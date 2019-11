Nacional x Arsenal de Sarandí, Copa Libertadores 2014 e

21:54 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Nacional-PAR 1 X 0 Arsenal de Sarandí. Continue navegando pelo site e aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

21:50 VÍDEO: Os melhores momentos do jogo:

21:41 Derlis Orué, autor do único gol do jogo e escolhido o jogador da partida: "Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe difícil, mas consegui marcar o gol e vencemos em casa. Como vimos contra o Vélez, essa vitória em casa é importante. Agora é rumo as semifinais!".

50` FIM DE JOGO! O Nacional vence o Arsenal no primeiro jogo do confronto entre as equipes valendo vaga na semifinal.

49` Cruzamento na área, desvio de Caraglio e Braghieri cabeceia, com desvio, para fora. Outro escanteio.

45` Contando os três minutos de paralisação, árbitro dá somente cinco minutos de acréscimo para reclamação do Arsenal.

42` SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL: Entra: Hugo Lusardi; Saí: Julián Benítez.

42` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Entra: Zelaya; Saí: Furch.

41` NA TRAVESSÃO! Cruzamento de Sperdutti e desvio de cabeça de Caraglio, na travessão de Don. Quase o empate.

38` Após três minutos, o jogo volta mesmo com muitos refletores apagados. Ambos os goleiros não se sentiram prejudicados.

35` Jogo parado por conta de queda de luz em parte dos refletores do Defensores del Chaco.

29` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Entra: Franco Zuculini; Saí: Freire.

28` Jogo se torna ruim. Muitos passes errados e poucas chances criadas.

21` SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL: Entra: Fabian Balbuena; Saí: Melgarejo.

19` INACREDITÁVEL, BAREIRO! Chute cruzado de Melgarejo que passa por Campestrini e Nervo. Bareiro, de carrinho na segunda trave, manda para fora.

17` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Entra: Nicolás Aguirre; Saí: Matías Sánchez.

15` Sperdutti faz ótima jogada individual pela direita, chuta cruzado, mas Piris manda para escanteio.

8` Riveros bate falta em direção ao gol, porém Caraglio corta, de cabeça, para escanteio.

3` Marcos Riveros manda por cima, pouco assustando Campestrini.

2` CARTÃO AMARELO PARA GONZÁLEZ PÍREZ! Por falta em Benítez na entrada da área.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44` Grande jogada coletiva do Arsenal que resulta em cruzamento de Freire para cabeçada de Sánchez, muito perto da trave de Don.

41` Caraglio tenta chute cruzado de dentro da área, mas é travado. Escanteio.

35` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! ORUÉ! Cruzamento na área, González Pírez divide com Benítez, afasta mal e Orué chega batendo, do flanco direito, cruzado. Campestrini falhou. 1 a 0.

34` DON SENSACIONAL! Cruzamento de Freire, desvio de Furch e, com a perna, Don defende no susto.

26` INCRÍVEL, FREIRE! Cruzamento de Sperdutti, Furch fura, a bola fica viva na pequena área, todavia Federico Freire manda por cima.

25` CARTÃO AMARELO PARA CAMPESTRINI! Por confusão com Bareiro.

24` CARTÃO AMARELO PARA SÁNCHEZ! Por falta em Benítez.

22` CAMPESTRINI DEFENDE O PÊNALTI! Torales bate no meio do gol, Campestrini fica e manda para escanteio.

20` CARTÃO AMARELO PARA CARAGLIO! Por reclamação.

20` PÊNALTI PARA O NACIONAL! Marcone passe o pé em Benítez, que cai.

14` Benítez cruza, Melgarejo escora de cabeça para Bareiro, mas Campestrini sai bem do gol, se antecipa e segura firme.

9` Furch escora de cabeça e Sperdutti bate, de primeira, por cima do gol de Don.

6` Julián Benítez, na entrada da área, bate buscando o ângulo esquerdo de Campestrini, mas tira demais e a bola vai para fora.

5` Cruzamento de Orué em falta e Caraglio manda para escanteio.

2` Caraglio arrisca de muito longe e a bola pouca assusta o goleiro Don.

0` COMEÇA O JOGO!

19:44 Campestrini, um dos jogadores mais queridos pela torcida do Arsenal, vai para o jogo mesmo com dores.

19:44 Arsenal confirmado: Campestrini; Pirez, Nervo , Braghieri e Pérez; Freire, Marcone, Sánchez e Sperdutti, Furch e Caraglio.

19:43 Nacional confirmado: Don; Coronel, Piris, Cáceres e Mendoza; Melgarejo, Riveros, Torales e Orué; Julián Benítez e Fredy Bareiro.

19:42 Arsenal também em campo.

19:40 Jogadores, rodeados de crianças, já em campo pelo Nacional.

19:39 Ônibus do Arsenal no momento que chegava ao Defensores del Chaco:

18:30 Um dos principais estádios da América do Sul, o Defensores Del Chaco é o palco da partida de hoje. Com capacidade para 36 mil torcedores, ele não deve estar cheio para a partida de hoje. (Foto: Cahê Mota/Globoesporte)

18:27 FIQUE DE OLHO: Maurício Sperdutti, meia atacante do Arsenal. Articulador da jogada da classificação, a qual Braghieri marcou de cabeça sobre o Unión Española no Chile, o meia ganhou muito espaço com a chegada de Palermo e assumiu a titularidade do clube. O Gordo - como é carinhosamente conhecido - vem lembrando a sua excelente passagem pelo Newell's, com seus bons chutes de média distância e bons dribles, no início de sua carreira. (Foto: Divulgação / Arsenal)

18:23 FIQUE DE OLHO: Julián Benítez, atacante do Nacional. Autor do gol da vitória na primeira partida, Benítez é identificado com o Nacional. Conquistou o Apertura em 2013, foi para a LDU e voltou ao Nacional Querido neste ano. Na sua carreira também conta com participações pela Seleção Paraguaia. (Foto: Reprodução / AFP)

18:19 Na chegada a Assunção, o goleiro Campestrini, um dos melhores, se não o melhor jogador do Arsenal na competição, acusou uma lesão no adutor da coxa esquerda. O arqueiro fará testes minutos antes da partida para saber se poderá entrar em campo - caso não possa, o veterano Limia assume a vaga.

18:17 Um ingrediente importante destes jogos será o duelo entre dois jovens e promissores treinadores. De um lado, o ex-meia Gustavo Morínigo, de 37 anos, campeão paraguaio treinando o Nacional na temporada passada, e com passagens pela seleção paraguaia quando jogador. Do outro, dispensando maiores apresentações, Martín Palermo, de 40 anos, que treina seu 2º clube na carreira.

18:14 No domingo (04), um dia após o empate dos reservas ante o Sportivo Luqueño, o elenco do Nacional já estava treinando; enquanto os que atuaram todo o tempo em Luque apenas fizeram trabalho regenerativo, o restante do grupo realizou um trabalho com bola, junto com os jogadores da base.

18:10 O zagueiro Raul Piris, jogador com mais aparições com a camisa do Nacional Querido na Libertadores, falou sobre o momento vivido pelo clube à rádio 780 AM, de Assunção: "Vivi de tudo no Nacional, vai ser difícil esquecer tudo isto, pude estar nas maiores conquistas do clube e o que está acontecendo não se compara com nada. Nosso sonho era fazer uma boa Libertadores e estamos conseguindo, tomara podermos seguir adiante".

18:06 Sobre o confronto de logo mais, Palermo declarou: "As equipes paraguaias são bem difíceis. Não creio que seja como diante o Unión Española no Chile. Cabe a nós sermos precavidos na defesa e oportunistas no ataque para que, talvez nos permitam, marcar um gol fora de casa que vale muito."

18:04 Gustavo Alfaro, por sinal, foi o técnico que classificou o Arsenal para as oitavas. Conhecido por ser o melhor DT da história do clube, sua péssima campanha no campeonato nacional custou sua demissão. Martín Palermo foi contratado em seu lugar. (Foto: Divulgação / Arsenal)

18:00 O histórico título do Arsenal foi conquistado há sete anos, a Copa Sul-Americana. O modesto clube de Sarandí, comandado por Gustavo Alfaro, derrotou o América do México na final, mesmo sendo derrotado em casa. O título foi conquistado apósesse histórico gol de Andrizzi. Veja como foi:

17:50 As duas equipes nunca se enfrentaram. Ambos os clubes fazem história, conquistando sua melhor campanha da história na Copa Libertadores. Tanto o Nacional-PAR, quanto o Arsenal sequer haviam chegado a fase de mata-mata alguma vez em suas histórias.

17:44 Na última rodada do Final, o Arsenal derrotou o Newell´s por 3 a 2. Palermo utilizou um time misto. O zagueiro Echeverría marcou dois gols e Zelaya fechou a conta. (Foto: Divulgação / Arsenal)

17:40 O visitante é o Arsenal de Sarandí, que se classificou como o melhor segundo colocado da competição. Passou de fase com 12 pontos, frutos de quatro vitórias e duas derrotas. Na última rodada, goleou o Santos Laguna - até então invicto - em casa por 3 a 0 no duelo de reservas.

17:36 No seu último jogo, o Nacional empatou em 1 a 1 com o Sportivo Luqueño fora de casa na primeira rodada do returno do Apertura. A Academia jogou com os reservas. (Foto: Divulgação / Nacional)

17:33 O mando de campo é do Nacional-PAR, pior segundo colocado da primeira fase. Conseguiu a classificação com 8 pontos, resultado de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada, um incrível 3 a 2 em casa diante o Santa Fé classificou a equipe.

17:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Nacional-PAR x Arsenal de Sarandí-ARG, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 19h45, no Defensores del Chaco.