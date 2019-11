Mönchengladbach vence Mainz em despedida de ter Stegen do Borussia-Park

De uniforme novo, o Borussia Mönchengladbach levou a melhor em mais um "jogo de seis pontos" nesta reta final da Bundesliga 2013-2014. Depois de vencer o Schalke 04 (3º) pelo placar mínimo em plena Veltins-Arena, os Potros receberam o Mainz (7º) no Borussia-Park e conquistaram uma nova vitória. Dessa vez, por 3 a 1. Stranzl, Kruse e Kramer encaminharam a vitória dos Borussen e Choupo-Moting assinalou o gol de honra dos Nullfünfer.

Com o resultado, o M'gladbach foi a 55 pontos e, a uma rodada do encerramento da BL, permaneceu na sexta posição, ainda com chances de classificação para a edição 2014-2015 da Uefa Champions League. Os alvirrubros, por sua vez, estacionaram nos 50 pontos e viram as chances de apuração à UCL, que já eram mínimas, caírem por terra. Além do mais, a vitória do Augsburg sobre o Braunschweig pelo placar mínimo colocou em xeque o lugar do M05 nas competições europeias. O FCA soma 49 pontos.

Na próxima jornada, o Gladbach terá mais um confronto direto: visitará o Wolfsburg (5º) na Volkswagen Arena. Para ir aos playoffs da próxima Champions League, precisa vencer e torcer por uma derrota do Bayer Leverkusen frente ao Werder Bremen em plena BayArena. Já o Mainz recebe o desesperado Hamburgo (16º) na Coface Arena e necessita da vitória para confirmar sua presença na terceira fase preliminar da UEL 2014-2015.

Mönchengladbach sai na frente

Jogando em seus domínios, os comandados de Lucien Favre tomaram a iniciativa do jogo e o gol parecia ser questão de tempo. A frase "O melhor ataque é a defesa" descreve muito bem o primeiro tento assinalado pelos Potros. Em cobrança de falta, o defensor espanhol Domínguez passou a bola para o austríaco Stranzl, seu companheiro de posição. Esta foi a jogada que inaugurou a contagem no Borussia-Park.

Os visitantes pouco ameaçavam a meta de ter Stegen e não tiveram cacife para chegar à igualdade no marcador ainda nos 45 minutos iniciais. A melhor chance do Mainz veio numa jogada protagonizada por Diaz e Okazaki, que terminou numa boa cabeçada efetuada por Soto. O gol não saiu porque o arqueiro fez bela defesa.

Sabendo controlar o adversário, o Gladbach foi ao intervalo com a vantagem pelo placar mínimo.

Segundo tempo bastante movimentado confirma vitória dos Potros

Com a bola rolando para o segundo tempo, não demorou muito para os mandantes ampliarem sua vantagem no placar. Depois de tomarem outro susto de Soto - novamente, MAtS impediu o gol dos alvirrubros -, balançaram as redes com o atacante Kruse, que chegou ao seu 12º gol na Bundesliga. A assistência foi do meia Herrmann.

Em desvantagem, o time treinado por Thomas Tuchel continuou lutando e, dessa vez, foi recompensado. Aos 20, Pospech alçou a bola na cabeça de Choupo-Moting, que não perdoou: 2 a 1.

Precisando confirmar a vitória, o Mönchengladbach não quis saber de segurar o resultado e foi em busca do terceiro tento. Ele veio com Kramer, quando o relógio marcava 32 minutos. Novamente, Kruse teve participação essencial, agora com um passe a gol.

Bastante abatido, o Mainz 05 não esboçou mais reação alguma e teve que se contentar com o revés. Enquanto a preocupação era visível num lado - os Karnevalsverein viram o Augsburg, seu concorrente na luta por uma vaga na próxima UEL, se aproximar na classificação -, a festa tomou conta do outro. O Borussia Mönchengladbach confirmou matematicamente sua classificação a uma competição europeia - voltará após ter ficado ausente em 2013-2014 - e agora buscará alçar voos maiores, tendo em vista que ainda há chances de ir à UCL.

O clima também foi de despedida: o goleiro Marc-André ter Stegen, que deixará os Potros ao final da temporada, se despediu do Borussia-Park após 18 anos de serviços prestados ao seu clube do coração, contando jogos pelas categorias de base e pela equipe profissional, a qual defende desde 2011. Com apenas 22 anos de idade, MAtS sai de Mönchengladbach com status de ídolo e seu provável novo clube é o Barcelona, onde será o substituto de Victor Valdés. Deve chegar à Catalunha cercado de expectativas.

HM