Em Turim, Sevilla e Benfica realizam a final da Uefa Europa League

Enfim chegou a tão esperada final da Uefa Europa League 2013-14. Sevilla e Benfica se enfrentaram nesta quarta-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no estádio Juventus Stadium, em Turim (ITA), para saber qual time levantará o troféu da segunda competição mais importante de clubes.

Vindo de uma classificação dramática aos 49 minutos do segundo tempo, no segundo jogo da semifinal contra o Valencia, graças a um gol salvador de Stephane Mbia, o Sevilla irá em busca de seu terceiro título de UEL em menos de 10 anos. As últimas conquistas vieram em 2006 e 2007, quando os brasileiros Adriano, Daniel Alves e Luis Fabiano foram os protagonistas daquele histórico time.

LEIA MAIS: Dez anos depois, Reyes tenta saldar dívida de título com o Sevilla

Após uma profunda reformulação no elenco – antes do início da temporada os rojiblancos perderam várias peças importantes, como Álvaro Negredo, Jesús Navas e Gary Medel –, o time da Andaluzia trouxeram reforços, e deram certos. Prova disso é o atacante Kevin Gameiro, autor de 21 jogos na temporada. Com um incômodo no joelho, o francês é a principal preocupação do técnico Unai Emery. O meia Jairo Samperio, suspenso, não joga.

O Benfica, por sua vez, voltará de novo a Turim após derrotar o consolidado time da Juventus. Os encarnados ganharam o primeiro jogo da semifinal em Portugal por 2 a 1 e no jogo da volta seguram o empate. Embora venha fazendo uma campanha espetacular em todas as competições que está participando, o Benfica terá de quebrar um tabu: há mais de 50 anos as águias não conquistam um título europeu. Além disso, o time português vem de dois vice-campeonatos na UEL, e inclusive é o atual vice-campeão; perdeu para o Chelsea na temporada passada por 2 a 1.

LEIA MAIS: Benfica aposta na experiência dos brasileiros para conquistar a Europa League

Tudo isso graças à possível maldição que o ex-treinador da equipe nas épocas 1960-61 e 1962-63, Béla Guttman, deixou no clube após não haver acordo com a diretoria para um aumento salarial. Antes de ir embora, no entanto, a lenda húngara deixou uma frase que para muitos é considerada uma maldição: “Nem em cem anos o Benfica conquistará uma taça europeia”, disse.

Mesmo três jogadores suspensos, Lazar Markovic, Enzo Pérez e Eduardo Sálvio, o técnico Jorge Jesus não teve ter muito problema para armar seu time contra os rojiblancos.

Gameiro: “Vamos aproveitar o nosso momento”

Artilheiro do Sevilla, o atacante Kevin Gameiro frisou que a oportunidade de conquistar a Europa League não pode ser desperdiçada, mas o francês não tira os méritos do Benfica por ter avançado até a final e elogia o time encarnado.

“Sabemos que é uma grande temporada do Benfica. Eles fizeram uma grande campanha, já ganharam o seu campeonato e bateram a Juventus, o que não foi uma tarefa fácil, especialmente em Turim”, disse Gameiro em coletiva de imprensa para a grande final.

“Mas é uma final de um único jogo, tudo pode acontecer. A coisa mais importante é dar tudo de si não se arrepender de nada no final. Dar tudo, estar 100% em forma e depois ver o que acontece”, encerrou.

Luisão: “Vai ser muito difícil”

Capitão e ídolo do Benfica, o brasileiro Luisão terá a chance de levantar a primeira taça da equipe de Lisboa caso os portugueses sejam campeões. Há 11 anos na equipe lusitana, o brasileiro revela que espera desde criança por esta oportunidade.

“É uma grande responsabilidade, mas muito gratificante. Desde que eu era criança, sonhava com isso, ter um papel desses em uma grande equipe, e este sonho se tornou realidade”, disse o zagueiro em coletiva de imprensa.

Em seguida, Luisão enalteceu as conquistas do Benfica jogando em Portugal, mas o capitão quer manter o foco para quebrar a maldição em torneio europeus. “Vai ser muito difícil. Somos duas equipes com um objetivo em comum nesta final. Tudo se resume a um jogo, e temos um grande respeito por eles. Sabemos que são duas equipes competindo nesta final”, finalizou.