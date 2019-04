Kaká lamenta não ter sido convocado para a Copa, mas garante não estar chateado com Felipão

Nesta quinta-feira (08), um dia após o treinador da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, revelar a lista dos 23 jogadores para a Copa do Mundo, o meio-campista do Milan, Kaká, concedeu uma entrevista à emissora italiana Sky Sports Italia e garantiu não estar chateado por ter sido preterido pelo ex-treinador do Palmeiras.

“É uma pena, mas eu não estou triste porque fiz tudo o que podia. Scolari foi coerente e fez sua escolhas. Ele não tinha me chamado recentemente, por isso teria sido uma surpresa para ser incluído. Robinho tomou a mesma decisão da mesma maneira que eu fiz, demos o nosso melhor para ir à Copa do Mundo, mas Scolari fez outras escolhas”, disse o jogador de 32 anos à emissora Sky.

Em seguida, Kaká comentou sobre quais são seleções favoritas a conquistar o Mundial, e afirmou que o Brasil é um seriíssimo candidato a levantar o troféu. “Eu acho que as seleções favoritas a conquistar a Copa do Mundo são o Brasil, a Espanha e a Alemanha, seguidos de Itália, Argentina, Inglaterra e Portugal. Estou convencido de que Mario Balotelli realizará um grande torneio”, analisou o meia.

Questionado sobre seu futuro no Milan, Kaká se esquivou da pergunta sobre um possível rompimento de contrato, uma vez que há uma clausura em seu contrato com o clube italiano que o permite sair caso o clube não se classificasse para a Uefa Champions League da próxima temporada. Atualmente, o Milan está na oitava colocação na Serie A, com 54 pontos, e briga por uma vaga na Uefa Europa League.

“Talvez eu seja mais amado no Milan do que em São Paulo. Estou feliz por ter voltado aqui e feliz com a minha temporada também. Esse ano tem sido muito especial. Eu ainda tenho um ano de contrato. Estou focado nos próximos dois jogos da temporada e depois vamos ver. A Europa League é um objetivo para nós e, portanto, temos de nos concentrar na busca, mesmo que não seja o verdadeiro ideal nosso”, explicou.

Por fim, o camisa 22 do Milan negou os possíveis boatos de que Massimo Moratti, ex-presidente da Internazionale, teria lhe pedido para trocar as cores rossonero para defender as cores nerazzurro da arqui-rival. “Havia muitas especulações, porém nunca houve nada concreto. Eu sempre tive um bom relacionamento com Moratti e ele nunca me fechou a porta, mas gentilmente sempre ressaltei que na Itália só existe o Milan”, finalizou.