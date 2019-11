Luta pela permanência na elite e por vagas nas competições europeias agitam a 37ª rodada da Ligue 1

Se o título já estava garantido, outras disputas estavam em jogo. Na briga contra o rebaixamento, o Sochaux venceu e disputa na última rodada com o Evian o jogo dos “desesperados”, basta ao ETG um empate para a permanência.

Na parte de cima, Lille e Saint-Étienne disputam a última vaga na Champions League. O LOSC perdeu e os Verts venceram; a diferença entre eles agora é de apenas dois pontos. Lyon e Marseille vão em busca da Europa League. A vida do OM poderia ser mais fácil se não tivesse empatado com o Bordeaux; o OL perdeu e não garantiu de vez a vaga, levando a decisão para os jogos do próximo sábado, dia 17.

Ajaccio 2 x 1 Stade de Reims

No Stade François Coty, apenas 5 mil pessoas acompanharam a surpreendente vitória do já rebaixado Ajaccio sobre o Reims. O placar foi 2 a 1. Essa foi apenas a quarta vitória do time na competição. Os Ours se encontram na última posição e os rouges et blancs caíram uma posição - estão em 9º.

Com menos de cinco minutos, o ACA já tinha feito dois gols. O primeiro saiu em uma bobeada de Conte. O zagueiro saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Gonçalves. O francês levou até a entrada da área e chutou, o goleiro espalmou e Tallo pegou de primeira, abrindo o placar. O segundo saiu após cobrança de escanteio. A redonda acabou desviando em Faty e Perozo completou para o gol.

Os visitantes diminuíram com Oniangué, que depois de confusão na área apenas tocou para as redes. Na segunda etapa, Tallo cobrou pênalti muito mal e Agassa defendeu com tranquilidade. O Reims teve boas chances de empatar, porém parou na boa atuação de Ochoa.

Bordeaux 1 x 1 Olympique de Marseille

O Marseille foi até Bordeaux enfrentar os Girondins. A partida terminou com um empate em 1 a 1, gols de Cheyrou e Diabaté. Na próxima rodada, os Phocéens precisam vencer e contar com um tropeço do OL para ir à Europa League. Logo atrás vêm os marine et blanc, com cinco pontos a menos.

Aos 32 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar. Após troca de passes na direita, Dja Djédjé cruzou, a defesa do Bordeaux parou e Cheyrou subiu livre para marcar de cabeça. O goleiro Carrasso ainda tentou a defesa, porém sem sucesso.

O Bordeaux voltou do intervalo mais atento e cresceu na partida. De tanto insistir, os mandantes empataram o jogo. Rolan recebeu belo lançamento, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Diabaté antecipar-se ao zagueiro e balançar as redes.

Lyon 0 x 1 Lorient

Em um jogo com três expulsões, o Lyon perdeu para o Lorient por 1 a 0, tento marcado por Doukouré. Além da derrota no último jogo em casa nesta temporada, o OL se complicou e precisa de uma vitória para não depender de ninguém e se classificar para a Europa League. Os Lyonnais são o 5º e os Merlus estão em 8º lugar.

Aos 14 minutos, Bryan Pele avançou pela esquerda e em disputa com Dabo acabou se jogando. O lateral do Lyon foi expulso, o que causou muita reclamação por parte dos donos da casa.

O gol da partida saiu após um contragolpe fulminante: Grenier perdeu a bola no ataque, Bourillon chutou para longe e a bola acabou sobrando para Pele, que arrancou na entrada da área, driblou o marcador e rolou para Doukouré chutar na saída do goleiro Lopes.

No fim do jogo, os ânimos ficaram exaltados: Ferri e Monnet-Paquet foram expulsos.

Évian TG 2 x 0 Nice

Em confronto direto da parte de baixo da tabela, o Évian venceu por 2 a 0 e encostou no Nice, gols de Bérigaud e Benezet. Os Croix de Savoie (17º) continuam um ponto à frente do Sochaux, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o OGC Nice (16º) caiu duas posições e precisa vencer na última rodada para não depender de tropeço de outras equipes.

Os donos da casa abriram o placar aos 19 minutos. Pejčinović, capitão dos Aiglons, cochilou, Berigaud roubou a bola e tocou no alto, sem chances para o goleiro. O atleta se tornou o maior artilheiro do Evian na história da Ligue 1.

Pouco depois, Mendy teve a chance do empate, mas Hansen fez boa defesa. No segundo tempo, o técnico Claude Puel colocou o time para atacar, mas quem marcou foi o Évian. Pejčinović falhou novamente e Benezet, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.

Guingamp 2 x 0 Toulouse

Ainda comemorando o título da Coupe de France, o Guingamp bateu o Toulouse por 1 a 0. O jogo foi resolvido no primeiro tempo, com destaque para Yatabaré, que marcou mais uma vez. A vitória foi importante para o EAG, pois em caso de derrota o time entraria na zona da degola. Agora, o rubro-negro da Bretanha é o 15º e os Tef caíram para 11º.

No começo do jogo, Langil foi à linha de fundo e cruzou na medida para Beauvue cabecear para o gol, abrindo o placar. Dez minutos mais tarde, Veskovac disputou com Mandanne e o árbitro assinalou pênalti. Yatabaré cobrou sem chances para o goleiro. Foi o 11º gol do atacante na competição.

No segundo tempo, o goleiro Samassa fez boas defesas, a principal no chute forte de Trejo. Ao apito final, muita comemoração dos 18 mil torcedores presentes, pois o EAG evitou o rebaixamento com esse resultado.

Lille 1 x 3 Paris Saint Germain

O Lille recebeu o Paris Saint Germain e acabou derrotado por 3 a 1. Com o resultado deste jogo e a vitória do Saint-Étienne, a definição da disputa pela última vaga na Uefa Champions League fica para a rodada derradeira. Dois brasileiros marcaram: Marquinhos e Lucas.

Aos 35 minutos, Martin atingiu com muita força o tornozelo de Cabaye. O camisa 10 do Lille foi expulso e o meia da seleção francesa saiu de campo numa maca, tornando-se preocupação para a Copa do Mundo. O PSG abriu o placar no fim do primeiro tempo. Lucas recebeu pelo meio, driblou Kjaer, deixando-o no chão e chutou rasteiro. Enyeama não segurou e, na sobra, Marquinhos marcou de cabeça.

Na segunda metade do jogo, o PSG ampliou com Lucas, depois de um contra-ataque mortal. Pastore tocou para o brasileiro, que chutou no canto. O terceiro gol saiu em jogada de Lucas, Matuidi completou para o gol. O LOSC diminuiu o placar com DelaPlace, mas não havia mais tempo para reação.

Nantes 1 x 3 Saint-Étienne

O Saint-Étienne conseguiu importante vitória sobre o Nantes fora de casa. Os Verts contaram com a derrota do LOSC e diminuíram a vantagem para dois pontos, entrando de vez na briga pela vaga na Uefa Champions League. O destaque do jogo foi Erding, autor de dois gols. O ASSE é o 4º colocado com 66 pontos e os Canaries estão apenas em 12º.

Nos primeiros minutos os mandantes quase abriram o placar: Veretout chutou na trave. Pouco tempo depois, Gradel cobrou falta para a área, Erding subiu livre e cabeceou, abrindo o placar.

Aos 22 minutos, Bedoya arrancou e, quando chegou na grande área, foi derrubado por Djidji. O árbitro apontou a marca da cal. Gradel cobrou bem e ampliou a vantagem dos alviverdes. Nos acréscimos do primeiro tempo, Zouma rolou para Erding, que de fora da área chutou por cima do goleiro, marcando um golaço.

No fim do jogo, Nikolita cruzou e Gakpé diminuiu a vantagem. Após a partida, os jogadores do Nantes mostraram uma faixa em agradecimento aos torcedores. Os dizeres eram “Obrigado por seu apoio”. O FCN fez campanha satisfatória para um clube promovido da Ligue 2 - evitou o rebaixamento - e viu o apoio da torcida como um dos fatores primordiais para tal acontecimento.

Montpellier 0 x 2 Bastia

No Stade de la Mosson, o Montpellier perdeu mais uma no campeonato. Desta vez, o algoz foi SC Bastia. O MHSC caiu para 14º lugar e ainda tem algumas remotas chances de cair, depende de uma combinação improvável de resultados. Os Bleus estão em 10º sem pretensões na Liga.

No fim do primeiro tempo, Cabella perdeu a bola na sua intermediaria, Boudebouz cruzou e Sambou Yatabaré concluiu de primeira para o gol. Os dois goleiros trabalharam muito na segunda etapa, com destaque para as boas defesas de Landreau. O placar foi ampliado aos 27 minutos: Harek lançou Khazri, que tocou no canto direito de Jourdren.

Rennes 1 x 2 Sochaux

Ainda com esperanças de se manter na primeira divisão, o Sochaux venceu o Rennes por 2 a 1. Com o resultado, os Lionceaux mantiveram a diferença de um ponto para o ETG e precisão vencer o confronto direto com os Roses para assegurar a permanência na Ligue 1. Os rubro-negros estão em 13º.

O time de Montbéliard abriu o placar com Jordan Ayew. Após lançamento de Fausseurier, o atacante ganês dominou no peito e chutou no ângulo. Na volta do intervalo, o Rennes esteve um pouco melhor e empatou a partida: Steven Moreira cruzou, o goleiro saiu mal e Ntep testou para o fundo das redes. Porém, cinco minutos mais tarde, o Sochaux voltou a ficar à frente no placar. Faussurier cobrou escanteio curto, Roudet ajeitou e cruzou na cabeça de Mayuka, que havia entrado um minuto antes e subiu sozinho para marcar.

Valenciennes 1 x 2 Monaco

O já rebaixado Valenciennes recebeu o Monaco e o time do principado venceu por 2 a 1. Com a equipe já classificada para a Champions League, o técnico Claudio Ranieri poupou muitos jogadores e levou a campo um time alternativo. Os Rouge et Blanc permanecem em segundo com 79 pontos e o VAFC é o penúltimo com apenas 29.

No fim do primeiro tempo, Carrasco roubou a bola, avançou pelo meio e deu excelente passe para Germain. O francês girou e chutou na saída do goleiro. O empate dos mandantes veio no segundo tempo: Masuaku foi à linha de fundo, cruzou rasteiro, a defesa não cortou e Doumbia completou para o gol, sem chances para Romero. Faltando três minutos para o fim do jogo, Dirar chutou de fora da área e marcou um golaço.

