Recuperado, Khedira volta a ser relacionado, e Modric desfalca o Real contra o Valencia

INCIDENCIAS : Partida válida pela 36º rodada do La Liga, a ser disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

Após a classificação heróica para a final da Uefa Champions League pelo placar da 4 a 0 contra o Bayern de Munique, o Real Madrid volta a pensar na La Liga. Neste domingo (04), às 16h, o time da capital receberá, no Santiago Bernabéu, o Valencia, que durante a semana foi eliminado da Uefa Europa League contra o Sevilla.

Com um jogo a menos que o Atlético de Madrid, líder do campeonato, o time de Cristiano Ronaldo precisa vencer os moguerços para continuar sonhando com o título espanhol. Em 189 confrontos, o Real Madrid venceu 98 jogos, empatou 38 e perdeu 53. Desde 2009 o Valencia não vence o Madrid: até aqui foram 11 duelos, com 8 triunfos madridistas.

O Real Madrid não poderá contar com um dos principais destaques da temporada para o jogo. O croata Luka Modric sentiu um desconforto na coxa e é baixa certa. O técnico Carlo Ancelotti falou sobre o desfalque: "Modric não estará disponível por conta de uma pancada no músculo gêmeo, mas Khedira estará disponível". Como adiantou, Sami Khedira voltou a ser relacionado desde a primeira vez que operou o joelho, há aproximadamente seis meses.

O volante da Seleção Alemã foi operado após romper os ligamentos durante um amistoso contra a Itália, em novembro de 2013. Recuperado a tempo, será um dos convocados por Joachim Löw para defender a nação na Copa do Mundo no mês de junho. Sua volta poderá representar uma possível titularidade na final da Liga dos Campeões, no dia 24 de maio, já que Xabi Alonso foi suspenso da final contra o Atlético de Madrid por conta do terceiro cartão amarelo. "Se ele está disponível significa que pode jogar. Ele fez uma grande recuperação, está em ótima forma e, obviamente, precisa jogar aos poucos, mas existe a possibilidade de ele jogar", afirmou Ancelotti.

Ancelotti afirma que promoverá rodízio entre goleiros para dar ritmo a Casillas na final da Champions League

O goleiro Iker Casillas voltará a ser titular do Real Madrid na La Liga, contra o Real Valladolid, na quarta-feira (07), depois de mais de um ano longe da Liga das Estrelas, assumindo a vaga de Diego Lopez, titular do gol merengue no campeonato. O goleiro titular da Seleção Espanhola é o titular da equipe durante os jogos da Copa do Rei (está já finalizada) e da Champions League, mas, como o Real Madrid está na decisão da mais importante competição europeia, Casillas será usado para as partidas contra o Real Valladolid e Celta de Vigo a fim de manter ritmo de jogo, conforme revelou o comandante. "Diego Lopez vai jogar contra o Valencia e Celta [de Vigo], e Casillas contra o Valladolid e Espanyol. Casillas precisa se preparar para a final da Champions League durante este mês", afirmou.

