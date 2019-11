Sevilla é derrotado pelo Valencia, mas marca nos acréscimos e vai à final da Europa League

Classificação heroica. Apenas aos 93 minutos da segunda etapa, o Sevilla conquistou sua classificação para a final da Uefa Europa League. Mesmo com a derrota por 3 a 1 frente ao Valencia, o gol de M'Bia, após cobrança de lateral para a área, silênciou o Mestalla e garantiu os rojiblancos na decisão, para enfrentar o Benfica.

Mesmo com o placar de 2 a 0 na ida, o Valencia não se intimidou e buscou o resultado necessário. Com enorme superioridade na partida, os alvinegros conquistaram a virada no placar agregado, mas foi punidos nos acréscimos, dando adeus à competição e concedendo ao Sevilla a chance de buscar o título europeu pela terceira vez.

Confira como foi o lance a lance da partida entre Valencia x Sevilla

O adversário do Sevilla será o Benfica que, na Itália, segurou o ímpeto da Juventus e após muita pressão, garantiu com que o placar de 2 a 1 da partida de ida fosse o suficiente para classificar os portugueses para a final. A decisão está marcada para o dia 14 de maio, no Juventus Stadium.

Após pressão, o resultado é conquistado

Sabendo da necessidade de marcar gols, o Valencia lançou-se ao ataque desde os momentos iniciais da partida. Apesar da forte marcação na saída de bola, a equipe alvinegra deixava espaços no meio campo e cedia contra-ataques para o adversário. Foi assim que o Sevilla passou a assustar durante boa parte dos primeiros 10 minutos do confronto. Rakitíc era o controle da equipe rojiblanca, que comandava a velocidade de sua equipe, sendo mais efeito, apesar da menor posse de bola.

Entretanto, quando parecia que o Sevilla balançaria as redes a qualquer momento, foi o Valencia que acertou o primeiro golpe e abriu o placar da partida. Aos 13 minutos, Feghoulli foi acionado no centro de campo, tabelou duas vezes com o atacante Vargas, driblou o zagueiro e chutou mascado. A bola ainda resvalaria na defesa antes de morrer no fundo das redes, fazendo o estádio Mestalla explodir e a partida mudar de parâmetro.

O Valencia passou a comandar a partida, transformando sua enorme posse de bola em efetividade. O Sevilla, acuado e sentindo o gol, tentava se defender de qualquer maneira. Beto, arqueiro rojiblanco, foi acionado em diversas oportunidades durante a primeira etapa, mas nada pode fazer aos 25 minutos. Jonas, bem colocado, recebeu bom cruzamento e cabeçeou sem chances para o goleiro. Os alvinegros iriam para o intervalo com o empate no placar agregado conquistado.

Nos acréscimos, Sevilla garante a classificação

O ínicio da segunda etapa seguiu o padrão da primeira. O Valencia, empurrado por sua torcida e melhor no jogo, saia em busca do terceiro gol enquanto o Sevilla, ainda perdido, apostava nos contra-ataque que com o passar do tempo passaram a ser cada vez menos perigosos. Com todas as situações adversas, não demorou para o placar agregado ter um novo comandante. Após cobrança de escanteio, Mathieu subiu mais que a defesa rojiblanca e testou para marcar 3 a 0, aos 24 minutos.

Após o gol, o Valencia teve a oportunidade de matar o confronto com Vargas e Piatti, mas Beto cresceu no momento decisivo e manteve a disputa aberta. Vendo-se na necessidade de mudar a situação, Unay Emery promoveu as entradas de Moreno, Gameiro e Marin. As mudanças deram certo, a equipe passou a lançar-se mais ao ataque, enquanto os alvinegros gastavam os minutos que lhe eram de direito, com diversos jogadores caindo no gramado alegando câimbras, valorizando o resultado.

Após a enorme cera, o árbitro Mirolad Masic foi obrigado a adicionar cinco minutos de acréscimo após o esgotamento do tempo regulamentar. Era o necessário para a história do jogo ter uma reviravolta espetacular. Aos 93, M'Bia aproveitou a cobrança de lateral para a área e cabeceou com força, na pequena área, para estufar a rede do Valencia e decretar o placar final de 3 a 1, classificando o Sevilla para a decisão da Europa League.