Em jogo marcado por racismo contra Constant, Milan perde para Atalanta fora de casa

Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

Neste domingo (11), com gol nos acréscimos, a Atalanta venceu o Milan por 2 a 1 pela Serie A e complicou as chances do time rossonero de vaga na Uefa Europa League, em partida marcada por gestos de racismo contra o lateral Constant, do Milan. Brienza (contra) abriu o placar pro time de Milão enquanto Denis e Brienza viraram para o time de Bérgamo.

O Milan precisa vencer o Sassuolo na próxima rodada e torcer para que Torino e Parma não vençam seus adversários, a já classificada para a Europa League, Fiorentina e o já rebaixado Livorno, respectivamente. Já a Atalanta, enfrentará o já rebaixado Catania em duelo que não vale nada em termos de tabela.

O Milan saiu na frente com um gol contra de Bellini, aos seis minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate aos 23 minutos, com gol do argentino Germán Denis, em cobrança de pênalti.

Entre o primeiro e o segundo gol do time de Bérgamo, o lateral Kévin Constant, nascido na França, e de nacionalidade de Guiné, foi vítima de racismo. Ao ver uma banana ser atirada em sua direção, o lateral entregou a banana ao árbitro. O fato gerou aplausos irônicos de De Jong e Méxes, do Milan, e gerou pedidos de calma a torcida de Moralez e Denis, da Atalanta.

Pouco depois do episódio da banana, o time de Seedorf foi castigado mais uma vez. Aos 50 minutos, em belo chute de fora da área, Brienza fez o gol da virada, que só não deixou o Milan fora da briga pela Europa League devido ao empate entre Torino e Parma.