso bem. Mas ao mesmo tempo, atacar também não é fácil", defendeu o argentino. "Eu também acredito que o futebol está em constante evolução. Não há um jeito apenas para jogar. Se a gente joga da mesma maneira, fica chato. Pode ser jogando com 10 na frente ou com 10 atrás", completou.

13:54 Resta saber se a participação destes quatro jogadores no treinamento, principalmente de Cech e Terry, indica realmente que eles estão recuperados ou é apenas uma tática adotada por José Mourinho para confundir o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, na véspera da partida decisiva.

13:51 José Mourinho teve uma passagem marcante pelo Real Madrid. No Santiago Bernabéu, o atual treinador do Chelsea, teve altos e baixos e deixou o clube com amigos e inimigos. A rivalidade com o Barcelona, algo que parecia já estar sempre em um ponto máximo, pareceu até mesmo aumentar. Perguntado se aceitaria voltar para a Espanha para treinar o Atlético de Madrid, o português se esquivou e garantiu que seu lugar é o Stamford Bridge. “Meu futuro é no Chelsea, e quando o Chelsea decidir que é tempo de acabar com a relação será o Chelsea decidindo. Eu ficaria por toda a vida. Então pensarei no meu futuro. O Atlético foi meu rival direto por três temporadas, sempre tive uma relação de respeito com o senhor Gil Marín e com o resto do clube. Outra coisa é o que acontecia com os torcedores, isso é à parte. Tenho muito respeito porque uma equipe qualquer não chega às semifinais. Merece todo o meu respeito”, disse em entrevista coletiva.

13:48 Mas Cech e Terry não foram as únicas novidades do Chelsea no treino desta terça-feira (29). O meia Hazard e o atacante Samuel Eto'o, desfalques nas últimas partidas por problemas físicos, também trabalharam normalmente. Hazard se recupera de uma lesão no calcanhar, enquanto Eto'o vem de lesão no joelho.

13:45 Situação semelhante viveu Terry, que foi substituído no segundo tempo na Espanha depois de torcer o tornozelo. Mourinho também foi o primeiro a fazer um diagnóstico do zagueiro e chegou a dizer que ele só voltaria aos gramados em uma eventual final de Champions League.

13:42 O caso mais preocupante era o de Cech, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida da semana passada com o ombro deslocado. Após a partida, Mourinho chegou a dizer que a temporada estava acabada para o goleiro, o que aumentou a surpresa por sua presença no treino desta terça-feira (29).

13:40 Uma semana depois de se lesionarem na primeira partida das semifinais da Champions League contra o Atlético de Madrid e serem descartados pelo técnico José Mourinho para a volta, o goleiro Petr Cech e o zagueiro John Terry voltaram aos treinos no Chelsea. Eles participaram normalmente da atividade desta terça-feira e podem ser surpresas para o duelo de quarta, no Stamford Bridge, em Londres.

13:38 Já os colchoneros compreendem que o Chelsea já iria recuar todo o time à espera de contragolpes, e agora como os dois lados precisam de gols para se classificar, fica a expectativa de que surjam outras chances de obter a vitória rumo à decisão. "Estávamos à espera disto. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Tivemos oportunidades para ganhar, mas o adversário sabia o que fazer e a eliminatória está aberta", avaliou o lateral Filipe Luís.

13:36 Em entrevista após o jogo no Vicente Calderón, na cidade de Madri (ESP), o técnico dos Blues, José Mourinho destacou que tinha consciência de que seria complicado se defender do adversário, e por isso encara o empate como um placar bom o suficiente para o Chelsea se sobressair na volta. "Não é fácil sair daqui [do Vicente Calderón] sem perder. Um empate não é um resultado muito bom, mas permite-nos levar a decisão da eliminatória para Stamford Bridge [em Londres]", apontou Mourinho, que foi muito criticado pela retranca imposta no primeiro jogo.''

13:34 Bastante truncado durante seus noventa minutos, o primeiro confronto fechou com um empate em zero a zero, que deixa a possibilidade do Atlético de Madrid empatar a volta com gols, mas também dá a oportunidade de qualquer um que vencer garantir sua vaga na final.

13:32 Depois de traçar seu primeiro finalista nesta terça-feira (29), a Uefa Champions League 2013/14 terá sua decisão definida nesta próxima quarta-feira (30), quando Chelsea (ING) e Atlético de Madrid (ESP) se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chelsea x Atlético de Madrid, pela Uefa Champions League 2013/2014, partida a ser disputada às 15h45, no Stamford Bridge.