Sevilla vai em busca do tricampeonato continental

Em sua 41ª edição, a Uefa Europa League terá uma final entre equipes de nacionalidade espanhola e portuguesa. Sevilla e Benfica farão a grande decisão, em Turin, no dia 14 de maio. Em seus 108 anos de vida, o clube de Andaluzia, 44 anos após a sua última aparição numa final e quase 60 desde a última conquista de um grande título, pôde comemorar, em 2006, o fim de um longo jejum.

Após disso, o Sevilla passaria a ser visto com outros olhos. Os rojiblancos começaram a escrever seu renascimento na temporada 2000/2001, quando voltou à elite do futebol espanhol. Em 2002, o então presidente Jose Maria del Nildo assumiu a presidência do clube para começar uma nova etapa no clube. Depois de temporadas regulares no futebol espanhol, o time começou a formar um plantel que era desconhecido, mas que faria um sucesso tremendo no país e no continente.

Chegaram no Sevilla o goleiro Palop, o lateral-direito Daniel Alves, o lateral Adriano, os atacantes Luís Fabiano e Kanouté e o italiano Enzo Maresca. Ambos se juntaram às crias da base do clube Puerta e Jesús Navas, além dos remanescentes das outras temporadas Javi Navarro e José Luis Martí. O Sevilla estava pronto para fazer história no ano de seu centenário, em 2006.

Temporada 2005/2006: No ano de seu centenário, o primeiro título internacional

Foi a temporada dos sonhos. O Sevilla, que contava com os brasileiros Adriano, hoje no Barcelona e Luis Fabiano, atualmente no São Paulo, conquistou, no ano de seu centenário, o primeiro título internacional na história do clube. Os rojiblancos começaram sua saga na Copa da UEFA 2005/2006 contra o Mainz 05, da Alemanha. No primeiro jogo, em Sevilla, o empate em 0 a 0 assustou os torcedores. Na segunda partida, o atacante matador Kanouté marcou os gols da vitória dos espanhóis por 2 a 0. O resultado garantiu a equipe na fase de grupos. Nela, o time estreou com goleada para cima do Besiktas, da Turquia, por 3 a 0, com gols de Saviola e Kanouté (2). No jogo seguinte, derrota para o Zenit (RUS), fora de casa, por 2 a 1. Em seguida, o time venceu o Vitória de Guimarães (POR) por 3 a 1, em casa, com gols de Saviola (2) e Adriano. No último e decisivo jogo, empate em 1 a 1 contra o Bolton, na Inglaterra, que garantiu a primeira colocação do grupo e a vaga na fase seguinte da competição.

No mata-mata, o Sevilla mostrou a que veio dentro e fora de casa para seguir fazendo bonito na competição. O time espanhol despachou o Lokomotiv Moscow (RUS) ao vencer fora de casa por 1 a 0 (gol de Jordi López) e por 2 a 0 em casa (gols de Maresca e Puerta). Nas oitavas de final, duelo complicado contra o Lille, da França. No primeiro jogo, vitória dos franceses por 1 a 0. O Sevilla tinha que reverter a vantagem em casal. A dupla Kanouté e Luís Fabiano mostrou poder de decisão e garantiu a vitória do time espanhol por 2 a 0. Nas quartas de final, um massacre no primeiro jogo contra o Zenit (RUS), algoz da fase de grupos: 4 a 1, gols de Saviola (2), Martí e Adriano. Na volta, na Rússia, empate em 1 a 1 que colocou o Sevilla nas semifinais.

O Sevilla estava muito perto da final da segunda maior competição do continente, e precisava de um bom resultado no primeiro jogo das semifinais, contra o perigoso Schalke 04, da Alemanha. O time espanhol armou uma retranca eficiente e não deixou os alemães jogarem. O gol teimava em não sair e depois de 90 minutos a partida foi para a prorrogação. Depois de muito martelar, eis que o Sevilla marcou seu gol com o salvador Puerta, que garantiu o 1 a 0 e a vaga na sonhada final. O time estava a um passo de fazer história.

A cidade de Eindhoven, na Holanda, recebeu o duelo entre Sevilla e Middlesbrough (ING) na final da Copa da UEFA de 2005/2006. O Sevilla tinha a chance de comemorar um título depois de 58 anos de jejum justamente no ano de seu centenário. Já o time inglês poderia comemorar o primeiro título internacional de sua história. O espanhóis contavam com o esquadrão eficiente e decisivo que já chamava a atenção de todos na Europa com Palop, Daniel Alves, Navarro, Jesús Navas, Maresca, Adriano, Saviola e Luís Fabiano.

Os ingleses apostavam no holandês Jimmy Floyd Hasselbaink e em nomes como o experiente goleiro Schwarzer, o zagueiro Southgate, o volante brasileiro Fábio Rochemback e o atacante Viduka. Mas o que era para ser uma partida equilibrada virou um passeio. Luís Fabiano abriu o placar, de cabeça, aos 26 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Daniel Alves. Em seguida, Maresca marcou dois gols, aos 32 e aos 36 minutos do primeiro tempo, selando, praticamente, a vitória. No segundo tempo, Kanouté ainda fechou o caixão do Middlesbrough ao marcar o seu aos 44 minutos, garantindo a vitória épica por 4 a 0 e a sonhada conquista europeia.

Temporada 2006/2007: O bicampeonato de forma heroica

O clube espanhol começou a caminhada rumo ao segundo título consecutivo contra o fraco Atromitos, da Grécia. Os atuais campeões venceram as duas partidas, por 2 a 1 e 4 a 0, e foram de maneira tranquila para a fase de grupos. No Grupo C, o Sevilla não teve dificuldades para se classificar em segundo lugar, ao empatar sem gols com o Slovan Liberec (RCH), vencer o Braga (POR) por 2 a 0, com gols de Luís Fabiano e Chevantón, golear o Grasshopper (SUI) por 4 a 0 (dois gols de Daniel Alves, um de Chevantón e um de Kepa) e perder em casa para o AZ (HOL) por 2 a 1. Na fase de mata-mata, o Sevilla encarou o tradicional Steaua Bucaresti (ROM) e se impôs ao vencer por 2 a 0 em pleno Steaua Stadium, com gols de Poulsen e Kanouté.

Na volta, vitória magra por 1 a 0, gol de Kerzhakov, e classificação para as oitavas de final. Pelas oitavas, duelo muito equilibrado contra o forte Shakhtar Donetsk (UCR). No primeiro jogo, em Sevilha, empate em 2 a 2 que levou a decisão para a volta, na Ucrânia. Na partida de volta, o clube espanhol perdia o jogo por 2 a 1 até os 49 minutos do segundo tempo, quando Daniel Alves partiu para a cobrança de um escanteio para os espanhóis. O goleiro Palop foi para a área em um último lampejo de esperança de gol. O brasileiro bateu e o arqueiro, de cabeça, empatou. Os jogadores e a comissão técnica não acreditaram. Na prorrogação, o uruguaio Chevantón marcou o gol da virada e da classificação. Era a dose de emoção que o Sevilla precisava para apostar alto no bicampeonato.

Nas quartas, duelo contra os ingleses do Tottenham. Em Sevilha, vitória por 2 a 1, gols de Kanouté e Kerzhakov. Na volta, na Inglaterra, os espanhóis abriram 2 a 0 com gols de Malbranque (contra) e o matador Kanouté em menos de 10 minutos. Mas o Ttime inglês deu susto ao empatar na segunda etapa em 2 a 2, placar que permaneceu até o final. Nas semifinais, duelo doméstico contra o Osasuna. No primeiro jogo, vitória do Osasuna por 1 a 0, gol de Soldado. Na volta, em Sevilla, os brasileiros Luís Fabiano e Renato deram o troco e a vitória por 2 a 0, que colocaramos rojiblancos pelo segundo ano seguido na final da Copa da UEFA.

Em Glasgow, na Escócia, a Copa da UEFA de 2006/2007 foi decidida entre duas equipes espanholas: Espanyol e Sevilla. O time catalão estava invicto na competição e embalado em busca de um título inédito. Já os alvirrubros, apostavam na experiência do elenco campeão do ano anterior e na força de seu meio campo e ataque. A partida foi disputada e terminou empatada em 1 a 1, com o gol do Sevilla marcado por Adriano. Na prorrogação, Kanouté fez 2 a 1 Sevilla, mas o brasileiro Jônatas deixou tudo igual aos 10 minutos do segundo tempo extra. Com o 2 a 2 no placar, a decisão foi para os pênaltis. Nela, o goleiro Palop, que já havia salvado o time contra o Shakhtar, fez história novamente ao defender três pênaltis e garantir o resultado de 3 a 1 para o Sevilla, bicampeão da Copa da UEFA.

Temporada 2013/2014: De coadjuvante à protagonista, Sevilla busca o tricampeonato

Com uma campanha regular na primeira fase, o Sevilla terminou de forma invicta a fase de grupos, na qual enfrentou o Slovan Liberec, o Freiburg e o Estoril. A vitória contra o NK Maribor fez com que nas oitavas-de-final, houvesse um duelo europeu inédito contra o rival da cidade, o Real Betis. Naquela partida, perante sua torcida, o Sevilla foi derrotado em casa por 2 a 0 e precisava reverter o resultado se quisesse avançar na competição. Fato que veio a acontecer. Os rojiblancos conseguiram uma classificação sofrida. Além de conseguir devolver a derrota de 2 a 0, venceu nas penalidades e avançou para a quartas de final. Nela, enfrentou a equipe do Porto, em Portugal, e foi derrotado por 1 a 0. Na volta, em Sevilla, conseguiu um placar elastico de 4 a 1 e garantiu a vaga para as semi.

Nas semifinais, mais uma classificação heroica. Apenas aos 48 minutos do segundo tempo, o Sevilla conquistou sua classificação para a grande final da Uefa Europa League. Mesmo com a revés por 3 a 1 contra ao Valencia, o gol de M'Bia, após cobrança de lateral para a área, silênciou o Mestalla e garantiu os rojiblancos na decisão. Mesmo com o placar de 2 a 0 na ida, o Valencia não se intimidou e buscou o resultado necessário. Com enorme superioridade na partida, os alvinegros conquistaram a virada no placar agregado, mas foi punido nos acréscimos, dando adeus à competição e concedendo ao Sevilla a chance de buscar o título europeu pela terceira vez.

No dia 14 de maio, em Turim, o Sevilla terá a chance de conquistar o tricampeonato europeu. Após uma campanha surpreendente, apesar de alguns tropeços, os comandados de Emery Unay terão uma dificil tarefa frente ao Benfica, que suportou a pressão da Juventus e conseguiu, também de forma surpreendente, a vaga para a grande decisão.