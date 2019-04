"Blanc continua no PSG", garante presidente após título francês

Após a conquista do título da Ligue 1, mesmo sendo derrotado por 2 a 1 pelo Rennes, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e Thiago Silva, zagueiro e capitão da equipe, falaram com a imprensa sobre a conquista e sobre a equipe.

Al-Khelaifi se declarou muito feliz e muito orgulhoso. "Foi uma grande temporada. Conquistamos o que queriamos. Penso que foi melhor que a temporada passada, devido aos resultados e a qualidade do jogo praticado", disse o dirigente em entrevista para o Canal +. O presidente falou que Laurent Blanc, treinador da equipe, segue na próxima temporada. "Quero agradecer a equipe técnica, jogadores e torcida. Lauren Blanc continua no PSG, isso é certeza". Sobre as punições da Uefa, o cartola declarou: "Nós conversamos com a Uefa e não confirmo as sanções. Disputaremos a Champions League, talvez com alguams condições. Mas continuamos nosso projeto e ninguém pode nos parar. Nosso sonho continua".

Já Thiago Silva foi direto sobre o rendimento da equipe e almeja o título europeu. "Foram dez meses muito bem percorridos, mas o último mês não foi bom. Estou feliz por termos conquistado o campeonato. Mas espero que façamos melhor na próxima temporada vencendo também a Champions League."

Antes do fim da temporada, o Paris Saint-Germain ainda tem mais duas rodadas a disputar e já volta a campo no próximo sábado (10), fora de casa contra o Lille às 16h no horário de Brasília.