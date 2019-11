Paderborn conquista acesso inédito à Bundesliga; Greuther Fürth e Arminia Bielefeld irão aos playoffs

A última rodada da 2.Bundesliga foi realizada neste domingo (11) e muitas definições vieram. Foram decididos o dono da segunda vaga do acesso e os times classificados para os playoffs de acesso e rebaixamento da competição. Emoção foi o que não faltou na jornada decisiva do segundo escalão do futebol alemão.

O outro clube promovido à Bundesliga foi o Paderborn, que somou 62 pontos em 34 rodadas e integrará a elite pela primeira vez em seus 107 anos de história. Os Schwarz-Blau se juntaram ao campeão Colônia (68) na festa pela ascensão à primeira divisão. O acesso foi conquistado após uma suada vitória de 2 a 1 sobre o Aalen na Benteler Arena. Pohjanpalo abriu o placar para os visitantes, mas os anfitriões viraram com gols de Vucinovic e Vrancic.

Autor do tento que confirmou o acesso do SCP, o meia alemão Mario Vrancic foi o líder de assistências da equipe nesta temporada com oito passes a gol. Outros destaques do Paderborn foram o atacante turco Mahir Saglik, artilheiro da 2.BL ao lado do eslovaco Jakub Sylvestr, do Erzgebirge Aue, com 15 gols, e o meia albanês Alban Meha, vice-artilheiro do time com 12 gols.

A equipe que terminou a 2.Bundesliga na terceira posição e enfrentará o Hamburgo, 16º colocado da Bundesliga, no playoff será o Greuther Fürth. Os Kleeblätter precisavam vencer o Sandhausen na Trolli Arena e torcer por um tropeço do Paderborn para obter o acesso de forma direta. Fizeram sua parte - venceram por 2 a 0, gols de Azemi e Stieber -, mas tiveram que se contentar com a Relegation.

Os alviverdes terão a oportunidade de retornar à elite depois da péssima campanha que fizeram na temporada 2012-2013, quando somaram apenas 21 pontos e foram rebaixados na lanterna.

Na parte de baixo, o drama ficou por conta do "jogo de seis pontos" entre Dynamo Dresden e Arminia Bielefeld no Glücksgas Stadion. Um empate bastava para o Dresden rebaixar o concorrente e obter lugar no playoff. Entretanto, a equipe anfitriã saiu atrás no marcador após sofrer dois gols de Klos.

O jogo foi paralisado depois de a torcida do time da casa jogar sinalizadores no gramado. Após o fim da confusão e o restabelecimento da peleja, o Dynamo conseguiu chegar ao empate com Pote e Koch. Mas, logo em seguida, Przybylko recolocou o Arminia à frente e deu números finais à partida, rebaixando o SGD, que terminou o campeonato com 32 pontos, três a menos que o adversário.

No playoff de rebaixamento, os Arminen defrontarão o Darmstadt, terceiro colocado da 3.Liga. No terceiro escalão, Heidenheim e RB Leipzig subiram e substituirão Dynamo Dresden e Energie Cottbus na Segundona.

As datas da Relegation já estão marcadas. Na próxima quinta-feira (15), o Hamburgo receberá o Fürth na Imtech Arena. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (18), na Trolli Arena. Na sexta (16), o Bielefeld visitará o Darmstadt no Stadion am Böllenfalltor e os 90 minutos restantes serão jogados na segunda-feira (19), no Bielefelder Alm.

Confira os resultados da última rodada da 2.Bundesliga 2013-2014:

Bochum 1 x 0 Karlsruher

Dynamo Dresden 2 x 3 Arminia Bielefeld

FSV Frankfurt 2 x 0 Colônia

Fortuna Düsseldorf 4 x 2 Kaiserslautern

Greuther Fürth 2 x 0 Sandhausen

Ingolstadt 2 x 0 Energie Cottbus

Paderborn 2 x 1 Aalen

St. Pauli 2 x 2 Erzgebirge Aue

Union Berlin 1 x 1 1860 München