PSG enfrenta Rennes e terá mais uma chance de ser campeão antecipado da Ligue 1

Após adiar o título por mais algumas rodadas, o Paris Saint-Germain finalmente poderá se sagrar campeão da Ligue 1 2013/2014 sobre o Rennes nesta quarta, às 16h no horário de Brasília, em confronto válido pela 36ª rodada. O clube já pode conquistar o campeonato de forma matemática sem entrar em campo caso o Monaco, 2º colocado com 75 pontos, não vença o Guingamp. Com três partidas a serem disputadas pelas equipes e com oito pontos de diferença sobre o Monaco, parece improvável que o PSG não conquiste o título da Ligue 1 nesta rodada.

A partida foi adiada para o meio de semana já que no último sábado (3) Rennes e Guingamp disputaram a final da Coupe de France e o EAG levou a melhor sobre os Rouges et Noirs, vencendo a partida por 2 a 0. Se já não bastasse ter sido derrotado pelo rival pela segunda vez em duas decisões na copa nacional, o Rennes ainda está sendo ameaçado pelo rebaixamento no campeonato atual.

Com 40 pontos na 15ª colocação, a equipe da Bretanha está apenas três pontos atrás do Sochaux, primeiro clube fora da zona. As duas equipes se enfrentarão no próximo final de semana, pela 37ª e penúltima rodada da Ligue 1, sendo que o Rennes será o mandante. A fase da equipe não é muito boa no campeonato, já que não venceu nenhum dos últimos quatro jogos que disputou.

Se vencer, o Paris Saint-Germain baterá uma marca importante. Será a equipe que mais pontuou em toda a história do campeonato da França, com 86 pontos, batendo a marca anterior que é do Lyon, que fez 84 no ano de 2006. O recorde de mais gols marcados a equipe de Paris já bateu, balançando as redes por 76 vezes em uma temporada.

Em novembro de 2012, o PSG foi derrotado pelo Rennes em seu estádio por 2 a 1 e curiosamente essa foi a última derrota da equipe no Parc des Princes. Desde então, são 29 jogos de invencibilidade no estádio e nesta temporada foram conquistados 45 dos 51 pontos disputados em casa, números que colocam o Paris como grande favorito para o confronto.

Ibrahimovic volta e PSG vai completo

A grande notícia para o Paris Saint-Germain e para o treinador Laurent Blanc é que o atacante Zlatan Ibrahimovic está de volta aos gramados, recuperado de uma lesão na coxa direita, que deixou o sueco afastado desde o primeiro jogo da semifinal da Uefa Champions League contra o Chelsea. Ibrahimovic é a única adição em relação ao grupo que foi relacionado para enfrentar o Sochaux na rodada passada e empatou por 1 a 1, com nenhum jogador lesionado ou suspenso. Confira os relacionados:

Goleiros: Sirigu, Douchez;

Defensores: Van der Wiel, Alex, Digne, Marquinhos, Jallet, Maxwell, Thiago Silva, Z.Camara;

Meio-Campistas: Rabiot, Thiago Motta, Pastore, Verratti, Matuidi, Cabaye;

Atacantes: Cavani, Lavezzi, Lucas, Ménez, Ibrahimovic.

Rennes ganha mais um desfalque para a partida

Se a ausência de Cheick M’Bengue já era conhecida desde antes da final da Coupe de France, com problemas na coxa, o Stade Rennais teve mais um jogador afastado depois do jogo frente ao Guingamp. O volante Jean Makoun II sofreu um entorse no tornozelo e deixou a partida antes do fim. Não recuperado, o camaronês ficará de fora do jogo frente ao PSG e pode perder até o fim da temporada. Confira os relacionados:

Goleiros: Costil, N’Diaye;

Defensores: Armand, Boye, Kana-Biyik, Moreira, Danzé, Hountondji;

Meio-campistas: Doucouré, Alessandrini, Bakayoko, Konradsen, Pajot, Kadir;

Atacantes: Grosicki, Toivonen, Nélson Oliveira, Ntep.