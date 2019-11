Em partida marcada por brigas de torcedores, Napoli vence Fiorentina e conquista Coppa Italia

Nápoles está em festa! Neste sábado (03), o Napoli conquistou o seu 5º título de Coppa Italia ao vencer a Fiorentina por 3 a 1, no Stadio Olimpico. Os gols dos azzurri foram marcados por Lorenzo Insigne (duas vezes) e Dries Mertens; Juan Manuel Vargas diminuiu para os toscanos.

Com o resultado, os napolitanos voltaram a conquistar o torneio italiano após duas temporadas, uma vez que o último título veio na temporada 2011-12, contra a Juventus. A Fiorentina, por sua vez, continuará seu jejum de 13 anos sem conquistar a Coppa.

Agora, Fiorentina e Napoli voltam às atenções para a 36ª rodada da Serie A. Na próxima terça-feira (06), a Fiorentina encara o Sassuolo, em Florença, às 14h. O time viola está na quarta colocação com 61 pontos. Já o Napoli encara o Cagliari, em Nápoles, às 16h, também na próxima terça-feira. O time partenopei está na terceira colocação com 69 pontos.

Clima tenso antes de a bola rolar

O clima não era dos melhores aos redores do Stadio Olimpico antes do começo da partida. Desde a manhã, houve várias brigas entre torcedores de Fiorentina e Napoli, e quatro torcedores azzurri ficaram feridos, sendo que um torcedor foi levado às presas ao hospital, baleado, em estado grave.

Já dentro do Olimpico, o clima não foi muito diferente. Estava havendo muita confusão e bagunça entre os torcedores ultras (torcida organizada) do Napoli, e o capitão do time napolitano, Marek Hamsík, foi conversar com o líder dos ultras, no entanto o jogador foi recebido por sinalizadores e bombas.

Após o lamentável acontecido, o jogo enfim iria começar depois de 45 minutos de atraso. Para a partida, as duas equipes ganharam reforços. Na Fiorentina, o técnico Vincenzo Montella ganhou o retorno do atacante Giuseppe Rossi, artilheiro do time viola na atual temporada. O italiano começou a partida no banco. No Napoli, a grande novidade foi o retorno dos defensores Christian Maggio e Camilo Zúñiga, que passaram um bom tempo lesionados. Os dois também começaram no banco.

Napoli manda nos 15 minutos iniciais e Insigne marca uma doppietta

O jogo começou com um Napoli bem melhor do que a Fiorentina. O time viola oferecia muita condição, e o time azzurri usou de sua principal arma, o contra-ataque, para marcar dois gols em 15 minutos. Aos 11 minutos, o meio-campo do time toscano errou o passe, Hamsík puxou contra-ataque e abriu na esquerda para Insigne pegar de primeira e colocar no canto esquerdo de Neto.

Seis minutos mais tarde, a Fiorentina errarou novamente um passe no meio de campo e viu o Napoli marcar o segundo tento de contra-ataque. Higuaín avançou pela direita, cruzou para a área e Insigne pegou de primeira para marcar o segundo gol dele na partida e levar a torcida napolitana à loucura. Após o segundo gol, a Fiorentina se estabilizou na partida e conseguiu impor seu futebol contra os partenopei.

Dominando a posse de bola, a Fiorentina arranjou fôlego e conseguiu diminuir o placar com o peruano Vargas. Ilicic deu um lindo passe por cima da defesa partenopei para Vargas, que, em posição legal, acertou um belo chute no canto de Reina. A viola estava volta à partida, e o Napoli parecia haver esquecido o poderio ofensivo do começo do jogo. Aproximando o final do primeiro tempo, a Fiorentina voltou a balançar as redes com Aquilani, porém o meio-campista estava impedido no lance. Fim da primeira etapa.

Mertens entra, marca nos acréscimos e garante título para cidade de Nápoles

Ao contrário do primeiro tempo, a Fiorentina começou muito melhor nos 45 minutos finais. Com uma proposta mais ofensiva, Vincenzo Montella, técnico da Fiorentina, sacou o capitão Pasqual para a entrada do meio-campista Fernández, a fim de criar mais oportunidades de gol. Entretano, mesmo após a entrada do chileno, a Fiorentina não conseguia transformar posse de bola em efetividade, embora o Napoli deixasse a defesa exposta quando saia em contra-ataque.

Aos 70 minutos, Fernández conseguiu assustar os torcedores napolitanos presentes no Stadio Olimpico ao mandar uma bomba em direção ao gol; Reina espalmou para a linha de fundo. Logo depois, o Napoli puxou contra-ataque e Insigne deixou Pandev na cara de Neto, porém o goleiro foi bem na jogada e impediu o gol de empate.

A Fiorentina melhorava no jogo, e o time do Napoli, claramente segurando o resultado, se complicou com a expulsão infantil do suíço Inler, por entrada desnecessária em Ilicic. Aos 85 minutos, a Fiorentina teve a melhor chance do segundo tempo: Matri, que havia acabado de entrar no jogo, deixou Ilicic cara a cara com Reina, mas o atacante tentou uma cavadinha e mandou para fora.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimos, e a Fiorentina tentava, na pressão, o empate. No entanto, o Napoli conseguiu encaixar uma boa jogada aos 92 minutos e fechou o caixão violeta. Callejón avançou em diagonal e abriu na esquerda para o Mertens, sem marcação, tocar no canto esquerdo do goleiro Neto. Fim de jogo e título para o Napoli.