Após 41 temporadas ininterruptas na Eredivisie, Roda JC é rebaixado

O Roda JC foi fundado em 27 de junho de 1962, após uma fusão entre dois clubes: o Rapid JC e o Roda Sport. Em 2009, adicionou Kerkrade, nome da cidade onde é sediado, em sua nomeação. O município se localiza no sudeste da Holanda. Mesmo sendo um clube relativamente novo, comparando-se às demais agremiações existentes nos Países Baixos, o Roda conseguiu adquirir respeito no futebol holandês. Depois de uma rápida passagem pela terceira divisão e de alguns anos no segundo escalão, conquistou a Eerste Divisie na temporada 1972-1973. Com apenas 11 anos de história, já conquistava o seu primeiro título.

A partir dali, iniciava-se uma longa era na elite do futebol local. Alternando entre boas e más campanhas, os aurinegros passaram nada mais e nada menos que 40 temporadas consecutivas na Eredivisie.

Aventuras europeias e títulos nacionais tornaram o Roda um time de respeito na Holanda

Nos 41 anos figurando como integrante da primeira divisão dos Países Baixos, a melhor colocação obtida foi o vice-campeonato da temporada 1994-1995, que rendeu à equipe uma vaga na edição 1995-1996 da Uefa Cup, atual Uefa Europa League. O clube também jogou a Taça dos Vencedores de Taças das temporadas 1976-1977, 1988-1989 e 1997-1998. Também participou da Uefa Cup em 1990-1991, 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002.

Os melhores desempenhos nas competições europeias ocorreram em 1989, quando foi eliminado pelo CSKA Sofia nas quartas de final, em 1998, quando sucumbiu diante do Vicenza na mesma fase, e em 2002, quando foi despachado pelo Milan nas oitavas. A maior vitória foi um acachapante 10x0 sobre o Hapoel Be'er Sheva, de Israel, em 1997.

Na KNVB Beker, o time disputou cinco finais. Foi derrotado em três e saiu vitorioso em duas. Ficou com o vice-campeonato em 1976, 1988 e 1992 - perdeu as duas primeiras para o PSV e a última para o Feyenoord - e conquistou o caneco em 1997 e 2000 - diante de Heerenveen e NEC, respectivamente.

A queda inédita

A sequência de 41 anos seguidos na Eredivisie chegou ao fim neste sábado (3). Mesmo tendo conquistado os três pontos diante do Go Ahead Eagles em pleno Adelaarshorst - venceu por 1 a 0, com gol do meia De Beule -, foi rebaixado devido ao empate em 2 a 2 entre Ajax e NEC.

O Roda encerrou o campeonato na lanterna, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e 19 derrotas em 34 jogos), e amargou a degola para a segunda divisão de forma direta. Na Eredivisie, Waalwijk (32) e NEC (30) terão a oportunidade de escapar do rebaixamento via playoff. Quis o destino que fosse o NEC, time o qual derrotou na final da copa nacional em 2000, o responsável direto pelo primeiro rebaixamento do Roda JC à Eerste Divisie.

Os Koempels chegaram a ser ameaçados pelo fantasma do rebaixamento em 2009 e 2013, mas escaparam da degola através dos playoffs em ambas as oportunidades. Dessa vez, não teve playoff que desse jeito. Ainda em dezembro, a equipe chegou a trocar de técnico, ao demitir o holandês Ruud Brood do cargo e substituí-lo pelo dinamarquês Jon Dahl Tomasson. O escandinavo assumiu o plantel ainda fora da zona da degola, em 15º, mas não conseguiu tirar seus comandados do sufoco.

É daqueles rebaixamentos que doem até na alma do torcedor. Tanto os adeptos quanto os integrantes dos bastidores da instituição terão que juntar os cacos para sua primeira militância na segunda divisão depois de muito (muito mesmo!) tempo. Será difícil se acostumar à "nova casa" e os torcedores não querem frequentá-la por muito tempo. Os bons tempos dos anos 80 e 90 estão longe e um eventual acesso serviria para levantar a autoestima dos seguidores do clube.

Apesar da campanha desastrosa, alguns nomes do elenco conseguiram se destacar e talvez nem todos permaneçam na próxima temporada: o holandês Guus Hupperts, o húngaro Krisztián Neméth, o surinamês Mitchell Donald e o holandês Mark-Jan Fledderus. Os dois primeiros são atacantes e os dois últimos são meias, sendo que Fledderus é o dono da braçadeira de capitão. Respectivamente, balançaram as redes nove, oito, seis e cinco vezes. No âmbito das assistências, Hupperts e Neméth dividiram o topo com seis passes a gol cada um.

