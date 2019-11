Real, Atlético e confrontos históricos no dérbi de Madrid

Lisboa estará divida para a decisão da Uefa Champions League, no próximo dia 24 de maio, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Será adicionado mais um capítulo para o centenário e histórico clássico madrilenho, que coloca em disputa o título de melhor equipe da temporada europeia.

Na história, a vantagem madrilenha é gigante. São 105 triunfos contra apenas 48 dos colchoneros. Porém, em momentos decisivos, brilha a estrela do Atlético de Madrid que costuma sair vitorioso em confrontos diretos. A decisão da Uefa Champions League vem para entrar no hall de confrontos históricos e colocar mais fogo na rivalidade espanhola.

Histórico de confrontos

Jogos Atlético de Madrid Empates Real Madrid Total 199 48 46 105 Liga Espanhola 154 36 33 85 Uefa Champions League 3 1 0 2 Copa do Rei 40 10 13 17 Copa da Liga Espanhola 2 1 0 1

Copa dos Campeões da Europa

Copa dos Campeões sedia o primeiro confronto internacional

A temporada 1958-59 marcou o primeiro dérbi internacional entre os grandes de Madri, e em uma ocasião de respeito. Tratava-se da semifinal da Copa dos Campeões da Europa, nome antecessor à Uefa Champions League, onde o Real Madrid - já naquela época - era considerado o bicho papão da Europa, devido ao seu tricampeonato conquistado de maneira consecutiva. No outro lado, o Atlético de Madrid vinha em fase de ascensão. Após eliminar o Schalke 04 na fase anterior, chegou à sua melhor campanha na competição em todas as suas participações até aquele momento.

No primeiro confronto da semifinal, disputado no Santiago Bernabéu, o Real Madrid deu o primeiro passo rumo à decisão. Rial e Púskas marcaram para os blancos, enquanto Chuzo descontou para os rojiblancos. No retorno, no estádio Metropolitano de Madri, Collar anotou o único gol do jogo à favor do Atleti e empatou a série. Como não havia regulamento relacionado a gols fora de casa na época, a classificação foi definida no play-off. No terceiro e decisivo jogo, Di Stéfano e Púskas foram novamente decisivos e garantiram o Real na final, onde venceria o Stade Reims e conquistaria o tetracampeonato.

Copa da Liga Espanhola

Dérbi decide a Copa da Liga Espanhola

Criada em 1982, a Copa da Liga Espanhola foi criada pelo então presidente do Barcelona, Josep Lluiz Núñez, com o objetivo de aumentar a arrecadação com bilheteria e cotas de televisionamento. A competição era composto pelos oito primeiros colocados do Campeonato Espanhol na temporada anterior, e o campeão conquistava uma vaga na Copa da Uefa. Sua última edição foi realizada em 1986, devido à falta de datas disponíveis para disputa.

Na temporada 1984-85, os rivais se enfrentaram na única decisão madrilenha da competição. Na partida de ido, o Atlético de Madrid mostrou sua força em casa e derrotou o Real Madrid por 3 a 2, em um resultado surpreendente, vide a diferença técnica entre as duas equipes. Porém, no retorno, os blancos mostraram seu poder de recuperação e revertaram o resultado, vencendo por 2 a 0 e sagrando-se campeões.

Copa do Rei

Finais de 60 e 61, 'doblete' rojiblanco na decisão

As temporadas de 1959-60 e 1960-61 marcaram dois grandes embates entre Real e Atlético de Madrid: duas finais seguidas na Copa Generalíssimo, antigo nome da Copa do Rei da Espanha. Na época, apesar das boas campanhas, o Barcelona foi deixado de lado em um período onde a rivalidade madrilenha estava em altas. Ainda ferido pelos conchavos do passado, o Atleti buscava sua redenção, enquanto o Real tentava manter sua soberania como a 'equipe invencível' da região.

Em 1959-60, veio o primeiro confronto, e com ele, um massacre. Um baile atleticano contra o rival, que sagrou-se campeão após vencer por 3 a 1, em uma partida onde o resultado saiu barato para os Blancos. Um ano depois, outra decisão. Novamente na Copa do Rei, novamente um dérbi. O que poderia ser a resposta do Real Madrid, virou mais uma atuação de gala do Atlético para coroar a superiodade da equipe. Mais uma vitória, dessa vez por 3 a 2, e o bicampeonato rojiblanco tornou-se um sonho realizado.

Resposta madrilenha vem nos pênaltis

Passaram-se 14 anos desde a última decisão de Copa do Rei, mas à partir do momento que o dérbi foi novamente concretizado na temporada de 1974/75, todo o passado voltou a tona. Antes destronados, o Real Madrid buscava evitar o tricampeonato em confrontos diretos, enquanto a missão do Atleti era manter-se com a hegemonia na competição, onde nunca fora derrotado em decisões contra seu maior rival.

Em uma partida pegada e porquê não violenta, o placar de 0 a 0 foi mantido até o fim do tempo regulamentar. Nas penalidades, pesou a confiança do goleiro madrilenho Gárcia Ramón, que atuou espetacularmente durante os 90 minutos, contra o nervosismo atleticano, que estava mais preocupado em reclamar do árbitro a concentrar-se para as alternadas. Placar de 4 a 3 à favor do Real Madrid, e a quebra de um incômodo tabu.

O retorno ao topo

Uma bola parada e um contra-ataque. Foi o bastante para o Atlético de Madrid garantir a vitória por 2 a 0, desbancar seu maior rival em mais uma oportunidade e sagrar-se campeão da Copa do Rei da Espanha. Schuster e Futre foram os autores dos tentos naquela ocasião, em uma partida adversa para o clube rojiblanco, mas que diferente da outra final, soube manter a cabeça no lugar e matar o confronto em dois golpes.

Em cobrança de falta de longa distância, Schuster acertou um lindo chute no ângulo direito da meta madrilenha, para abrir o placar. Já na segunda etapa, em contra-ataque mortal, Futre entrou como um raio entre os zagueiros madrilenhos e, mesmo com pouco ângulo, finalizou com violência para marcar o segundo e fechar a fatura. Entretanto, a felicidade do título logo foi anestesiada nos anos seguintes, onde o Atleti entraria em um longo jejum de títulos, que só veio a ser quebrado em 2013.

Miranda coloca seu nome na história do 'dérbi'

Era chegado o dia do 'derbi' tão esperado. Pela decisão da Copa do Rei, os dois maiores clubes de Madrid duelavam pela taça sonhada. O Real, contava com a potência de Cristiano Ronaldo pronto para decidir mais um título para os Blancos. Pelo Atlético, Falcão García tinha a responsabilidade de guiar os Colchoneros para mais esta conquista. Em um jogo polêmico, recheado de expulsões e bolas na trave, coube ao zagueiro brasileiro Miranda marcar o gol do título na prorrogação e condecer ao Atlético de Madrid a 'décima' Copa do Rei da Espanha.

Diferente dos campos neutros das outras decisões, o Santiago Bernabéu foi o palco do dérbi. Invicto na temporada sob seus domínios, o Real Madrid saiu na frente com Cristiano Ronaldo, que um belo escanteio cobrado por Özil e testou firme para abrir o placar. Porém, a resposta atleticana não demorou. Falcão García mostrou à Espanha porque é um dos melhores atacante da atualidade e em uma jogada belíssima, driblou 3 marcadores e entregou uma bela assistência para Diego Costa chutar forte e ver a bola ainda resvalar na trave antes de morrer no fundo das redes.

Na prorrogação, o Atlético de Madrid assumiu o controle do jogo e Miranda foi o autor do gol histórico. Koke cruzou do lado direito e o zagueiro brasileiro se antecipou a defesa madrilenha e ao goleiro Diego López para marcar. Próximo ao fim, Cristiano Ronaldo ainda acertaria um chute desleal no rosto de Gabi foi expulso. Sem forças para reagir, o Real sucumbiu ao Atlético e viu os Colchoneros comemorarem o título em sua própria casa.

Liga Espanhola

A maior goleada colchonera do confronto

Na temporada 1947-48, o confronto entre Atléti e Real Madrid entrou para a história do confronto, não pela sua rivalidade ou pela importância, mas sim pelo número de gols marcados na ocasião. Após um show de bola colconhera, o apito final decretou o placar de 5 a 0, a maior da história do confronto entre as equipes. O fato é lembrando pela torcida do Atlético de Madrid até hoje, sempre com provocações contra seu rival.

O primeiro título espanhol de Ronaldo pelo Real Madrid

Ronaldo Nazário, contratado a peso de ouro pelo Real Madrid após uma Copa do Mundo brilhante em 2002. A temporada 2002-03 encerrou com chave de ouro para o Fenônemo em várias aspectos. Seja pelo prêmio de melhor jogador do mundo conquistado no ano anterior, seja pelo retorno com título à Espanha ou seja pela história feita na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Atlético de Madrid.

O placar de 4 a 0 encerrou a Liga com chave de ouro, deu ao Real Madrid a maior goleada como visitante na história do confronto, que por pouco não se igualou a maior da história geral. Ronaldo Fenônemo ainda arrancaria aplausos de Vicent Del Bosque e Luis Aragonés, dois dos maiores treinadores da história do futebol espanhol, que estavam nos bancos de reservas de Real e Atlético de Madrid, respectivamente.

Diego Costa mostra sua face

O reencontro entre Atlético e Real Madrid após a decisão da Copa do Rei da Espanha de 2013 veio na Campeonato Espanhol, na temporada seguinte, no primeiro turno. O jogo era dito como chave para os Blancos, que enfretavam uma pequena crise após a derrota para o Barcelona, e para os rojiblancos que buscavam mostrar à toda Espanha que poderiam brigar pelo título máximo na temporada.

Logo aos 11 minutos, Diego Costa recebeu um belo passe em pronfudidade de Arda Turan e bateu cruzado, vencendo Diego López e anotando o único gol daquele confronto. Mais que a vitória, o triunfo definia a consagração do Atlético de Madrid entre os grandes clubes espanhois, tendo força suficiente para bater de frente com Real Madrid e Barcelona, fato que não acontecia há anos, desde o Sevilla em 2006. Era a chamada de Diego Costa para o mundo do futebol e o brilho da estrela de Diego Simeone.