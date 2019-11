River Plate vence Racing e divide a liderança do Final juntamente com o Gimnasia

River Plate e Racing se enfrentaram na tarde desse domingo (04), pela 17ª rodada do Torneo Final 2014, no Monumental de Núñez, e a partida terminou com um 3 a 2 para o River. Cavenaghi, duas vezes, e Carbonero marcaram para o Millo; Villar e Haúche para o Racing.

O River Plate necessitava da vitória diante o Racing para buscar um título nacional, ausente nas conquistas do Millo desde o Clausura 2008. Na última rodada, um empate amargo diante o Olimpo fora de casa, enquanto o Gimnasia venceu e chegou aos 30 pontos. Em relação ao último jogo, Keko Villalva assumiu a posição de Fabbro no ataque. Barovero, goleiro titular, e Teo Gutiérrez, atacante que joga ao lado de Cavenaghi, foram desfalques, lesionados.

A intenção do Racing era outra: somar pontos. A dois pontos do lanterna All Boys, o torneio do Racing foi muito instável e, prevendo a luta contra o descenso nas próximas temporadas, qualquer ponto é bem vindo. Na última rodada, uma derrota para o modesto Quilmes em casa. Mostaza Merlo realizou mudanças pontuais: os garotos Viola e Michael Pierce saíram para a entrada de Hauche e Campi.

Com o placar, o River, que entrou em campo com 28 pontos, chega a 31 e empata com o Gimnasia La Plata na liderança. Na próxima rodada, enfrenta o Argentinos Juniors fora de casa. Já o Racing permanece com seus modestos 16 pontos e receberá o Rosário Central no próxima sábado (10).

Domínio millonario, susto e liderança no placar

A tendência de jogo foi a mesma em todo primeiro tempo. O River dominava a partida e a posse de bola e o Racing buscava escapadas e contra-ataques com os velozes De Paul, Vietto e Haúche. Na parte inicial da partida, a Academia teve mais sucesso nesses contragolpes. Aos 15 minutos, De Paul arriscou de fora da área perto do ângulo de Chicizola após contra-ataque puxado por Vietto.

O controle do jogo permaneceu com o River e o Racing não teve o mesmo resultado, muitas vezes pressionado pelo Millo. Aos 18, Keko Villalva fez jogada individual pela ponta direita e rolou para Cavenaghi, de letra, tocar fraco para defesa de Saja. Cinco minutos depois, após blitz e reclamação de dois pênaltis no mesmo lance, o árbitro Diego Abal marcou pênalti de Saveljich em Keko Villalva. Cavenaghi bateu forte no ângulo de Saja e abriu o placar. Mesmo com o gol, o River sentiu assustando, com um chute cruzado de Lanzini e uma cabeçada de Maidana.

Todavia, aos 38 minutos, no momento em que o River mandava no jogo, uma bola parada mudou o jogo por alguns minutos. Depois de cruzamento de De Paul, Diego Villar deu um peixinho e, de cabeça, empatou. Cinco minutos depois, veio a resposta: aos 43 minutos, Keko Villalva escorou, Lanzini fez corta luz e Carbonero, na entrada da área, bateu forte no meio do gol para colocar o River novamente na frente.

River amplia, relaxa e vence com Chichizola pegando pênalti nos acréscimos

Voltando do intervalo sabendo do empate consolidado do Gimnasia La Plata, o River seguiu dominando o jogo. Logo aos oito minutos, Carbonero em jogada individual pela direita chutou cruzado e Cavenaghi, de letra, desviou para o gol. Os minutos seguintes foram de euforia e mais pressão millonaria, não resultando em nenhuma chance expressiva.

Gimnasia y Esgrima (LP) empata com o Lanús, mas mantém liderança do Torneo Final

Ramón Díaz teve uma decisão contestada e começou a poupar jogadores. Tirou Ledesma, Cavenaghi e Mercado; não tendo a mesma resposta com Kranevitter, Gio Simeone e Augusto Solari. O Racing começou a gostar do jogo tendo em vista o relaxamento do River. Aos 27 minutos, Viola puxou um contra-ataque e viu um River aberto, adiantado e despreparado, lançamento Haúche nas costas da defesa. O Demonio tocou na saída de Chichizola e colocou o Racing no jogo.

A partir desse gol de desconto, o Racing comandou os vinte minutos finais. Aos 38 minutos, uma bola mal afastada da defesa resultou em um chute de Viola, que saiu a direita de Chichizola. Aos 40, uma escapada poderia ter garantido a vitória com mais facilidade, porém Lanzini carimbou a trave. Aos 46 minutos, o lance do jogo: De Paul cruzou e Rojas cortou a bola com a mão, tirando da cabeça de Corvalán. No pênalti, Sebastián Saja chutou forte cruzado e Chichizola - jovem goleiro da base do River e reserva de Barovero - espalmou, sendo abraçado por toda a equipe. A defesa garantiu a vitória e os três pontos ao River, que agora divide a liderança do Torneo a duas rodadas do fim.

O resumo desse emocionante jogo, com os gols e o pênalti defendido:

