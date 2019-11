Em Goodison Park, Manchester City vence o Everton e esquenta a briga pelo título da Premier League

Everton e Manchester City se encontraram neste sábado (3), no Goodison Park, na penúltima rodada da Premier League. Restando pouco para o final da competição, o jogo foi bastante disputado e não podia ser diferente; com muita força de vontade, os visitantes venceram por 3 a 2.

Com a vitória, o City chegou a 80 pontos e assumiu a liderança da tabela, empatado em pontos com o Liverpool, levando a vantagem no saldo de gols. Os Reds, agora na segunda colocação, jogam pela rodada na próxima segunda-feira (5), diante do Crystal Palace em Londres. Um triunfo para esquentar de uma vez as últimas rodadas.

Já o Everton deu adeus ao sonho de se classificar à Uefa Champions League. Fazendo ótima campanha, a equipe comandada por Roberto Martínez teve uma queda na reta final - foi seu terceiro revés nos últimos quatro jogos - e estacionou nos 69 pontos, em quinto lugar. Com isso, os Toffees estão a quatro pontos do quarto colocado Arsenal e, com apenas mais uma partida a fazer, não têm como ultrapassar o rival.

Time da casa abre o placar, mas visitantes conseguem a virada

No começo, enquanto o Everton tinha mais posse de bola o City era mais incisivo no ataque, utilizando de muitos cruzamentos na aérea. O jogo parecia morno, até que o jovem Ross Barkley acertou um lindo chute de fora da área, surpreendeu Joe Hart que estava adiantado, e marcou um belo gol para abrir o placar; 1 a 0.

A torcida se empolgou e muito no Goodison Park; bom para o espetáculo. Aos 15, os visitantes tentaram responder com boa jogada de Yaya Touré, que finalizou com perigo, mas não acertou a meta de Howard.

Os Citzens conseguiram equilibrar a passe de bola, e inclusive, ultrapassaram os Toffes neste quesito. A melhora foi expressa em campo quando Sérgio Aguero - artilheiro da equipe na temporada -, recebeu passe Touré e bateu rasante, no canto do goleiro do Everton, que nada pôde fazer.

Com o empate, o time de Manuel Pellegrini precisava da virada para chegar aos seus objetivos. Mas depois do gol, veio uma má notícia. O autor do tento que empatou o jogo se lesionou e teve de ser substituído; em seu lugar, entrou o brasileiro Fernandinho, um dos cotados a ir para a Copa do Mundo defendendo a seleção verde e amarela.

Mesmo com o revés, o Manchester City permaneceu agredindo o adversário em busca do gol. A dois minutos do final, Edwin Dzeko aproveitou cruzamento de James Milner e cabeceou com precisão para vencer o goleiro Howard e virar o placar para os Citzens; uma aula de cabeceio do Bósnio.

Citzens asseguram a vitória

Na etapa final, o time visitante tratou de aumentar sua vantagem. Logo no começo, Joe Hart fez grande defesa e evitou o empate; na sequência, Sami Nasri fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Dzeko, livre de marcação, empurrar para as redes. O atacante teve apenas o trabalho de escorar o cruzamento para fazer seu segundo gol no confronto.

O Everton, todavia, não se entregou no jogo. Mas o City marcava muito bem e não deixava espaços aos Toffes. Restou as jogadas laterais, por onde os alas da equipe azul clara também povoavam.

De tanto pressionar nas bordas do campo, o time de Liverpool conseguiu diminuir. Leighton Baines fez ótimo cruzamento e encontro Romeu Lukaku, que finalizou de peixinho para balanças as redes; a bola ainda beijou a trave antes ultrapassar a última linha. Era o que os comandados de Roberto Martinez precisavam para se reencontrar.

Depois daí, os Toffes rumaram em busca do empate no Goodison Park, mas precisavam estar ligados nos ataques do adversário. Por hora, Tim Howard conseguia anular as ofensivas do City, que não parou de atacar.

O Everton tentou, mas a defesa dos Citzens, comandada por Joe Hart, se manteve intacta. Vitória maiúscula da equipe de Manchester, para desgosto total dos times de Liverpool, tanto os Reds quanto o Everton.