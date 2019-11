Liverpool enfrenta o Newcastle por uma difícil combinação de resultados

O desfecho da Premier League finalmente chegou, e neste domingo (11) saberemos quem será o campeão da Terra da Rainha. Liverprool e Newcastle se enfrentarão em Anfield, às 11h.



Para o Liverpool, existe a possibilidades de, pela primeira vez, conquistar a Premier League. Para que o jejum de 24 anos sem o título da liga inglesa acabe, o Liverpool terá que torcer contra o Manchester City. Os Citizens enfrentam o West Ham na última rodada, e para o Liverpool ser campeão, os Hammers terão de vencer o City no Eithad Stadium e os Reds vencerem o Newcastle. Caso dê empate na partida entre Manchester City e West Ham e o Liverpool vença, o campeonato será definido por saldo, onde o City tem grande vantagem.

O Newcastle já não tem objetivos na Premier League. Em nono colocado, com 49 pontos, o time apenas cumpre tabela nesta última rodada do campeonato. Os Magpies já pensam na próxima temporada.

Reds ainda têm esperança

Mesmo sendo poucas, a possibilidade de título ainda existe para o Liverpool, e Brendan Rogers, o treinador do time, afirmou que lutará até o fim.

"Primeiro de tudo, temos de nos concentrar no nosso trabalho e o nosso trabalho é ganhar ao Newcastle. Sabemos que será um jogo difícil, mas a nossa época em casa tem sido fantástica. Quanto ao Manchester City, o West Ham tem alguns jogadores muito talentosos. Quem vai ao terreno do Tottenham e vence por 3 a 0, também pode ir a Manchester ganhar, especialmente quando se tem um jogador como Andy Carroll na frente, com a qualidade que ele tem", afirmou o técnico.

O time também precisa superar o tropeço diante o Crystal Palace, quando o time abriu 3 a 0 e tomou o empate nos minutos finais de jogo. O Liverpool se distanciou do título neste tropeço e também se abalou psicológicamente após o jogo. Luis Suárez foi o maior exemplo, o jogador chorou de manera copiosa pelo resultado não conquistado.

A novidade no time dos Reds é Jordan Henderson, o jogador que cumpriu suspensão por um cartão vermelho nos últimos três jogos e poderá atuar nesta rodada. Suárez tem a chance de bater um valioso recorde. Para entrar na lista dos jogadores que mais marcaram em uma temporada da Premier League, ele precisará fazer três gols. Luis Suárez é o principal jogador do Liverpool e também foi nomeado o melhor da Premier League.

A temporada do Liverpool termina de uma maneira positiva, o time conseguiu retornar à Uefa Champions League após quatro anos afastado da competição, mesmo sem ter feito grandes investimentos. Mesmo que o título não venha, fica a experiência para Brendan Rogders na próxima temporada.

Newcastle pensa em se vingar de 1996

Kevin Kegan estava muito próximo da glória na temporada 1995/1996, como comandante do Newcastle. Os Magpies tinham a chance de disparar em relação ao Manchester United na tabela e particamente ficar com o título garantido. Porém, o Liverpool não permitiu que isso acontecesse em Anfield e o jogo ficou marcado como "jogo do século" por muitos. Robbie Fowler abriu o placar logo no início do jogo, e logo aos 14 minutos de jogos o Newcastle já havia virado a partida para 2 a 1, Fowler marcou novamente e empatou a partida. Dois minutos depois, Aspirlla marcou e colocou o Newcastle em vantagem novamente. Stan Callymore empatou a partida aos 68, e quando parecia tudo acabado, ele marcou aos 90 minutos e o Liverpool acabou com a virada neste jogo sensacional.

Os torcedores do Newcastle têm o sentimento de vingança, caso o time triunfe sobre o Liverpool neste jogo, e torcem para que isso aconteça. Os Magpies até tiveram um ótimo início de temporada, mas com a saída de Cabaye, o time sofreu com a ausência do meio-campista. O principal jogador do Newcastle é Loic Remy, e essa deve ser a despedida do mesmo, que está emprestado pelo Queen's Park Rangers até o fim desta temporada.