Por vaga na final da Europa League, só vitória interessa à Juventus contra o Benfica

Nesta quinta-feira (1), a Juventus irá receber o Benfica pelo jogo de volta das semifinais da Uefa Europa League, no estádio Juventus Stadium, em Turim (ITA), às 16h05 (de horário de Brasília).

Com uma vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), o time português leva a vantagem para o segundo confronto, porém a Juventus conta com seu retrospecto vitorioso, jogando dentro de seus domínios, para vencer os encarnados e garantir uma vaga na final da competição, que inclusive será realizada no próprio estádio do time bianconero, no dia 14 de maio.

Soberana e absoluta na Serie A (campeonato italiano) – com mais uma vitória conquista o 32º scudetti de sua história –, a Juventus tem potencial e vários jogadores com qualidades acima da média para reverter a derrota sofrida em Portugal para o Benfica. Uma vitória por 1 a 0 deixa os comandados de Antonio Conte na final, entretanto não será nada fácil vencer o sólido time de Jorge Jesus. Assim como no primeiro jogo, a única dúvida para o duelo é se o chileno Arturo Vidal estará à disposição de Conte, uma vez que o meio-campista está com dores no joelho.

Campeão português com antecedência, o Benfica fez valer o seu mando de campo e venceu a Vecchia Segnora em Lisboa. Agora, os encarnados chegam ao norte da Itália para enfrentar um dos melhores elencos da Juventus dos últimos tempos, que consiste em uma defesa sólida, um meio-campo contundente e um ataque letal. Além da conquista antecipada da Liga Zon Sagres, o Benfica é finalista na Taça de Portugal e na Taça da Liga de Portugal. Jorge Jesus terá os desfalques de Salvio e Silvio, lesionados, e André Gomes, suspenso. Fejsa e Gaitán são dúvidas. Acusado pela Juventus de agredir o defensor Giorgio Chiellini durante o primeiro jogo, Enzo Pérez foi liberado pela Uefa (a entidade arquivou a queixa apresentada pelo time bianconero) e está apto para atuar.

Conte afirma que a palavra “medo” não existe no vocabulário de seu time

Em sua entrevista coletiva para o jogo, Antonio Conte, treinador da Juventus, pregou respeito ao Benfica, porém não hesitou ao dizer que o seu time não conhece a palavra “medo”, pois a mesma não existe no “vocabulário dos bianconeri”.

“Medo? Nós não sabemos o que é medo, isso é claro. Entendemos da palavra respeito, visto que temos respeito com o nosso adversário de Portugal, da mesma forma iríamos demonstrar respeito se estivéssemos jogando contra um time da Serie B. Mas, para nós, o medo não existe, não faz parte do nosso vocabulário”, disse Conte na sala de imprensa.

Jorge Jesus acredita que o Benfica chegará à final

Também em entrevista coletiva para a partida desta quinta-feira (1), Jorge Jesus, treinador do Benfica, está convencido de que seu time terá que marcar um gol no Juventus Stadium, caso os encarnados queiram chegar à final da Europa League, no dia 14 de maio.

“Acreditamos firmemente que temos que marcar. Temos jogadores que podem nos ajudar a fazer isso. Graças as nossas grandes características e qualidades técnicas, podemos pensar em um jogo ofensivo”, disse Jorge Jesus.

Em seguida, o treinador português foi mais ousado ainda nas suas palavras.

“O Benfica almeja conquistar os quatro títulos que disputa nesta temporada. Já ganhamos a Liga Zon Sagres e estamos nas finais das taças nacionais. Mas conquistar a Europa League teria um sabor muito especial para a nossa equipe, que vem fazendo por merecer cada vitória que tem conquistado. Respeitamos a Juventus, mas nosso pensamento é vencer na Itália”, concluiu o técnico.

DB