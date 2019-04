Lesão tira Cristiano Ronaldo de "decisão" no Campeonato Espanhol

Partida válida pela 37º rodada do Campeoanto Espanhol, a ser disputada no estádio Balaídos, em Vigo.

Terceiro Colocado na Liga Espanhola com 84 pontos, o Real Madrid necessita de um milagre para sair com a 33º liga da história: para isso, a equipe precisa ultrapassar o Barcelona, com 85 pontos, e o atual líder da competição, Atlético de Madrid, com 88. O time merengue precisa vencer os seus dois jogos e torcer para tropeço dos seus adversários, que se enfrentam na última rodada.

Garantido no Campeonato Espanhol na próxima temporada, o Celta chega para a partida sem maiores pretenções, ocupando a 9º colocação com 46 pontos. A partida de domingo contra o Celta tem início previsto para às 14 horas (de Brasília) e será no estádio Balaídos.

Poupando seus jogadores para a final da Champions League, o técnico Carlo Ancelotti optou por deixar Cristiano Ronaldo de fora do jogo contra o Celta de Vigo, neste domingo (11), pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, com o pensamento de tê-lo 100% fisicamente no último jogo, contra o Espanyol, e na final da Liga dos Campeões, diante do rival Atlético de Madrid. Na última partida do Real Madrid, quando a equipe acabou tomando um empate no fim da partida contra o Valladolid, o português sentiu dores na coxa esquerda e saiu de campo logo aos oito minutos da primeira etapa. Segundo o treinador, a decisão de não jogar neste domingo foi tomada em comum acordo com o departamento médico e o próprio atacante.

"Cristiano Ronaldo não joga amanhã porque não está 100%. Prefiro não arriscá-lo, assim como farei com Pepe, Carvajal, Di María e Varane, que também não jogam. Se fosse uma final, poderia escalá-lo. Como não é, não arriscamos. Amanhã não joga, mas enfrentará o Espanyol e estará na final. Falei com o jogador e com o médico, e nós três tomamos essa decisão. Vencemos muitas partidas sem Cristiano. É um jogador fundamental, mas sempre disse que não arriscaremos um jogador que não está 100%. Por isso, temos que pensar em ganhar", foi a justificativa de Ancelotti pela ausência de Cristiano Ronaldo, ainda acrescentando a motivação aos seus comandados.

Carlo Ancelotti decidiu focar sua atenção na decisão da Liga dos Campeões. Com poucas chances de título no Campeonato Espanhol, ele decidiu poupar Cristiano Ronaldo e outros quatro titulares da equipe: Pepe, Varane, Carvajal e Di María, este último deixando a última partida com dores.

Por essa razão, Ancelotti decidiu concentrar energia no torneio europeu. "Eu prefiro não correr riscos. Se amanhã fosse uma final, eu colocaria ele em campo, mas não será uma final", ponderou o treinador. "Prefiro ser cuidadoso com ele, Pepe, Varane, Carvajal e Di María. A decisão foi tomada em conjunto com o departamento médico". Mesmo focado na final da Liga dos Campeões, no dia 24, o comandante, garantiu que ainda não jogou a toalha no Espanhol, apesar das baixas por precaução. "Enquanto tivermos chances matemáticas, tudo pode acontecer. Vou colocar em campo um time que buscará a vitória", disse o treinador.

As boas notícias são os retornos de Sami Khedira (que não joga profissionalmente desde que sofreu uma lesão no joelho defendendo a seleção alemã em amistoso contra a Itália) e Álvaro Arbeloa, que estão recuperados de lesão. A dupla chegou a ficar ameaçada de perder a Copa do Mundo, a qual devem jogar por Alemanha e Espanha respectivamente, mas está reabilitada e foi relacionada para o jogo contra o Celta.