Sochaux vence Rennes e jogará "decisão" com o Évian na última rodada da Ligue 1

O Sochaux tem um caso com a zona de rebaixamento, e não é de hoje. Nas últimas temporadas, a equipe da pequena cidade de Montbéliard - apenas 26.027 pessoas habitam o município, segundo o último censo realizado na França - passou várias rodadas na faixa da degola, mas sempre escapava do descenso no sufoco. Tal fato pode se repetir nesta temporada.

A vitória por 2 a 1 sobre o Rennes neste sábado (10), no Stade de la Route de Lorient, manteve viva a chance de salvação dos Leões na Ligue 1 2013-2014. Na zona de rebaixamento desde a terceira rodada, a equipe comandada por Hervé Renard está apenas um ponto atrás do Évian, último time da faixa de manutenção da L1. Coincidentemente, o próprio Évian será o adversário do Sochaux no próximo sábado (17), no Auguste Bonal. A promessa de um jogo deveras dramático é o suficiente para fazer o confronto ter ares de decisão.

Graças a esse duelo, Rennes (43), Montpellier (42), Guingamp (42) e Nice (42) não têm mais chances de rebaixamento, tendo em vista que tais equipes só podem ser alcançadas ou ultrapassadas por um dos times do limite entre os times das zonas de permanência e da degola.

O encontro com o Stade de Reims no Auguste-Delaune II servirá apenas para o Rennes (13º) cumprir tabela, idem ao Reims (9º).

Visitantes saem na frente

Jogando em casa, o Stade Rennais tomou a iniciativa e partiu para cima. A primeira oportunidade clara de gol do jogo veio com o atacante Toivonen, que mandou por cima da meta defendida por Pelé. Depois, só deu Sochaux.

Dominando a peleja de forma surpreendente, os Lionceaux pecavam ora no último passe, ora nas finalizações. Paralelamente a isso, os rubro-negros apostavam nos contra-ataques em velocidade para pegar o adversário desprevenido. Todavia, quem saiu na frente foi o Sochaux-Montbéliard: aos 33 minutos, o atacante Jordan Ayew recebeu passe preciso do lateral Faussurier, carregou a bola e mandou-a para o fundo das redes de Costil.

Em desvantagem no placar, os mandantes passaram a controlar a posse de bola e começaram a pressionar o adversário, mas paravam na forte marcação. Não à toa foram aos vestiários com o revés de 1 a 0.

Sochaux cede empate, mas acaba garantindo importante vitória

Logo no início da segunda etapa, Toivonen saiu na cara de Pelé e o arqueiro lionceaux efetuou grande defesa. Era o ensaio de uma grande pressão que viria pela frente. Dessa vez, foram os visitantes quem tiveram de jogar as fichas nos contragolpes. Contout e Sinkala perderam ótimas chances. Ambos pararam no goleiro Costil.

Aos 27 minutos, os Rouges et Noirs chegaram ao empate com o atacante Ntep, após assistência do lateral Steven Moreira. A alegria dos anfitriões, no entanto, durou pouco. Cinco minutos após o 1 a 1 se fazer presente no marcador, brilhou a estrela do atacante Mayuka. Um minuto após entrar em campo, o africano cabeceou bola alçada pelo meia Roudet e recolocou os Leões à frente.

Com o 2 a 1 na contagem, restou aos visitantes se segurar para garantir os indispensáveis três pontos. Pelé fez duas importantes defesas nos chutes de Alessandrini e Oliveira. A defesa se fechava como podia.

No final das contas, o triunfo veio e a esperança do time com mais participações - das 75 edições da Ligue 1, o Sochaux esteve presente em 65 - na elite do futebol francês reacendeu-se. A última vez que o FCSM esteve na Ligue 2 foi em 2001, quando conquistou o certame.

Évian vence Nice e está a um empate da permanência

Com um gol de Bérigaud aos 19 minutos do primeiro tempo e outro de Benezet aos 32 da segunda etapa, o Évian (41) venceu o Nice por 2 a 0 e manteve a curta vantagem de um ponto sobre o Sochaux (40), clube que abre a faixa de descenso.

Agora, os Rosados concentram suas atenções para a "final" contra os Leões no próximo sábado (17). A partida será no Stade Auguste Bonal, casa do Sochaux, e todo cuidado para os comandados de Pascal Dupraz é pouco, apesar de um empate ser o bastante para evitar o rebaixamento.

Em 16º lugar com 42 pontos, o OGCN não tem mais chances de ser rebaixado, apesar da derrota sofrida no Parc des Sports d'Annecy. De qualquer forma, uma temporada decepcionante depois do honroso quarto lugar conquistado em 2013.