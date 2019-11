PSV vence NAC Breda e garante vaga na próxima Europa League

Pela última rodada da Eredivisie, o PSV Eindhoven venceu o NAC Breda por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima Uefa Europa League. Os gols da partida foram marcados por Depay e Bruma.

O time da casa não teve problemas na partida e conseguiu impor o jogo sobre o NAC Breda, logo aos 15 minutos o placar foi aberto com Depay. Os anfitriões continuaram tendo as melhores chances e consolidaram a vitória com o gol de Bruma já nos segundo tempo. Os visitantes não ofereceram nenhum tipo de resistência e a partida terminou assim.

Com a vitória, o PSV Eindhoven chegou aos 59 pontos e garantiu a terceira colocação, dando direto a disputa da competição europeia. Após ter passado por grandes decepções na temporada, o time conseguiu encaixar um boa sequência e subir bastante na tabela. Agora o time já começa a pensar na próxima temporada e espera não repetir os erros cometidos nesta.

O NAC Breda fez uma temporada péssima e precisará arrumar seus problemas para a próxima temporada. O time ficou na 15ª colocação e por uma posição não foi rebaixado. Agora o time vai pensar em reforçar a equipe para poder ter mais tranquilidade na próxima temporada.

Depay marca no início e deixa PSV Eindhoven em boa situação

Os times tiveram um péssimo início de jogo, era mostrado muita lentidão no início e os times não conseguiram criar grandes chances nos primeiros minutos da partida. O PSV Eindhoven aproveitou sua primeira chance e balançou as redes. Hendrix faz um lindo lançamento para Depay, deixando o companheiro livre para marcar e abrir o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O NAC Breda não conseguiu levar grandes perigos ao time da casa.

As equipes continuaram com improdutividade durante o restante do primeiro tempo, sem proporcionar grandes emoções aos torcedores presentes no estádio. O primeiro tempo acabou com a vantagem por 1 a 0 ao PSV, dando tranquilidade ao time da casa.

Bruma amplia e garante a vitória ao time da casa

Na segunda etapa, o PSV Eindhoven voltou com mais vantagem e criou grandes chances para marcar. Os mandantes da partida pressionaram bastante na segunda etapa, dando grandes sustos ao NAC Breda na partida.

O gol veio em um lance de bola parada, após um escanteio cobrado, Bruma subiu sozinho e conseguiu cabecear com precisão, ampliando o placar da partida. Um dos destaques do PSV Eindhoven na temporada, Park Ji-Sung recebeu muitos aplausos ao sair de campo. O jogador coreano está emprestado pelo Queen's Park Rangers e pode deixar o time na próxima temporada.

