Luiz Felipe Scolari divulga a lista de convocados para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo praticamente já começou para a seleção brasileira. Isto porque, nesta quarta-feira (7), o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista com os 23 convocados para o mundial, sob muita ansiedade envolvendo o país; com poucas surpresas entre os convocados, o Brasil está quase pronto para buscar o hexacampeonato diante de sua torcida.

Dia 13, Felipão ainda anunciará mais sete jogadores, que poderão ser descartados. O comandante da seleção verde e amarela fechou o grupo, e espera fazer dele uma família, como fizera em 2002, na conquista do penta.

Para terceiro goleiro, a comissão técnica optou por Victor, campeão da última Libertadores pelo Atlético de Mineiro, que se junta a Júlio César e Jefferson na lista de arqueiros; na ala direita, quem ficou com a vaga foi Maicon, da Inter de Milão, que deve ser reserva de Daniel Alves; na lateral esquerda, Maxwell, do PSG, ficou com a vaga e também deve ficar no banco de Marcelo; na defesa, Henrique foi lembrado pelo boa fase na temporada, quando vem defendendo o Napoli. Além dele, Dante, Thiago Silva e David Luiz estão na lista. No meio de campo, Ramires, que havia ficado de fora da Copa das Confederações, garantiu a vaga junto com Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Willian e Hernanes. No ataque, além de Fred, Hulk e Neymar, Jô e Bernard foram lembrados.

O Brasil estreia na Copa do Mundo 2014 em São Paulo diante da Croácia, dia 12 de junho. Na sequência, o adversário será o México em Fortaleza, dia 17. Fechando a primeira fase, os donos da casa terão um compromisso diante de Camarões, dia 23, em Brasília. A equipe vai iniciar a preparação no dia 26 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O local foi completamente reformado a pedido da comissão técnica para receber o grupo antes da competição.

Quartos individualizados, salas de recuperação, departamento médico, salão de jogos. Tudo pronto para receber os atletas da melhor maneira possível. Para reformar o local, a CBF investiu cerca de R$ 15 milhões.

Antes da Copa do Mundo, o Brasil vai realizar dois testes. O primeiro será contra o Panamá, no dia 3 de junho, no Serra Dourada, em Goiânia. Três dias depois, o encontro será diante da Sérvia, no Morumbi, em São Paulo.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Júlio César (Toronto FC), Jéfferson (Botafogo) e Victor (Atlético-MG)

Zagueiros: Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern de Munique), Henrique (Napoli)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Maicon (Roma), Maxewell (PSG)

Meio-campistas: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham), Fernandinho (Manchester City), Willian (Chelsea), Hernandes (Inter de Milão), Oscar (Chelsea).

Atacantes: Neymar (Barcelona), Hulk (Zenit), Fred (Fluminense), Bernard (Shaktar Donetsk), Jô (Atlético-MG)