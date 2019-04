Gignac marca duas vezes e Marseille goleia Lyon no clássico por 4 a 2

O Olympique de Marseille venceu o Lyon por 4 x 2 no clássico Choc des Olympiques, em confronto válido pela 36ª rodada da Ligue 1. A vitória deixa o OM na 6ª colocação, justamente atrás do Lyon com 56 pontos. Mesmo com a derrota, o Lyon continua na 5ª colocação com 58, mas agora vê a vaga da Europa League ameaçada pelos rivais, já que a diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos.

José Anigo, treinador do Marseille, relacionou dezenove jogadores. O brasileiro Lucas Mendes, suspenso, o volante Mario Lamina, com dores na panturrilha, e o atacante Saber Khalifa, com tendinite, não puderam fazer parte da equipe que enfrentará o Lyon. Mathieu Valbuena, que não participou do empate frente ao Nantes por 1 a 1 na rodada passada, está de volta depois de ter se recuperado de problemas no ombro.

O Lyon não teve à sua disposição o zagueiro Bakary Koné, que está suspenso, o lateral Miguel Lopes, que fraturou a tíbia, o volante Gueïda Fofana, que se recupera de lesão no adutor, e o meia Yoann Gourcuff, que se recuperou de uma lesão no tornozelo e agora está dependendo da sua condição física para voltar aos gramados. Clément Grenier, que ficou afastado por conta de uma pubalgia, retornou aos treinamentos nesta semana e estará no banco de reservas.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (10). O Marseille visitará o Bordeaux e o Lyon receberá o Lorient em seu estádio. Os dois jogos serão disputados às 16h junto com os outros oito jogos da rodada, que será completa devido ao campeonato estar chegando no fim e ainda restar a disputa pelas vagas nas competições europeias e a fuga pelo rebaixamento.

Marseille abre dois, mas Lyon diminui com um belo gol

O Lyon foi tomando o domínio da partida, tocando bem a bola e achando espaços na defesa do Marseille, principalmente pelo lado direito. Já o OM não mostrou tanto perigo e não tinha desenvolvido uma grande jogada, mas ajustou a sua defesa após os 10 minutos de jogo. Se não conseguiu marcar fazendo grandes jogadas, a equipe da casa aproveitou os erros do adversário e abriu 2 x 0 antes dos 30 minutos.



O primeiro gol do Olympique de Marseille veio numa cobrança de falta. O meia Dimitri Payet cobrou o tiro livre na intermediária, pelo lado esquerdo e a bola foi direto para o zagueiro Souleymane Diawara, que se movimentou bem para fugir da marcação dentro da área e ficou livre para cabecear a bola direto para as redes de Anthony Lopes. O gol não apavorou o Lyon, que tentava imprimir um ritmo com toque de bola para achar espaços. O Marseille se mantinha na defensiva, esperando um contra-ataque, e quando pressionava, forçava o Lyon a passar a bola rapidamente e isso causou muitos erros de passe.

Aos 25 minutos, por conta de um desses erros, o Lyon armou um ataque rápido para o Marseille. A equipe virou o jogo rapidamente da direita para a esquerda até a bola chegar no pé de Jérémy Morel. O lateral esquerdo avançou e cruzou no segundo poste, para Florian Thauvin aparecer e cabecear na direção do contrapé de Anthony Lopes, tirando as chances de defesa do goleiro e ampliando o placar para 2 a 0.

Se o Lyon teve dificuldades para trabalhar as suas jogadas no decorrer da primeira etapa, foi de uma jogada individual que surgiu o 2 a 1 para os Gones. O volante Arnold Mvuemba recebeu a bola na intermediária e com um certo espaço, correu para o centro e ajeitou a bola para efetuar um belo remate que o goleiro Steve Mandanda não conseguiu defender, diminuindo o jogo para o Lyon.

Antes do fim do primeiro tempo, o Marseille quase aumentou sua vantagem. Em jogada semelhante a do segundo gol do OM, com um cruzamento da esquerda de Morel para o segundo poste, Payet aproveitou o lançamento para chutar a bola direto para o gol, fazendo com que o goleiro Anthony Lopes defendesse a bola com os pés numa grande intervenção.

Gignac faz dois, Gomis diminui e Marseille goleia

A segunda etapa mal teve início e o Marseille marcou mais uma vez, aos três minutos. O atacante André-Pierre Gignac recebeu lançamento e saiu da linha de defesa com velocidade. O jogador dominou a bola e se livrou da marcação dos dois zagueiros do Lyon com dois cortes. Quando ajeitou a bola para chutar, o goleiro Anthony Lopes surgiu em cima do lance para defender o remate. No rebote, o atacante não desperdiçou e marcou o 3 a 1.

O OM transformou o placar em goleada com mais um gol de Gignac nove minutos depois. Tocando a bola desde a defesa, a equipe conseguiu abrir espaços na defesa do Lyon e, após André Ayew penetrar na área, chutar e o goleiro Lopes defender, Thauvin pegou o rebote e chutou para Lopes intervir mais uma vez, mas sem conseguir afastar a bola dessa vez. No rebote, Gignac estava em cima do lance dentro da pequena área e apenas empurrou para fazer o 4 a 1.

Com o placar adverso, Rémi Garde decidiu colocar seu time para cima. Trocou o meia Nabil Fekir por Jimmy Briand, colocando o jogador para atuar nas pontas, e, minutos depois,tirou o zagueiro Milan Bisevac para colocar o meia Clément Grenier, recuando o volante Maxime Gonalons para a defesa. Com as mudanças, o time manteve mais a bola no campo de ataque e conseguia até penetrar na área do Marseille, recuando cada vez mais, com cruzamentos e viradas de jogo, mas não ameaçou tanto o gol de Mandanda.

Aos 82 minutos, o Lyon diminuiu o placar com Bafetimbi Gomis, que estava sumido no jogo e esboçou uma reação. O atacante, posicionado na entrada da área, recebeu a bola de Jimmy Briand de costas para a defesa e usando o corpo, uma das suas principais características, girou para cima dos zagueiros e chutou para o gol com força, diminuindo para o Lyon. Apesar de ter diminuído para 4 a 2, os Gones não tiveram forças para furar a defesa do Marseille e foram goleados por um dos seus maiores rivais no campeonato.