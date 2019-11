Na Major League Soccer, Portland Timbers e LA Galaxy marcam no fim e apenas empatam

Neste domingo (11), o Portland Timbers recebeu o Los Angeles Galaxy no Providence Park para um confronto direto. A partida foi muito movimentada e acabou no empate em 1 a 1. Os gols só saíram nos acréscimos da segunda etapa. Os Timbers estão em último na Conferência Oeste, a mesma dos Galacticos, que estão em 7º. As duas equipes têm nove pontos.

Caleb Porter armou um time com três atacantes, confiando muito em Zakuani e Nagbe. O técnico do Galaxy, Bruce Arena, não pêde contar com o zagueiro Gonzalez, que ficou de fora por conta de uma lesão. Opare entrou na sua vaga. Além disso, o ex-comandante do Us Team recuou Donovan e colocou mais uma vez Friend na posição de centroavante. Leonardo, muito criticado pela torcida, foi novamente titular.

No jogo, o Galaxy criou mais jogadas e teve diversas oportunidades, mas só marcou no fim. O Portland passou boa parte da partida marcando e tentando sair em velocidade. Os angelinos chutaram 21 vezes, sendo 11 delas de fora da área, contra 10 do time de Oregon. A posse de bola foi de 55% para os visitantes.

Jogo disputado e boas chances do Galaxy

A equipe californiana criou as primeiras oportunidades. Ishizaki cobrou falta, Juninho tentou chutar, mas acabou se atrapalhando e a bola ficou fácil para Ricketts. Pouco depois, Keane tabelou com Donovan e o irlandês ficou na cara do gol, porém foi travado pela marcação. Com apenas cinco minutos, o técnico Caleb Porter queimou sua primeira substituição: Harrington sentiu uma contusão e Powell entrou no seu lugar. O Timbers levava perigo em bolas alçadas na área. Em uma delas, Danso disputou com Freind e o jogador do Galaxy colocou para fora.

O meio-campo de Los Angeles trocava passes rápidos, sempre encontrando um jogador livre, mas a marcação do Portland dobrava e acabava recuperando a bola. Ishizaki cobrou escanteio fechado e o goleiro encaixou com facilidade. No contragolpe, Nagbe disparou, mas foi interceptado por DeLaGarza no momento do chute.

A pressão do LA era grande, mas o Timbers saía bem no contra-ataque. Friend arriscou da intermediária e a bola passou muito perto da meta. Zakuani e Nagbe eram muito perigosos jogando pelos lados do campo: chegavam à linha de fundo e cruzavam; a defesa californiana conseguia com dificuldades afastar a bola.

Em um momento de vacilo, Opare cochilou e Valeri roubou a bola. Na entrada da área, o zagueiro conseguiu recuperar-se na jogada. A bola parada do Galaxy também era perigosa, além dos dois zagueiros altos - Friend e Husidic estavam ganhando as disputas com os defensores.

Em jogada de velocidade, o brasileiro Juninho tocou para Donovan. O camisa 10 rolou na medida para Keane, que no domínio tirou o zagueiro, porém o atacante chutou muito mal e Ricketts defendeu com tranquilidade. No fim do primeiro tempo, Husidic recebeu cruzamento da direita e chutou de primeira. A bola foi longe do gol. O placar ao final da primeira etapa mostrava um empate sem gols.

Keane e Valeri marcam no fim

O Portland voltou do intervalo melhor, buscando jogadas mais agudas. O Galaxy se aproveitou dos espaços e quase marcou com Husidic. O jogo era aberto. Valeri driblou Leonardo e chutou rasteiro. Penedo espalmou, Fernandez pegou o rebote e rolou para Nagbe chutar de primeira. Novamente, o goleiro panamenho fez excelente defesa.

Minutos depois, os mandantes quase abriram o placar: após bola alçada na área, Danso desviou, a bola tocou na trave e Husidic conseguiu afastar em cima da linha.

A defesa do Timbers estava bem postada, obrigando os visitantes a arriscar mais. Juninho chutou de longe e Ricketts defendeu no centro do gol. Por outro lado, Jonhson também arriscou de fora da área; Penedo agarrou firme. Aos 26 minutos da segunda etapa, Samuel, ex-Fluminense, entrou no lugar de Rob Friend. No seu primeiro lance, quase balançou as redes. Donovan cruzou, o brasileiro desviou e, no segundo pau, Husidic dividiu com o zagueiro.

O Galaxy pressionava, mas pecava na hora da finalização. Donovan tentou um voleio da meia-lua e o goleiro defendeu. No lance seguinte, Keane driblou o marcador e arrematou bem, obrigando Rocketts a trabalhar novamente. Bruce Arena colocou o time ainda mais para a frente: tirou o volante Husidic e colocou o meia esquerda Zardes, jogador de velocidade.

Samuel avançou em velocidade pela esquerda e foi derrubado dentro da área. O árbitro apenas assinalou o tiro de meta, o que gerou reclamação dos visitantes.

Gargan puxou para o meio e disparou; a defesa conseguiu desviar para escanteio. Após muita pressão, Robbie Keane abriu o placar nos acréscimos. Gargan cobrou lateral para a área, ninguém cortou e o capitão testou livre para marcar.

Os mandantes foram para cima, deixando um grande espaço. Juninho disparou livre, mas foi travado no momento do chute. No último minuto, o Providence Park explodiu. Após confusão na área, Valeri chutou e Penedo falhou. O jogo estava empatado. Só havia tempo para bater o centro. Após o apito final, muita reclamação por parte dos jogadores do LA.

Veja os melhores momentos da partida