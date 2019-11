Everton e Manchester City se enfrentam com ambições distintas

Pela Premier League, Everton e Manchester City irão se enfrentar em um jogo que poderá definir o futuro dos times. A partida acontece neste sábado (3), às 13h30. O palco da partida será o Goodison Park, em Liverpool.

O Everton ainda luta por uma classificação na Champions League, o time atualmente está na quarta colocação e para voltar a disputar a competição terá que contar com tropeços do Arsenal e vencer também vencer suas partidas. Existe também a possibilidade de ajudar o seu maior rival, o Liverpool, que está disputando diretamente o título com o Manchester City. Um triunfo dos Toffes pode ajudá-lo.

Os Citzes agora só dependem deles para conquistar o quarto título da liga inglesa, com seis pontos atrás dos Reds, o City ainda tem um jogo para ser disputado. Se City e Liverpool ganharem todas suas partidas, será definido no saldo de gols, onde o time de Manchester leva importante vantagem.

Manchester City saiu em vantagem no último confronto

O último jogo entre as equipes foi realizado pela sétima rodada da Premier League, no Eithad Stadium. O Manchester City era o sétimo colocado, com 10 pontos. O Everton era o quarto melhor time na colocação, com 12 pontos conquistados.

Os Toffes saíram na frente, com um belo gol de Lukaku. O belga fez boa jogada individual e não deu chances para o goleiro Hart. Um minuto depois, Negredo empatou a partida após um belo passe de Yaya Touré, o espanhol tirou do goleiro e balançou as redes. Ainda no primeiro tempo, Aguero virou a partida, após uma bela assistência de David Silva. Aguero ainda cobrou uma penalidade máxima, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Tim Howard. A arbitragem sinalizou gol contra.





Roberto Martínez terá dificuldades para escalar a equipe

Para a partida, o Everton tem vários desfalques. Mirallas é um dos principais destaques da equipe e não poderá atuar por conta de uma lesão. Pienaar também está fora. Gareth Barry, emprestado pelo Manchester City, também não poderá jogar. Baines e Jagielka são dúvidas.

Houve muita especulação do Everton entregar o jogo para o Manchester City, pensando em prejudicar o Liverpool. Roberto Martínez, comandante da equipe, descartou essa possibilidade.

"A relação entre os dois clubes na cidade, ao longo de muitos e muitos anos, teve capítulos incríveis e esse seria mais um capítulo fascinante. Mas eu não acho que haja qualquer dúvida sobre a integridade do nosso clube de futebol e em relação à competição. Somos um clube de futebol que quer ganhar cada jogo e também estamos lutando por nós mesmos. Estes pontos são importantes para nós e precisamos dar tudo o que temos. Mas ajudar outras equipes? Essa não é a maneira que nós fazemos o nosso trabalho. Estamos apenas nos concentrando em tentar ganhar para nós mesmos e ter um alto padrão em todos os jogos para representar o nosso clube de futebol. Nós nunca pensamos em dar outra coisa senão o nosso melhor. Não vamos fazer nenhum favor. Nós temos nosso próprio orgulho”, disse Roberto, durante coletiva.

A última partida da equipe é para ser apagada, o time foi derrotado pela Southampton, com dois gols contras, e viu a vaga para a Champions League ficar ainda mais distante.

O Everton conta com o bom retrospecto em casa para conseguir a vitória. Dos últimos 27 jogos no Goodinson Park, os Toffes perderam apenas duas vezes, pela Premier League. Contra o Manchester City, o time venceu as últimas quatro partidas realizadas em Merseyside. Romelu Lukaku é a esperança dos Toffes, com 13 gols na temporada. O jogador do Chelsea vem fazendo grande temporada e mostrando seu futebol no cenário internacional.

City quer encaminhar o título

Na terceira colocação do campeonato, City ainda tem um jogo para disputar. Com 77 pontos conquistados, o time está três pontos atrás do Liverpool. Se conseguir a vitória, o time fica muito próximo do título. A última partida da equipe foi contra o Crystal Palace, o Manchester City venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Edin Dzeko e Yaya Touré.

Pellegrini conta com o retorno de David Silva, que teve uma grande recuperação e já poderá atuar nesta partida. Os desfalques do Manchester City para a partida são Nastasic e Navas. Com o retorno de Silva, o meio-campo do City fica ainda mais organizado e habilidoso, o jogador é muito importante na campanha do Manchester City nesta temporada. O treinador também espera um duelo muito difícil.

"O Everton, em qualquer etapa da temporada será uma equipe muito difícil, Roberto Martinez tem feito um trabalho muito bom. Temos certeza de que vamos ter um jogo muito difícil lá. No futebol, você nunca sabe, então o importante para nós é pensar no que podemos fazer e que a única coisa que podemos fazer é tentar ganhar os nossos jogos.", disse o técnico, em sua conferência de imprensa.

O Manchester City conta com Yaya Touré para conseguir mais essa vitória na Premier League. O marfinense é o artilheiro do time na competição com 19 gols e é o principal jogador da equipe.

DB