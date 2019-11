Fiorentina x Napoli, Coppa Italia

Você acompanhou a conquista da Coppa Italia com o VAVEL Brasil. Boa noite!

Com gols de Insigne e Mertens, o Napoli conquista a Coppa Italia pela quinta vez na sua história.

FIM DE JOGO! Fiorentina 1x3 Napoli

92' - Callejon fez a jogada pela direita e tocou para Mertens finalizar na saída de Neto e marcar o terceiro.

92' - GOOOOOLLL DO NAPOLI! Mertens

90' - O árbitro assinala cinco minutos de acréscimos.

86' - Pressão da Fiorentina. Pizarro toca para Matri que chuta de virada, mas a bola passa ao lado do gol de Reina.

84' - INACREDITÁVEL!!! Contra-ataque da Fiorentina, Matri lança para Ilicic e cara-a-cara com Reina o atacante da Viola chutou para fora.

83' - SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA! Sai Aquilani e entra Matri.

80' - SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! Sai Insigne e entra Behrami

78' - Inler já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo e deixou o Napoli com um a menos no fim do jogo.

78' - CARTÃO VERMELHO para Inler! Por falta em Ilicic

77' - CARTÃO AMARELO para Insigne!

73' - Pandev recebeu de Mertens na área e chutou, mas Neto saiu bem e fez a defesa.

72' - SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA! Sai Joaquín e entra Rossi.

71' - Matias Fernandez recebe na entrada da área e chuta para boa defesa de Reina.

69' - SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! Sai Higuaín e entra Pandev.

65' - CARTÃO AMARELO para Matias Fernandez

63'- SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! Sai Hamsik e entra Mertens.

62' - Fiorentina mantém a posse de bola, mas não encontra espaços para vencer a defesa do Napoli que espera por um contra-ataque.

56' - SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA! Sai Pasqual e entra Matias Fernandez.

53' - Os dois times erram muitos passes no meio-campo e a partida segue sem chances de gol no segundo tempo

47' - CARTÃO AMARELO para Tomovic!

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

45' - TERMINA O PRIMEIRO TEMPO DE FIORENTINA 1x2 NAPOLI

44' - A Fiorentina empata com Aquilani, mas o árbitro marcou impedimento.

39' - CARTÃO AMARELO para Ilicic! Por falta dura em Insigne.

36' - Borja Valero recebe na direita da área adversário, corta o defensor e chuta por cima do gol.

36' - CARTÃO AMARELO para Albiol!

29' - Quase o empate. Joaquín avançou pelo meio e tocou para Borja Valero que devolveu para o espanhol que não conseguiu finalizar.

26' - Ilicic deu um passe de primeira para o peruano Vargas que encheu o pé para diminuir para a Viola.

26' - GOOOOOOOLLL DA FIORENTINA! VARGAS!

22' - Boa troca de passes do ataque do Napoli, mas Inler arrisca de longe e a bola vai muito alta.

16' - Vargas deu passe errado pro Higuaín que avançou pela direita e cruzou, a defesa da Fiorentina não cortou e a bola sobrou para Insigne fazer o segundo do Napoli.

16' - GOOOOOOOLLL DO NAPOLI! Insigne de novo!

14' - Quase o segundo do Napoli! Callejon avançou pela direita e cruzou rasteiro, mas o zagueiro Savic chegou antes que Higuaín e mandou para escanteio.

10' - Tomovic errou o passe no ataque da Fiorentina e o Napoli acertou um belo contra-ataque que parou na perna de Insigne que chutou colocado sem chances para Neto.

10' - GOOOOOOLLL DO NAPOLI! INSIGNE

8' - CARTÃO AMARELO para Borja Valero! Por falta em Insigne.

6' - Na cobrança de escanteio, a bola bate no ataque do Napoli e Borja Valero consegue salvar em cima da linha.

5' - Insigne recebe na esquerda, corta pro meio e chuta para boa defesa de Neto.

1' - Jogo começa tenso e logo no primeiro minuto Savic dá uma entrada dura em Inler, mas o árbitro não dá cartão.

0' - COMEÇA O JOGO

16:34 - As duas equipes estão perfiladas para a execução do hino italiano.

16:30 - A Coppa Italia já está em campo. Daqui a pouco as duas equipes vem para campo. Vai ter jogo!

16:28 - Em uma situação bizarra, os dirigentes consultam os líderes de ambas as torcidas para tomar a decisão.

16:25 - 25 minutos de atraso, mas parece que o jogo vai acontecer sim.

16:10 - Hamsik volta para os vestiários para repassar o que lhe foi dito pelos líderes da torcida do Napoli.

16:07 - Um segurança foi atingido por um desses artefatos jogados pelos torcedores do Napoli e saiu carregado pelos seus companheiros.

16:04 - Torcida não respeita o jogador e passou a jogar mais bombas e sinalizadores na direção dos seguranças e do próprio jogador napolitano.

16:03 - Partida já está atrasada. O meia Hamsik se aproxima da torcida no Napoli pedindo que eles se acalmem e parem de jogar sinalizadores na direção do campo.

15:55 - No momento, os principais dirigentes da Federação Italiana conversam com os representantes de Fiorentina e Napoli para confirmar se há ou não segurança para a realização da partida.

15:38 - Fora de campo, vários incidentes nas ruas de Roma envolvendo torcedores do Napoli foram relatados. Um torcedor napolitano foi atingido por um tiro.

15:33 - O Napoli de Rafa Benitez vem com: Reina; Henrique, Albiol, Fernandez, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

15:32 - Saiu a escalação da Fiorentina do técnico Vicenzo Montella. Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Vargas; Borja Valero; Joaquin, Ilicic.

15:30 - O Napoli já conquistou a Coppa Italia quatro vezes, a mais recente delas na temporada 2011/12. As outras foram nas temporadas 1961/62, 1975/76 e 1986/87. Por sua vez, a Fiorentina tem seis títulos da Coppa: 1939/40, 1960/61, 1965/66, 1974/75, 1995/96 e 2000/01.

15:25 - Nessa temporada, dois jogos e vitória dos visitantes. No primeiro turno, o Napoli venceu por 2 a 1 no Artemio Franchi, com gols de Callejón e Mertens, enquanto Rossi descontou para a Fiorentina. Na volta, o gol de Joaquín deu à Viola a vitória por 1 a 0 sobre os azzurri no San Paolo.

15:20 - Ao todo, Fiorentina e Napoli fizeram 130 partidas em sua história. A vantagem é do time de Florença, que venceu 51 confrontos, contra 43 dos napolitanos. Ainda foram 36 empates.

15:15 - Também falou aos jornalistas o meio-campista Marek Hamsik. "Será uma partida muito difícil, e vamos dar o nosso melhor para vencer. Para mim, ganhar esse troféu significaria muito. Se cada um de nós der o seu melhor, a equipe pode sair com um bom resultado", disse o jogador.

15:10 - Os napolitanos também estiveram representados na conferência de imprensa. Aos jornalistas, o técnico Rafa Benítez falou sobre o que espera do confronto de logo mais. "A temporada tem sido muito positiva. Se conseguirmos vencer amanhã, será um prazer para todos os fãs do Napoli. A Fiorentina é um time que gosta de driblar e atacar, vamos ter que defender com intensidade. Tenho certeza que vocês verão um bom jogo", disse Benítez, que confirmou a presença de Gonzalo Higuaín entre os titulares. "Ele está bem, treinou sem problemas. Gonzalo e Hamsik são os dois jogadores que podem fazer a diferença", completou o espanhol.

15:05 - Ao lado de Montella esteve o lateral Manuel Pasqual. "Foi uma semana bem particular. Há um grande entusiasmo em torno da equipe, mas estamos tentando aliviar a tensão antes da partida de amanhã. A esperança é, obviamente, levantar a taça", disse o capitão da Fiorentina, que garantiu que ainda luta para conquistar Cesare Prandelli e buscar uma vaga na Copa do Mundo.

15:00 - O dia também foi de coletivas de imprensa. Pelo lado da Fiorentina, o treinador Vincenzo Montella falou sobre as expectativas de sua primeira decisão no comando da viola. "Em Florença, há um grande entusiasmo e uma grande expectativa para a partida. Não sou um especialista como [Rafa, técnico do Napoli] Benítez, é minha primeira final", disse o treinador. "Amanhã, eu gostaria de ver em campo a habitual Fiorentina. A equipe vai tentar impor se jogo, e podemos vencer", completou Montella, que lamentou não poder contar com o suspenso Cuadrado para a partida.

14:55 - Ontem, na véspera da decisão, as delegações de Fiorentina e Napoli, já em Roma, fizeram uma visita ao papa Francisco, na cidade do Vaticano.

14:50 - O Napoli teve um caminho apertado para chegar a decisão. Os azzurri também entraram nas oitavas de final, onde venceram a Atalanta. Nas quartas, vitória sobre a Lazio, e a classificação para enfrentar a Roma nas semis. Após perder por 3 a 2 na ida, na capital, o Napoli se impôs no San Paolo, vencendo por 3 a 0 e mostrando sua força e se garantindo na final da Coppa Italia. Na ocasião, os gols foram marcados por Callejón, Higuaín e Jorginho.

14:45 - A Fiorentina entrou nessa edição da Coppa Italia já nas oitavas de final. Pelo caminho, eliminou Chievo e Siena antes de chegar às semifinais contra a Udinese. Na ocasião, a viola perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas contou com a força do Artemio Franchi para vencer o jogo de volta por 2 a 0, gols de Pasqual e Cuadrado, e conquistar uma das vagas para a final

14:40 - No entanto, a temporada é mais satisfatória para o Napoli: a equipe de Rafa Benítez, com 69 pontos, está a um empate de conquistar uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League. A Fiorentina, com 61, terá de se confirmar com a Uefa Europa League na próxima temporada.

14:35 - Atuais 4º e 3º colocados da Serie A, respectivamente, a partida de hoje vale para Fiorentina e Napoli a chance de salvar a temporada com algum título, já que ambas as equipes ficaram longe da primeira colocação no campeonato italiano.

14:30 - Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Fiorentina x Napoli, pela decisão da Coppa Italia 2013/2014. A partida acontece às 16h, horário de Brasília, no Stadio Olimpico, em Roma.