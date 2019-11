Quatro campeões alemães tentam escapar do rebaixamento na Bundesliga

A duas rodadas do fim, a Bundesliga convive com disputas emocionantes nas partes de cima e de baixo na tabela de classificação. Enquanto na parte alta cinco equipes lutam por duas vagas na Uefa Champions League, na parte baixa são quatro as equipes que ainda têm chances de passar pela segunda divisão.

Coincidentemente, todas elas já tiveram a honraria de conquistar a elite do futebol alemão. Agora, os tempos são difíceis e a luta é diferente da qual já estiveram acostumados. Stuttgart, Hamburgo, Nuremberg e Eintracht Braunschweig são os clubes que estão nessa fatídica briga contra a degola. Saiba o que cada um deve fazer para fugir do fantasma do rebaixamento.

Stuttgart

Cinco vezes campeão alemão - duas vezes na era pré-Bundesliga e três na Bundesliga, sendo a última vez na temporada 2006/2007 -, o Stuttgart é, entre os times ameaçados de descenso, o que está em situação mais confortável. Os Suábios chegaram a frequentar a zona da degola, mas o bom desempenho nas últimas quatro rodadas - duas vitórias e dois empates - os afastou do rebaixamento.

Em 15º lugar com 32 pontos, cinco a mais que o Hamburgo, time que integra a zona dos playoffs de rebaixamento, e seis a mais que o Nuremberg, equipe que abre a faixa de rebaixamento, o VfB depende apenas de si para confirmar sua permanência na elite do futebol alemão. Nos seus dois últimos compromissos na BL, receberá o Wolfsburg (5º) na Mercedes-Benz-Arena e visitará o campeão Bayern na Allianz Arena.

A tabela ingrata é o suficiente para manter o sinal de alerta ligado na equipe do sudoeste da Alemanha, embora a situação seja relativamente confortável em relação aos demais concorrentes. Os meias Traoré e Maxim e os atacantes Cacau (brasileiro naturalizado alemão) e Harnik são os principais nomes do elenco suábio.

Hamburgo

Única equipe que jamais frequentou a segunda divisão, o Hamburgo pode amargar um rebaixamento inédito, fato que prejudicaria as finanças do clube e abalaria a autoestima da torcida. Sete vezes campeão alemão - quatro na era pré-Bundesliga e três durante a Bundesliga - e detentor até de uma taça continental - a Copa dos Campeões Europeus de 1982/1983 -, o HSV vive um dos momentos mais negros de sua gloriosa história.

Se o campeonato terminasse hoje, os Dinossauros teriam que passar por um playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da 2.Bundesliga - hoje, o Greuther Fürth, lanterna da última edição da BL - para decidir seu destino no futebol alemão. Somam 27 pontos, apenas um a mais que o Nuremberg, time que abre a zona da degola, e estão na 16ª colocação. Não é aconselhável para o torcedor do Hamburger com problemas cardíacos acompanhar as últimas jornadas, pois emoção e drama são coisas que não faltarão.

Os confrontos restantes são contra times da parte de cima da tabela. Primeiramente, receberá o Bayern de Munique, campeão antecipado, na Imtech Arena. Por fim, visitará o Mainz (7º) na Coface Arena. Resta ao plantel inspirar-se às vitórias conquistadas justamente sobre times lá de cima (2 a 1 frente ao Leverkusen e 3 a 0 sobre o Dortmund); aos torcedores, apegar-se a qualquer tipo de credo é a solução.

As esperanças estão depositadas nos meias ofensivos van der Vaart e Çalhanoglu. Lá atrás, o goleiro Adler, que coleciona recentes convocações à seleção alemã, terá que se agigantar debaixo das traves. Afinal, defender o time com a pior defesa do certame é uma tarefa complicada.

Nuremberg

Segundo maior campeão da história do futebol alemão com nove títulos - oito na era pré-Bundesliga e apenas um da Bundesliga -, o Nuremberg está muito longe dos tempos gloriosos. Cinco das suas nove taças de elite foram conquistadas na longínqua década de 20. Nem tudo é motivo de festa para o 1.FCN. O clube é, ao lado do Arminia Bielefeld, o que mais sofreu rebaixamentos durante a era da Bundesliga: sete no total, um deles sofrido na temporada 1968/1969, quando a equipe detinha o status de atual campeã do torneio. O número de acessos conquistados é igual: sete.

O último descenso ocorreu na temporada 2007/2008, quando o clube terminou a BL em 16º. Na temporada seguinte, a primeira com os playoffs de rebaixamento, a equipe terminou a 2.Bundesliga em terceiro e confirmou o acesso após vencer e rebaixar o Energie Cottbus. Em 2009/2010, ficou em 16º, mesma colocação de dois anos atrás, e precisou passar por mais um playoff. Levou a melhor novamente, agora sobre o Augsburg.

A fama de "time ioiô" pode ser ressaltada na atual temporada. Vice-lanterna com 26 pontos, o Altmeister precisa desesperadamente conquistar pontos nesta reta final - vem de uma desagradável sequência de cinco derrotas seguidas - e torcer por tropeços de Hamburgo e Braunschweig, seus concorrentes diretos. Um encontro com o Hannover (13º) no Frankenstadion e um com o Schalke 04 (3º) são as últimas obrigações dos alvirrubros na BL.

Um eventual rebaixamento seria um castigado pelo pífio desempenho no primeiro turno: o Nürnberg não obteve vitória alguma no primeiro turno do campeonato alemão. O meia Kiyotake e o atacante Drmic são os jogadores com maior potencial para evitar essa tragédia.

Eintracht Braunschweig

Em toda sua história, o Eintracht Braunschweig possui apenas um título alemão: o da temporada 1966/1967, já na era da Bundesliga. É o suficiente para seus torcedores se encherem de orgulho. Contudo, o panorama atual não lhes dá nenhum motivo para se orgulhar. Longe da primeira divisão desde 1985, o clube recém-promovido pode amargar um rebaixamento precoce.

Os Leões somam apenas 25 pontos e não têm mais chances de alcançar a zona de manutenção da BL. Para se livrar do descenso, terá que passar pelo drama dos playoffs de rebaixamento. Esperança e fé são as palavras-chave do limitado elenco que, ainda assim, conta com alguns jogadores qualificados: os meias Elabdellaoui, Bellarabi e Boland e o atacante Kumbela.

As rodadas restantes reservam um duelo com o Augsburg (8º) no Eintracht-Stadion e um frente ao Hoffenheim (9º) na Rhein-Neckar-Arena. O rebaixamento pode ser confirmado já na penúltima rodada. Um tropeço no FCA e uma hipotética vitória do HSV sobre o campeão Bayern sacramentariam a degola do Braunschweig, time que nesta temporada não vem justificando sua tradição. Só uma escapada heróica nível Gladbach 2011 e Hoffenheim 2013 pode salvar o Eintracht do descenso.

