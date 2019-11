Liverpool x Newcastle, Premier Leagu

12:55 Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida e toda a repercussão da partida! Até a próxima!

12:53 O Liverpool agora espera se fortalecer e voltar forte para a próxima temporada.

12:52 O Liverpool termina a temporada na segunda colocação, o Manchester City é o grande campeão.

ACABA O JOGO!! Liverpool vence por 2 a 1, de virada.

89' Manchester City segue vencendo o West Ham por 2 a 0.

88' Lucas recebe o cartão amarelo após travar o contra-ataque do Newcastle.

86' Cartão vermelho pro Dummett, falta dura em Luis Suárez.

86' Cobrança fica na barreira.

85' Newcastle recebe a falta próximo da área, perigosa.

80' Sturridge recebe muitos aplausos.

79' Substituição no Liverpool. Entra: Lucas Leiva. Sai: Sturridge.

77' Substituição no Newcastle. Entra: Sami Ameobi. Sai: Gouffran.

74' Liverpool agora tem mais tranquilidade para atacar.

66' Gerrard agora é o líder de assistências do campeonato.

65' Ameobi leva cartão vermelho. Jogador reclamou muito e tomou dois cartões seguidos.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!!! Parece replay!! Gerrard cobra falta e Sturridge completa para marcar.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!!! Gerrard cobra a falta e Agger completa na segunda trave, empatando o jogo.

58' Substituição no Liverpool. Entra: Coutinho, Sai: Joe Allen.

58' Suárez cobra a falta e escorrega na hora de finalizar.

55' Gerrard faz uma cobrança de falta e ela passa muito perto.

51' Newcastle vai trocando passes.

47' O Manchester City abre 2 a 0 no Eithad Stadium.

45' Substituição no Liverpool. Entra: Cissokho. Sai: Flanagan.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

11:50 Com gol de Nasri o Manchester City vai vencendo o West Ham, o título está indo para City of Manchester.

11:50 Com um gol contra de Skrtel, o Newcastle vai vencendo o Liverpool em Anfield. Os Reds entraram muito nervosos em campo e vai tendo dificuldades para jogar.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!! Newcastle vai vencendo o Liverpool.

40' Henderson faz o cruzamento na cabeça de Sturridge, bola sai pra fora.

39' Liverpool muito nervoso em campo.

32' Suárez faz boa jogada e finaliza, Krul faz defesa tranquila.

24' Gouffran sai sozinho, na frente do Mignolet, jogador finaliza em cima do goleiro.

23' Após cobrança de escanteio, Agger desvia de cabeça e Krul faz a defesa.

19' GOOOOOOOOOOL DO NEWCASTLE!!!! Skrtel toca contra o gol.

17' Suárez recebe falta e bate rapidamente, jogador bate rápido e faz o gol, mas juiz invalida o gol.

10' Suárez toca a bola para Sterling dentro da área, Debuchy faz o desarme.

9' Ameobi consegue finalizar com cabeça, Mignolet faz a defesa tranquila.

8' Novamente o Gerrard enfia a bola para Sturridge, mas o atacante estava impedido.

6' Gerrard tenta lançar Sturridge, mas bola acaba nas mãos de Krul.

COMEÇA O JOGO!! O LIVERPOOL VAI À ESPERA DE UM MILAGRE!

10:49 Falta pouco para a partida se iniciar.

10:15 Cafu, capitão do pentacampeonato brasileiro, estará em Anfield para acompanhar o Liverpool.

FIQUE DE OLHO: Luis Suárez, atacante do Liverpool. Já eleito o melhor jogador da temporada e também melhor jogador do Liverpool, Luis Suárez tem a chance de bater o recorde e entrar de vez na história da competição. Suárez já marcou 31 vezes em 32 jogos, o uruguaio também já anotou 12 assistências no campeonato. Suárez, com um faro de gols incrível, pode levar o Liverpool até a vitória e também entrar para a história.

FIQUE DE OLHO: Loic Remy, atacante do Newcastle. já anotou 14 gols na temporada. Essa deve ser a última partida do jogador pelo clube, já que o atacante está emprestado pelo Queen's Park Rangers. O nome do jogador já começou a ser especulado por grandes times. Remy fez uma grande temporada e é o principal jogador do Newcastle, o jogador pode estragar a festa do Liverpool em Anfield.

10:09 O Anfield será o palco da partida, lugar onde o Liverpool faz uma boa temporada e já se mostrou ser muito forte. Os scousers devem lotar o estádio confiando no título milagroso.

10:07 O Liverpool tem a chance de bater o recorde de gols em uma temporada da Premier League, o time já fez 99 gols na temporada, Manchester City chegou aos número de 100 gols marcados. O recorde é do Chelsea, que marcou 103 gols na temporada 2009-10.

10:05 As medalhas também já estão prontas. Quem vai leva-las pra casa neste domingo?

10:02. A tão sonhada taça da Premier League, será que ela ficará em Anfield?

10:00 Existe a espectativa para que o Suárez bata o recorde de gols em uma temporada da Premier League, com a temporada de 38 jogos, Luis Suárez já entrou no rol dos maiores goleadores.

09:58 O Liverpool acabou com uma temporada positiva, o time não fez grandes investimentos e conseguiu voltar à disputa da Uefa Champions League: "Fizemos grandes progressos nesta temporada e ainda há mais um jogo por vir. Se alguém tivesse dito a nós em agosto que estaríamos disputando o topo na última semana da temporada, teríamos achado bom. Nós nos qualificamos para a dos Liga dos Campeões, mas sabemos que há uma enorme quantidade de objetivos que queremos alcançar."

09:54 Rodgers também falou sobre a experiência adquirida nesta temporada: "Para ser bem sucedido, você tem que ser capaz de perder, Se você olhar ao longo dos anos, os grandes vencedores foram as equipes e indivíduos que perderam, mas passaram por isso e se tornaram campeões”, disse ao site oficial do clube.

09:52 Brendan Rodgers acredita que West Ham poderá vencer o Manchester City no Eithad Stadium: "Primeiro que tudo temos de nos concentrar no nosso trabalho e o nosso trabalho é ganhar ao Newcastle. Sabemos que será um jogo difícil, mas a nossa época em casa tem sido fantástica. Quanto ao Manchester City, o West Ham tem alguns jogadores muito talentosos. Quem vai ao terreno do Tottenham e vence 3-0, também pode ir a Manchester ganhar, especialmente quando se tem um jogador como Andy Carroll na frente, com a qualidade que ele tem".

09:50 O Liverpool terá o retorno de Jordan Henderson, que cumpriu suspensão de três jogos por conta de um cartão vermelho.

09:48 Porém, o Liverpool não permitiu que isso acontecesse em Anfield e o jogo ficou marcado como "jogo do século" por muitos. Robbie Fowler abriu o placar logo no início do jogo, e logo aos 14 minutos de jogos o Newcastle já havia virado a partida para 2 a 1, Fowler marcou novamente e empatou a partida, dois minutos depois, Aspirlla marcou e colocou o Newcastle em vantagem novamente. Stan Callymore empatou a partida aos 68, e quando parecia tudo acabado, ele marcou aos 90 minutos e o Liverpool acabou com a virada neste jogo sensacional.

09:46 Kevin Kegan estava muito próximo da glória na temporada 1995-1996, como comandante do Newcastle. Os Magpies tinham a chance de disparar em relação ao Manchester United na tabela e particamente ficar com o título garantido.

09:45 A torcida do Newcastle se deseja vingar do Liverpool pelos ocorridos em 1996.

09:42 O Newcastle veceu o Cardiff por 3 a 0 na última e apenas cumpre tabela nesta última rodada da Premier League.

09:38 Na última rodada, o Liverpool empatou com o Crystal Palace e viu as chances de título serem bastantes reduzidas.

09:32 O Liverpool entra em campo com a esperança em conquistar o título da Premier League, para que isso ocorra, o Manchester City precisará ser derrotado pelo West Ham e os Reds terão que vencer a partida.

09:30 Bom dia leitor da VAVEL Brasil! Hoje acompanharemos o jogo entre Liverpool e Newcastle United, que acontece daqui a pouco, às 11h30. Você confere todos os detalhes do jogo aqui.