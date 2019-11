Após vitória no Derby, Milan apresenta uniformes para a próxima temporada

Ainda brigando por uma vaga na Uefa Europa League para salvar a temporada, o Milan aproveitou a vitória no clássico contra a Internazionale para divulgar nessa segunda-feira (5) dois de seus uniformes para a próxima temporada.

Feitos mais uma vez pela fornecedora alemã Adidas, a primeira camisa rossonera para a temporada 2014/15 terá a bandeira de Milão no lugar do escudo. O símbolo, branco com uma cruz vermelha ao centro, trará o tradicional escudo do Milan em marca d'água. Além disso, as listras também tem mudanças: são dois tons diferentes de vermelho, e diminuição nas listras pretas.

Os modelos escolhidos para a apresentação da camisa foram o atacante El Shaarawy, o meia Keisuke Honda e o volante De Jong, autor do gol da vitória contra a Internazionale no Derby della Madonnina do último domingo. Como já é tradição no Milan, a camisa será apresentada para a torcida ainda essa temporada: ela será usada no confronto contra o Sassuolo, no San Siro, na última rodada da Serie A, dia 18 de maio.

O rossonero de Milão também inovou em seu terceiro uniforme. Em uma homenagem ao Brasil, a terceira camisa será em um tom de amarelo, com detalhes verdes. Obviamente, os escolhidos em Milanello para a apresentação da nova camisa foram os brasileiros: o goleiro Gabriel, o meia Kaká e o atacante Robinho.

Em oitavo lugar na Serie A, o Milan briga por uma vaga na Europa League. Com 54 pontos, a equipe está apenas um atrás do Torino, atual sexto colocado. Os outros adversários são a Internazionale (57 pontos), Parma (54), Hellas Verona (52) e Lazio (52) -- as duas equipes se enfrentam hoje, em Roma. Os seis times brigam por duas vagas na competição europeia.

Fotos: Divulgação / AC Milan