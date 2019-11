Milan x Internazionale, Serie A e

17h54 - A 37ª rodada ainda tem o jogo entre Roma x Juventus, na capital. Outras partidas: Cagliari x Chievo, Bologna x Catania, Livorno x Fiorentina, Sassuolo x Genoa, Sampdoria x Napoli, Hellas Verona x Udinese.

17h53 - Na próxima rodada, jogos interessantes na briga pela Uefa Europa League! Internazionale e Lazio duelam no Giuseppe Meazza, e Turim recebe Torino x Parma. O Milan vai enfrentar a Atalanta no Azzurri d'Italia.

17h50 - Bom lembrar que Lazio e Hellas Verona se enfrentam nesta segunda-feira (5), em Roma. A campeã Juventus recebe a Atalanta também. Na terça-feira, Fiorentina x Sassuolo e Napoli x Cagliari fecham a 36ª rodada

17h49 - Na parte de baixo da tabela temos Atalanta 47, Sampdoria 44, Udinese 42, Genoa 41, Cagliari 39, Chievo 30, Bologna 29, Sassuolo 28, Catania 26 e Livorno 25.

17h48 - Classificação da Serie A: Juventus 93 (campeã), Roma 85 (classificada para a Champions League), Napoli 69, Fiorentina 61, Internazionale 57, Torino 55, Parma 54, Milan 54, Lazio 52, Hellas 52.

17h45 - A Internazionale estaciona nos 57, e vê os rivais ficarem mais próximos

17h44 - Com o resultado, o Milan chega aos 54 pontos, na oitava posição. E fica firme na briga por uma vaga na Uefa Europa League

94' - Fim de jogo! O Milan vence o Derby della Madonnina contra a Internazionale!

93' - Vai acabar o jogo no San Siro

91' - Abbiati também levou cartão amarelo, por demora na reposição de bola. Jogo vai chegando ao fim

90' - Falta de Pazzini em Álvarez e cartão amarelo. Falta perigosa para a Inter

90' - Quatro minutos de acréscimo no San Siro

88' - Cartão amarelo para De Jong, após falta em Guarin

88' - Internazionale pressiona nos minutos finais

84' - Última mudança no Milan: sai Constant e entra Abate

83' - Chute forte de Alvarez de fora da área, mas a bola vai para fora

81' - Com a entrada do atacante argentino, o meio-campista Zanetti, que se despede dos gramados no fim da temporada, não fará sua despedida do Derby della Madonnina

81' - Última substituição nerazzurri. Diego Milito, carrasco do Milan em outras temporadas, entra em campo no lugar de Icardi

80' - Balotelli cobra falta de longe e Handanovic defende em dois tempos

79' - Ranocchia coloca a mão na bola. Cartão amarelo para o zagueiro

77' - Interanzionale avança: entra Ricky Alvarez no lugar de Jonathan

77' - Um torcedor rossonero invade o campo San Siro.

76' - Gol bem anulado do Milan. Balotelli chutou de longe e Pazzini, impedido, tocou para o gol.

75' - Outra mudança no Milan: sai Kaká, que no segundo tempo não brilhou tanto quanto na primeira etapa, e entra o atacante Pazzini

74' - Falta forte de Samuel em Muntari, e o agora capitão da Inter leva cartão amarelo

73' - O Milan recua e a Inter vai à frente.

71' - Seedorf também mexe no time. Muntari no lugar de Poli

69' - Primeira substiuição na Internazionale. Sai Cambiasso e entra Guarín

67' - O Milan ganha confiança com o gol, e se mantém no campo de ataque

64' - Cruzamento de Balotelli para a área e o volante De Jong apareceu sozinho na pequena área para cabecear para a rede! Milan 1 a 0!

64' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

63' - Aparentemente, Seedorf mexeu no esquema do Milan. Recuou Poli e deixou Taarabt como único meia. Kaká e Balotelli mais a frente

58' - Agora é o Milan que toma as ações ofensivas. Sequencia de cobranças de escanteio e, na última delas, cabeçada de Mexès para fora

55' - Inter volta melhor nesse segundo tempo. Mas, apesar de ficar mais com a bola, o time de Mazzarri não finaliza a gol

52' - Jogo volta truncado. Muitas faltas dos dois lados

48' - Nagatomo cobrou escanteio rasteiro para Icardi, que apareceu por trás da zaga. O atacante, no entanto, chutou longe do gol

45' - Começa o segundo tempo! Posse do Milan, e times sem alteração!

16h53 - Já Mazzarri pode optar por Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Andreolli, Zanetti, D'Ambrosio, Alvarez, Guarin, Taider, Kuzmanovic, Botta e Milito.

16h52 - Se quiser mexer no time, Seedorf tem no banco Gabriel, Amelia, Abate, Bonera, Zapata, Emanuelson, Essien, Honda, Muntari, El Shaarawy, Robinho, Pazzini.

16h45 - O Milan finalizou seis vezes, e a Inter não chutou nenhuma bola para o gol.

16h40 - A Inter começou melhor a partida, mas depois foi o Milan que controlou as ações. Kaká, com uma bola na trave e outras três finalizações, foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo

45' - Sem acréscimos, o primeiro tempo acaba em 0 a 0!

44' - Pressão do Milan, e de novo com Kaká! Cruzamento de Taarabt e o camisa 22 bateu de esquerda, desequilibrado, para fora

43' - Nova finalização perigosa de Kaká. Melhor jogador em campo, o brasileiro bateu de fora da área, mas a bola passou por cima do gol

42' - O camisa 45 do Milan bateu na barreira, e ganhou escanteio

41' - Falta de Samuel em Balotelli, e boa oportunidade para o Milan

39' - Cartão amarelo para Cambiasso, após falta em Balotelli!

37' - Na trave! Lindo lance de Kaká, que bateu forte de fora da área. A bola explodiu no travessão do San Siro!

35' - Nessa segunda metade do primeiro tempo, as principais ações foram do Milan. Ainda assim, jogo segue morno

31' - Kaká cobra escanteio e Handanovic tira da área. Árbitro marcou falta em cima do arqueiro nerazzurro

27' - Mais uma finalização do Milan! Após jogada de Balotelli, Kaká chutou forte e Handanovic segurou!

26' - Balotelli pega a bola na direita e chuta cruzado, mas ela passa longe do gol

24' - De Sciglio finalizou, e a bola bateu na rede pelo lado de fora

22' - As duas equipes tentam o ataque a todo instante, mas esbarram nas defesas adversárias

18' - Primeira jogada perigosa da Inter! Nagatomo recebeu lançamento da direita, cortou De Sciglio e cruzou para o meio da área. Abbiati defendeu!

15' - Cartão amarelo para Mexès, que fez dura falta em Icardi no meio campo

13' - Interessantes duelos pelas laterais, entre Jonathan x Constant e Nagatomo x De Sciglio. Por enquanto, melhor para os defensores do Milan

10' - Inter tem mais a bola, mas não consegue finalizar ao gol de Abbiati.

6' - Juiz apitou falta no meio-campo, mas Balotelli seguiu a jogada e finalizou de longe. Apesar da jogada não valer, boa defesa de Handanovic.

4' - Jogo tem muitas faltas no meio-campo.

2' - Inter começa melhor, abusando das jogadas pelas laterais.

0' - Rola a bola no San Siro! Saída da Internazionale!

15h47 - Este é o último Derby da carreira de Javier Zanetti, que se aposenta ao fim da temporada! O argentino começa a partida no banco de reservas.

15h46 - Com a derrota da Roma para o Catania, mais cedo, a Juventus é campeã da Serie A desta temporada!

15h45 - Os times estão prontos para entrarem no gramado do San Siro!

15h35 - Balotelli joga hoje sua 100ª partida pela Serie A. O camisa 45 do Milan já marcou 46 gols no campeonato italiano.

15h31 - Já os nerazzurri, se quiserem mexer no time, terão as opções Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Andreolli, Zanetti, D'Ambrosio, Alvarez, Guarin, Taider, Kuzmanovic, Botta, Milito.

15h29 - Como opções no banco, o rossonero terá Gabriel, Amelia, Abate, Bonera, Zapata, Emanuelson, Essien, Honda, Muntari, El Shaarawy, Robinho, Pazzini. A expectativa é pela volta de El Shaawary, que não entra em campo há cinco meses.

15h27 - A Internazionale de Walter Mazzarri tem Handanovic; Ranocchia, Samuel, Rolando; Jonathan, Hernanes, Cambiasso, Kovacic, Nagatomo; Palacio, Icardi.

15h25 - As escalações oficiais: O Milan de Clarence Seedorf vai com Abbiati; De Sciglio, Rami, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo; Poli, Kaka, Taarabt; Balotelli.

15h20 - Este é o 24º Derby della Madonnina de Seedorf pelo Milan (o primeiro como treinador). Foram 12 vitórias, três empates e oito derrotas, além de um gol marcado.

15h15 - Ao todo, contando jogos oficiais e amistosos, Milan e Internazionale já se enfrentaram em 278 Derbys della Madonnina. São 108 vitórias dos rossoneri, 73 empates e 99 triunfos nerazzurri.

15h10 - A Inter está em situação mais tranquila. Em quinto lugar, os nerazzurri também foram beneficiados pelo título azzurri. Com 57 pontos, podem garantir sua vaga na Europa League em caso de vitória no derby.

15h05 - O Milan vinha de cinco vitórias seguidas até ser derrotado pela Roma, na última rodada. O rossonero possui 51 pontos, e se vê beneficiado pelo título de ontem do Napoli, na Coppa Italia, que abre mais uma vaga para a Uefa Europa League. Assim, disputa a última vaga com Parma, Lazio, Hellas e Torino.

15h - Do lado azul, Mazzarri não adiantou o time. Sua principal dúvida, porém, é na alteral: o brasileiro Jonathan, apesar de convocado para a partida, não está garantido. Assim, o treinador deve escalar o lateral esquerdo D'Ambrosio na direita. A grande esperança do ataque da Internazionale é no ataque Palacio e Icardi, em boa fase.

14h55 - Pelo Milan, há algumas dúvidas sobre a equipe que entra em campo. A imprensa italiana afirmou durante a semana o diretor Adriano Galliani teria 'sugerido' a Seedorf que escalasse Pazzini e Balotelli juntos no ataque. Não há, no entanto, a confirmação da escalação. A expectativa é pela volta de El Shaarawy, que voltou a ser relacionado depois de cinco meses.

14h50 - O treinador da Internazionale, Walter Mazzarri, não quis adiantar nenhuma informação sobre sua equipe. "Não vou antecipar nada, não quero dar vantagens para o Milan. Até porque Seedorf não adiantou nenhuma informação. Eu não me prendo a questão sobre quem tem mais a perder com esse derby. Nós nos preparamos para fazer um grande jogo", disse.

14h45 - Na coletiva de imprensa antes da partida, o técnico Clarence Seedorf falou sobre seu primeiro derby como treinador. "Como se bate a Inter? Com coragem. É uma equipe determinada e agressiva. O Milan deve jogar com coragem e com firmeza. A equipe está indo bem, e os jogadores não merecem algumas críticas que vem recebendo", afirmou o comandante do Milan.

14h40 - No primeiro turno, o Derby della Madonnina teve vitória da Inter. Palacio marcou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Milan, com o Giuseppe Meazza tomado pela torcida nerazurra

14h35 - As duas equipes brigam por uma vaga na Uefa Europa League. Atualmente a vantagem é dos nerazzurri, que possuem 57 pontos e estão na quinta colocação. Já o rossonero, em 10º lugar, possui 51 pontos.

14h30 - Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha todos os lances em tempo real da partida entre Milan e Internazionale, válida pela 36ª rodada da Serie A!