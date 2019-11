Arsenal de Sarandí x Nacional, Copa Libertadores 2014 e

21:56 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Arsenal de Sarandí 0 X 0 Nacional-PAR. Continue navegando pelo site e aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

21:28 Silvio Torales, meia do Nacional: "Tenho a sensação que estamos fazendo história. É mágico. Agradeço a todos companheiros e torcedores. Infelizmente desperdiçamos algumas chances no contra-ataque, mas passamos de fase."

21:27 A classificação do Nacional encerra as chances de uma final argentina na Libertadores.

49` FIM DE JOGO! O NACIONAL-PAR ESTÁ NAS SEMIFINAIS DA LIBERTADORES!

45` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Saí: Campestrini; Entra: Limia. O goleiro Campestrini sofreu uma pancada na cabeça e teve que sair.

43` Miers, em seu primeiro toque na bola, perde uma chance incrível. Chuta para fora cara a cara com Campestrini.

43` SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Saí: Bareiro; Entra: Miers.

41` Segundo escanteio em sequência para o Arsenal. Argentinos precisam de um gol para levar para os pênaltis.

35` Arsenal pouco arma jogadas pelo chão. Prefere chutões para a área e, nesse quesito, o Nacional vem levando vantagem.

28` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Saí: Furch; Entra: Zelaya.

28` Milton Caraglio arrisca da entrada da área, todavia a bola desvia. Escanteio.

25` CARTÃO AMARELO PARA NERVO!

24` SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Saí: Freire; Entra: Rolle.

19` SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Saí: Benítez; Entra: Balbuena.

15` Cruzamento de Freire, desvio de cabeça de Furch e Don segura firme no canto.

12` CARTÃO AMARELO PARA AGUIRRE!

12` CARTÃO AMARELO PARA FREIRE!

10` DON ESPETACULAR! Aguirre chuta forte cruzado rasteiro, porém Don consegue chegar e manda para escanteio.

8` Fredy Bareiro arrisca de muito longe, tentando surpreender Campestrini, mas pouco assusta o goleiro.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

45` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44` Chute cruzado de Orué de muito longe. Campestrini segura firme.

43` Cruzamento na área, a zaga do Nacional afasta mal e Braghieri pega de primeira na entrada da área, chutando forte ao lado do gol de Don.

39` CARTÃO AMARELO PARA BRAGHIERI! Por falta em Orué.

37` Cruzamento de Aguirre em falta para Echeverría cabecear fraco nas mãos de Don.

32` Após rebote de escanteio, Marcone rola para Nervo, livre dentro da área, chutar rasteiro, muito perto da trave de Don. Chance mais clara do Arsenal no jogo.

27` CARTÃO AMARELO PARA MARCOS RIVEROS!

25` Jogada individual de Coronel e rolada para Torales chegar batendo cruzado. A bola passou na frente do gol de Campestrini.

22` Tentativa de bicicleta de Milton Caraglio falha. Mandou muito longe do gol.

19` Nacional reclama pênalti de Braghieri em Melgarejo. O zagueiro teria empurrado o meia.

16` Cruzamento de Aguirre em escanteio e Furch cabeceia por cima do gol, para a linha de fundo. Assustou o Don.

14` Cruzamento de Sperdutti para Furch tentar voleio, e acabar errando em bola.

12` Aguirre, cara a cara com Don, chuta cruzado para fora, todavia o impedimento já era marcado.

4` Arsenal começa bem a partida, principalmente com as investidas de Aguirre pelo flanco esquerdo. De lá já saíram quatro cruzamentos perigosos.

0` COMEÇA O JOGO! Arsenal X Nacional, valendo vaga nas semifinais da Copa Libertadores 2014. No Paraguai, 1 a 0 para a Academia.

19:28 Nacional confirmado: Don; Coronel, Caceres, Piris e Mendoza; Melgarejo, Riveros, Orue e Torales; Bareiro e Benitez.

19:26 Arsenal confirmado: Campestrini; Nervo, Echeverria, Braghieri e Perez; Iván Marcone, Freire, Aguirre e Sperdutti; Furch e Caraglio.

19:25 Ambas as equipes já em campo, sem surpresas na escalação.

18:33 ESTÁDIO: Julio Humberto Grondona foi construído em 1964 e remodelado em 2004. A modesta casa do Arsenal tem capacidade para 16.000 pessoas e é conhecido como El Viaducto, por sua localização. (Foto: Divulgação / Arsenal)

18:28 FIQUE DE OLHO: Julián Benítez, atacante do Nacional. Autor do gol da vitória na primeira partida, Benítez é identificado com o Nacional. Conquistou o Apertura em 2013, foi para a LDU e voltou ao Nacional Querido neste ano. Na sua carreira também conta com participações pela Seleção Paraguaia. Aposta em sua velocidade e poderío de finalização. (Foto: Reprodução / AFP)

18:25 FIQUE DE OLHO: Maurício Sperdutti, meia atacante do Arsenal. Articulador da jogada da classificação, a qual Braghieri marcou de cabeça sobre o Unión Española no Chile, o meia ganhou muito espaço com a chegada de Palermo e assumiu a titularidade do clube. O Gordo - como é carinhosamente conhecido - vem lembrando a sua excelente passagem pelo Newell's, com seus bons chutes de média distância e bons dribles, no início de sua carreira. (Foto: Divulgação / Arsenal)

18:21 O Nacional está completo para a partida e irá com o que tem de melhor.

18:19 Echeverría volta de suspensão, após dois jogos por conta de expulsão diante o Unión Española, e formará dupla de zaga com Braghieri. Sendo assim, Hugo Nervo será deslocado para a lateral direita. Já o meia Nicolás Aguirre assumiu a posição do volante Marcone, expulso após o jogo no Paraguai por conta de reclamação. Sendo assim, Matías Sánchez será o único jogador de caracterpistica defensiva no meio-campo no Arsenal.

18:15 Um ingrediente importante destes jogos será o duelo entre dois jovens e promissores treinadores. De um lado, o ex-meia Gustavo Morínigo, de 37 anos, campeão paraguaio treinando o Nacional na temporada passada, e com passagens pela seleção paraguaia quando jogador. Do outro, dispensando maiores apresentações, Martín Palermo, de 40 anos, que treina seu 2º clube na carreira.

18:10 O atacante Julian Benítez, um dos destaques do Nacional na competição, projeta: "Sabemos que nossa vantagem é mínima, mas pensamos em jogar de igual para igual, tratando de buscar o gol que é o que queremos também".

18:06 Sobre o confronto de logo mais, o meia do Arsenal, Nicolás Aguirre declarou: "Trataremos de ganhar o jogo, mas é fundamental não sofrer gols, e teremos que estar concentrados os 90 minutos".

18:04 Gustavo Alfaro, por sinal, foi o técnico que classificou o Arsenal para as oitavas. Conhecido por ser o melhor DT da história do clube, sua péssima campanha no campeonato nacional custou sua demissão. Martín Palermo foi contratado em seu lugar. (Foto: Divulgação / Arsenal)

18:00 O histórico título do Arsenal foi conquistado há sete anos, a Copa Sul-Americana 2007. O modesto clube de Sarandí, comandado por Gustavo Alfaro, derrotou o América do México na final, mesmo sendo derrotado em casa. O título foi conquistado apósesse histórico gol de Andrizzi. Veja como foi:

17:50 As equipes somente se enfrentaram uma vez na história, no confronto de semana passada quando o Nacional derrotou o Arsenal por 1 a 0 no Defensores del Chaco. Relembre como foi.

17:44 Na última rodada do Apertura paraguaio, o Nacional perdeu para o Rubio Ñu, em casa, por 1 a 0. Gustavo Morínigo, técnico do Nacional, também optou por uma equipe reserva. A Academia soma 20 pontos em 12 jogos e ocupa a 5ª colocação do torneio. (Divulgação / Nacional)

17:40 O visitante é o Nacional, pior segundo colocado da primeira fase. Conseguiu a classificação com 8 pontos, resultado de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada, um incrível 3 a 2 em casa diante o Santa Fé classificou a equipe. Nas oitavas, passou pelo Vélez Sarsfield. Veja como foi:

17:36 Na última rodada do Torneo Final, um empate sem gols diante o Belgrano em Córdoba. O Arsenal jogou com o time completamente reserva. Tem 18 pontos em 18 jogos e não aspira mais nada na competição. (Foto: Divulgação / Arsenal)

17:33 O mando de campo é do Arsenal de Sarandí, que se classificou como o melhor segundo colocado da competição. Passou de fase com 12 pontos, frutos de quatro vitórias e duas derrotas. Na última rodada, goleou o Santos Laguna - até então invicto - em casa por 3 a 0 no duelo de reservas. Nas oitavas, passou pelo Unión Española.

17:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Arsenal de Sarandí x Nacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 19h30, no Estádio Julio Humberto Grondona.