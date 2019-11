Após dois vices, Benfica luta para conquistar o título da Europa League

Esta é a 43ª edição da segunda maior competição europeia, a Uefa Europa League. Benfica e Sevilla disputarão o título no próximo dia 14, em Turim. Com 110 anos de fundação, o Benfica é considerado por muitos o maior clube de Portugal. A equipe de Lisboa não vence um grande título europeu há mais de 50 anos.

O Sport Lisboa e Benfica é um gigante. Desde o início da década de 60, os Encarnados brigam por títulos importantes. Nas épocas de 1960/61 e 1962/63, o clube português sagrou-se campeão da antiga Taça dos Campeões Europeus, que hoje é a Uefa Champions League. Porém, após este período mágico da história do clube, ocorreu um fato curioso. O húngaro Béla Guttmann, que era o treinador do Benfica na época, mesmo sendo bicampeão, resolveu deixar a equipe e proferiu uma frase que até hoje é considerada como uma maldição.

"Nem em cem anos o Benfica conquistará outra taça europeia", dizia Guttmann.

E realmente, desde então as águias não conseguem sequer um título europeu. Após isso, a equipe foi cinco vezes vice-campeã da maior competição europeia, e foi derrotada em mais duas finais, pela Uefa Europa League. No entanto, esta época parece ser diferente, pois o time português figura como favorito.

Temporada 1982/83: uma época de ouro, mas faltou a Taça Uefa

A temporada anterior foi escura, negativa, nenhum título conquistado. Chegava a hora de mudar de treinador e dar uma cara ao time. O jovem sueco Sven Eriksson, que fazia bom trabalho pelo Göteborg, foi posto no cargo de técnico e tinha como objetivo revolucionar o futebol benfiquista.

Apoiado por seus melhores jogadores, Eriksson levou o Benfica à conquista da Primeira Liga e da Taça de Portugal. Seus apaixonados adeptos estavam empolgados e queriam a Tripleta (conhecida também como Tríplice Coroa). Para isso, faltava vencer a Uefa Europa League - naquele tempo, apenas Taça Uefa.

Embalado, o Benfica passou por grandes equipes como Real Betis, Zürich e Roma. Já nas finais, enfrentou o Anderlecht, da Bélgica. A primeira partida foi disputada no Estádio Roi Baudouin, em Bruxelas. E o título foi decido na casa do time português, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O primeiro jogo foi decidido pelo placar mínimo. Vitória de 1 a 0 para a equipe belga, com gol de Kenneth Larsen. Naquela partida, o camisa 9 benfiquista, José Luis ainda foi expulso, desfalcando os encarnados na decisão.

Em Lisboa, acontecia o segundo jogo da final da Taça. As expectativas para aquela noite eram de que o Benfica sairia vencedor e sucessivamente campeão. Com mais de 70 mil torcedores em seu estádio, o glorioso era empurrado e motivado. Aos 32 minutos, a bola sobrava para Shéu Han de frente para o gol, o meio-campista não perdoou e soltou uma bomba para o fundo das redes. 6 minutos após, foi dado o choque nos adeptos benfiquistas. Em cruzamento vindo da esquerda, Juan Lozano cabeceou com força para empatar a partida. Nos agregados, 2 a 1 para o Anderlecht e o título ficou com os belgas.

Temporada 2012/13: época marcada por vice-campeonatos

Nas competições nacionais, o Benfica já havia fracassado na Primeira Liga - em que dominou por maior parte da temporada, mas acabou perdendo os últimos jogos e dando o título ao Porto - e na Taça de Portugal, que foi vencida pelo Vitória de Guimarães. Além destas derrotas, a Águia foi eliminada da Taça da Liga na semifinal, para o Sporting de Braga.

Para mascarar a azarada temporada do Glorioso, a equipe vermelha buscava um título europeu. Pela Uefa Champions League, o Benfica ficou na 3ª colocação do grupo G, que tinha Barcelona, Celtic e Spartak, com 8 pontos. Assim, se classificara para a fase 16-avos de final da Liga Europa.

O Benfica passou por Bayer Leverkusen, Bordeaux e Newcastle United. O clube português ia vencendo e obtendo mais força e confiança. Famoso por ter o maior número de sócios no mundo, o encarnado teve o apoio de sua imensa torcida. Na semifinal, o tradicional Fenerbahçe era a vítima da vez. A primeira partida foi disputada na Turquia, e o clube da casa saiu vencedor. 1 a 0. A equipe gloriosa entrara determinada para a partida decisiva e, com um 3 a 1, eliminava a equipe turca e chegava à sua segunda final na competição europeia.

Em Amsterdam, capital dos Países Baixos, era disputada a finalíssima da Uefa Europa League 2012/13. O Benfica tinha à frente o Chelsea, clube forte taticamente e financeiramente, e que era o atual campeão da Liga dos Campeões. A partida foi muito disputada e só foi decidida nos acréscimos. Aos 15 minutos do segundo tempo, Fernando Torres abriu o placar para os Blues. Oito minutos depois, em bola aérea, Azpilicueta abriu o braço e tocou na bola com a mão. O árbitro assinalou pênalti para o clube português. O ídolo Óscar Cardozo bateu forte, sem chances para o goleiro Petr Čech. O jogo seguia dominado pelo Benfica, porém, no fim, quem mais pressionava era o Chelsea. Aos 47, em escanteio perfeito cobrado por Juan Mata, Ivanović subiu livre na área, dando um belo cabeceio e marcando o gol do título londrino. Era o segundo vice-campeonato do Benfica na Taça da UEFA.

Temporada 2013/14: ano de superação após derrotas e morte de Eusébio

O início da temporada foi difícil, foram 4 disputas de taças perdidas. O presidente Luís Filipe decidiu manter Jorge Jesus como treinador benfiquista. Como esperado, mais uma vez a equipe de Lisboa ficou na 3ª posição na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na janela de inverno, Nemanja Matić, um dos melhores volantes do mundo, foi transferido para o Chelsea. Era a primeira dificuldade para o Benfica enfrentar.

No mesmo mês, uma péssima notícia. Em janeiro deste ano, morreu o maior ídolo da história do Benfica e da seleção de Portugal. Eusébio da Silva Ferreira, o Pantera Negra, vestiu a camisa vermelha por 16 anos e marcou 638 gols.

A morte de Pantera abalou a torcida, mas parece ter motivado o time português. Para chegar à final, primeiro o Benfica venceu o PAOK, da Grécia, sem muitas dificuldades. Placar final de 4 a 0. Nas oitavas de final, um difícil confronto com o Tottenham. Os encarnados conseguiram uma grande vitória em White Hart Lane por 3 a 1. Já em casa, um empate em 2 a 2 para garantiar a classificação. Assim como o PAOK, o time holandês Alkmaar não deu trabalho, 3 a 0 no placar final.

A semifinal foi muito marcante para o Benfica, enfrentou a temida Juventus e venceu o primeiro jogo em Turim por 2 a 1. Aos 2 minutos, o zagueiro Garay abriu o placar em escanteio cobrado por Sulejmani. No segundo tempo, Tévez empatou a partida, mas aos 39, o brasileiro Lima decretou a vitória. No Estádio da Luz, ambos os times não saíram do zero, garantindo mais uma vaga à final para o Glorioso.

Contra a Juve, Garay abriu o placar no início da partida (Foto: Divulgação/ S.L. Benfica)

No próximo dia 14 de maio, no Juventus Stadium, o Benfica terá a chance de conquistar seu primeiro título da Uefa Europa League. Depois de superar as expectativas, o time de Luisão e Óscar Cardozo terá de vencer o surpreendente Sevilla, que venceu o Valencia nas semifinais e está confiante para obter seu tricampeonato.