Cinco anos depois, Rennes e Guingamp reeditam a final de 2009 da Coupe de France

Neste sábado (3), os rivais Rennes e Guingamp se enfrentam para decidir quem será o campeão da Coupe de France desta temporada. Será o quarto confronto na competição envolvendo os dois clubes, sendo que o Rennes venceu os dois primeiros (3 a 1 em 88/89 e 2 a 1 em 00/01) e o Guingamp venceu o último, que foi disputado na temporada 08/09 e, coincidentemente, foi a decisão da Coupe na época.

O EAG, que estava na Ligue 2, fez o Derby Breton com o Rennes, da Ligue 1, e foi derrotado por 2 a 1 de virada, sofrendo o gol da derrota aos 37 do segundo tempo frente a 80 mil pessoas no Stade de France. Curiosamente, o Rennes irá disputar a sua terceira final de copas depois de 2008/09, sendo que não conquistou nenhuma e a última vez que a equipe conquistou a copa nacional ocorreu há 43 anos, mais exatamente em 1971, quando venceu o Lyon na decisão.



A região da Bretanha, onde se situam os dois clubes, é bastante rica quando se fala de futebol. Derby Breton é como chamam os clássicos que envolvem os clubes da província (na maioria das vezes também usado para o confronto entre Rennes e Nantes) e cada um dos quatro departamentos tem uma equipe de futebol. São elas o Rennes (Ille-et-Villaine), Guingamp (Côtes-d’Armor), Lorient (Morbihan) e Stade Brestois (Finistère). O Nantes atualmente faz parte da região de Pays de la Loire, criada já no século XX e que foi separada da Bretanha pela rivalidade com a cidade de Rennes. A intenção era a de equilibrar o peso das metrópoles, fazendo contrapeso com a centralização em Paris.

Além de toda a história envolvendo Rennes e Guingamp, as equipes têm a sua importância dentro de campo. Do elenco principal do Rennes, dez jogadores foram formados nas divisões de base do clube, que também revelou gente como Jimmy Briand e Yoann Gourcuff, hoje no Lyon; Julien Escudé, que fez história vencendo por duas vezes a Copa da Uefa com o Sevilla; Anthony Réveillère, atualmente no Napoli e vencedor de cinco campeonatos pelo Lyon.

Coincidentemente, o treinador do Guingamp, Jocelyn Gourvennec, também foi revelado no Stade Rennais. Mas a sua equipe atual serviu mesmo como trampolim para alguns jogadores de nome se projetarem no futebol nacional. Antes de se tornar ídolo no Chelsea, o atacante Didier Drogba passou pelo EAG durante uma temporada, o suficiente para chamar a atenção do Olympique de Marseille. Drogba teve a ajuda de outro jogador: Florent Malouda jogou no Guingamp de 2000 a 2003 e ajudou a equipe a fugir do rebaixamento em 2001/02 e terminar em 7º na temporada seguinte, um recorde do clube na história da Ligue 1. Malouda seguiu para o Lyon após brilhar com Drogba antes de também fazer história no Chelsea.

Entretanto, a atual temporada das equipes não é nada boa. Na Ligue 1, as equipes estão coladas: o Rennes está na 15ª posição, com 40 pontos, e o Guingamp segue abaixo, na 16ª, com 38. Antes da zona de rebaixamento está o Évian, também com 38 pontos e com quatro de diferença para o Sochaux, que é o primeiro time da faixa da degola, com 34.

Montanier não vê favorito e tem apenas um desfalque

O treinador do Stade Rennais, Philippe Montanier, considera que a decisão da Coupe de France será equilibrada. “Será o 15º contra o 16º, não existe um favorito. Guingamp pode ter uma vantagem psicológica por ter nos vencido por duas vezes na Ligue 1, mas será uma final equilibrada”



O Rennes teve vinte jogadores relacionados para a decisão. A única ausência será a do lateral Cheick M’Bengue, com problemas na coxa. A boa notícia fica por conta da volta do capitão Romain Danzé, que se afastou por duas semanas também por conta de problemas na coxa. Confira os relacionados:

Goleiros: Costil e N'Diaye. Defensores: Armand Boye, Kana-Biyik, Moreira e Danzé. Meio-campistas: Doucouré, Feret, Alessandrini, Bakayoko, Makoun, Konradsen, Pajot, Kadir e Hunou. Atacantes: Grosicki, Toivonen, Nelson Oliveira e Ntep.

Com força máxima, Guingamp vai completo para a decisão

Em entrevista, Jocelyn Gourvennec disse que a sua equipe sabe jogar futebol e citou o Atlético de Madrid como exemplo. “Eu li em alguns lugares que a nossa equipe é dura, mas mostramos nesta temporada que não somos. Também sabemos jogar futebol. Estamos comprometidos e dando o melhor de si. Vi o Atlético de Madrid em outro nível, que é uma equipe organizada. Este é um grande exemplo para nós”



O EAG irá para a final da copa tendo todos os seus jogadores do elenco à disposição do treinador. O zagueiro Christophe Kerbrat, que tem 33 partidas pela Ligue 1, teve a sua lesão na coxa cicatrizada e está recuperado para o dérbi. Confira os relacionados:

Goleiros: Samassa e Ndy Assembé. Defensores: Lévêque, Sorbon, Dos Santos Martins Pereira, Sankoh e Kerbrat. Meio-campistas: Giresse, Atik, Mou.Diallo, Sankharé, Beauvue e Mathis. Atacantes: Alioui, Yatabaré, Langil, Douniama, Mandanne e Dembelé.

Os rivais da Bretanha entram em campo às 16h, horário de Brasília, no Stade de France.

LFP