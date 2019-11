Fora de casa, Groningen tenta assegurar vaga na final dos playoffs diante do Vitesse

Pela partida de volta dos playoffs qualificatórios para a Uefa Europa League, Vitesse e Groningen se enfrentam neste sábado (10) no GelreDome Stadion, em Arnhem. O jogo de ida foi realizado na última quarta-feira (7), no Euroborg Stadion, com vitória do Groningen por 1 a 0, gol de Burnet aos 88 minutos de jogo. Porém, o resultado poderia ter sido diferente caso Cristian Atsu não tivesse desperdiçado um pênalti, aos 13 minutos de jogo.

Kieftenbeld destaca confiança da equipe, mas pede ofensividade

Retornando após dois jogos de suspensão, o capitão do Groningen, Maikel Kieftenbeld, concedeu entrevista ao site oficial da equipe. Nela, admite ter prejudicado a equipe e a si mesmo com a expulsão diante do lanterna Roda, na penúltima rodada da Eredivisie: "O cartão vermelho realmente não foi inteligente, mas agora já estou livre da suspensão e pronto para ajudar minha equipe novamente" afirmou. Kieftenbeld destacou ainda a confiança que a vitória no jogo anterior deu a equipe: "Temos muita confiança em nós mesmos, principalmente após o resultado da última quarta, porém o Vitesse tem bons jogadores e talvez um de nossos maiores erros foi ter jogado muito compacto. Jogando um pouco mais à frente, vamos dar o nosso melhor e buscar um gol na casa do adversário" concluiu.

Erwin van de Looi não contará com 4 jogadores para a partida decisiva neste fim de semana, incluindo o lateral Stefano Magnasco, que não joga há quase dois meses. Também em entrevista ao site do clube, o treinador colocou o confronto sem favoritos: "A vitória por 1 a 0 não representa nada. Temos que jogar melhor do que jogamos na quarta-feira", afirmou. Van de Looi ainda disse que não irá retrancar o time, mas admitiu que sofrerá pressão no início de jogo: "Nós não estamos indo para Arnhem apenas para nos defender, porém esperamos um início turbulento, com muita pressão sobre nossa equipe, mas a nossa força reside no fato de que não iremos desistir", concluiu.

Peter Bosz elogia postura do time no jogo de ida

Apesar da má-fase no campeonato nacional, o treinador do Vitesse, Peter Bosz, elogiou a partida da equipe no Euroborg Stadion: "Nosso jogo de quarta-feira foi significamente melhor do que os anteriores. Certamente teremos uma melhora em casa e podemos buscar a classificação diante de nossa torcida", afirmou o treinador. Neste fim de semana, Peter Bosz terá apenas um jogador indisponível, o meia Wimilio Vink, que não vem sendo utiizado pelo comandante aurinegro, por isso, o time que vem à campo deve ser o mesmo da última partida.

O capitão dos aurinegros, Jan-Arie van der Heijden, também falou da boa atuação do time no primeiro confronto: "O Groningen queria nos pressionar, mas não conseguiram por conta de nosso estilo de jogo. Dominamos a partida, mas não conseguimos marcar. Vamos dar o nosso melhor sábado para continuar nos playoffs", completou.

Histórico de confrontos é marcado por equilíbrio

Se enfrentando anualmente desde a temporada 2000/01, Vitesse e Groningen já protagonizaram 40 duelos na história do futebol holandês, 39 deles pela Eredivisie. Com 17 vitórias, o Vitesse teve uma série de seis jogos de invencibilidade contra o time verde-branco quebrada este ano, no segundo turno da Eredivisie. Com a vitória na última quarta-feira, o Groningen soma duas vitórias seguidas contra os aurinegros e agora conta com 12 triunfos em toda a história do confronto. Além disso, as equipes empataram em 11 oportunidades.

Fique de Olho

Richairo Zivkovic é o destaque do Groningen na temporada. Já contratado pelo atual tetra campeão holandês, Ajax, a jovem promessa de apenas 17 anos foi o artilheiro do Groningen na Eredivisie, com dez gols marcados em 30 jogos disputados. Prata da casa, Zivkovic foi titular nos últimos oito jogos do Groningen, onde marcou em cinco oportunidades. Custou um total de 2,5 milhões de euros aos Amsterdammers.

Mike Havenaar é o vice artilheiro da equipe na Eredivisie, marcando dez vezes em 33 oportunidades. Nascido e revelado no Japão, o centroavante fez sua melhor temporada na segunda divisão local, quando marcou 20 gols em 31 jogos. Chegou ao Vitesse na temporada 2011/12 e desde então tem 26 gols acumulados pelo time de Arnhem.

Prováveis escalações

Vitesse: Velthuizen; Leerdam, Kashia, van der Heijden, van Aanholt; Pröpper, Labyad, Vejinovic; Atsu, Ibarra, Havenaar.

Groningen: Bizot; Hateboer, Botteghin, Kappelhof, Burnet; Lindgren, Kieftenbeld, Chery; van der Velden, Kostic, Zivkovic.