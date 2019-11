De maneira incrível, Sunderland permanece na Premier League

O Sunderland confirmou sua permanência na Premier League após muitos dias de sofrimento. O time se mostrou muito valente e conseguiu resultados fantásticos nas últimas rodadas do campeonato, conseguindo derrubar os principais times do torneio.

Os Black Cats tem uma grande tradição no futebol inglês, são 135 anos de história, tendo conquistado o campeonato inglês por seis vezes. Porém o fantasma do rebaixamento decidiu assombrar a equipe, o Sunderland disputou a Championship na temporada 2006-07, e voltou à Premier League com o objetivo de se manter por muito tempo.

Nesta temporada, o time viu a possibilidade de ser rebaixado muito perto, tendo ficado por muito tempo na lanterna do campeonato. Mas o time foi valente e conseguiu a arrancada, se mantendo na Premier League.

O Sunderland também chegou até a final da Capital One Cup, eliminando Chelsea e Manchester United em seu caminho. No último jogo, o time ficou boa parte do tempo à frente do placar, mas acabou tomando a virada no segundo tempo e sendo derrotado pelo Manchester City em Wembley.

A trajetória do Sunderland foi incrível, evolução de Adam Johnson e Connor Wickham na reta final contribuiu muito com a permanência do clube. A temporada foi até especial para os Black Cats, derrotaram por duas vezes o rival Newcastle, tendo aplicado uma goleada.

Com apenas um ponto em sete jogos, Di Canio é demitido do Sunderland

O início do Sunderland não foi nada animador, logo na estreia da Premier League o time foi derrotado em casa, pelo Fulham por 1 a 0. Na segunda rodada, o time empatou com o Southampton por 1 a 1 fora de casa e conquistou seu primeiro ponto na competição.

Mas a sequência péssima do time levou a demissão de Paolo Di Canio, com cinco derrotas seguidas, para Crystal Palace, Arsenal, West Bromwich, Liverpool e Manchester United. A derrota pra o Manchester United foi o fim da linha para o italiano, com o time afundado na lanterna, a direção do Sunderland foi em busca de um novo treinador. Di Canio já não tinha a confiança do elenco, segundo os próprios jogadores.

"O Sunderland confirma que finalizou o aocrdo com o técnico Paolo Di Canio. Kevin Ball vai assumir a equipe para o jogo contra o Peterborough, pela Copa da Liga, na terça-feira, e um anúncio será feito quando possível em relação a um sucessor permanente. O clube gostaria de registrar sua gratidão a Paolo e sua comissão técnica e deseja e eles o melhor para o futuro", o comunicado divulgado pelo Sunderland.

Gustavo Poyet assume o comando dos Black Cats

Para trilhar um novo caminho, Gustavo Poyet foi o selecionado pelo Sunderland no dia 8 de outubro de 2013. O treinador de apenas 46 anos ainda não tinha grandes experiências no futebol, mas agora tinha um enorme desafio em mãos. O time estava afundado na lanterna do campeonato inglês, com apenas um ponto conquistado. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento era o Norwich, com 7 pontos.

O primeiro jogo sob o comando de Poyet foi uma grande decepção, o Swansea City foi impiedoso e goleou o Sunderland no País de Gales por 4 a 0. O time ia se afundando cada vez mais na Premier League.

Ainda sem vencer na temporada, o time tinha um compromisso contra o maior rival, o Newcastle. E foi neste jogo a primeira vitória do Sunderland na Premier League, Fletcher marcou aos 5 minutos de jogo, Debuchy empatou para os Margpies aos 57 minutos. Fabio Borini veio do banco de reservas e marcou faltando cinco minutos para acabar o jogo, para a festa dos Black Cats no Stadium of Light. O time conseguiu se livrar da lanterna com a vitória, ficando na modesta 19ª colocação. Na décima rodada, os Black Cats somaram mais uma derrota contra o Hull City.



O time conseguiu avançar até as quartas-de-finais da Capital One Cup após vencer o Southampton por 2 a 1, o próximo compromisso seria contra o Chelsea, missão nada fácil.

"Derrubando os poderosos"

Os torcedores do Sunderland criaram novas expectativas após ver o time vencer o poderoso Manchester City. Phil Bradsley marcou aos 21 minutos de jogo no Stadium of Light e colocou o anfitrião na frente do placar, o Sunderland conseguiu suportar a pressão imposta pelos Citizens e conquistar os três pontos. Com sete pontos conquistado, o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento era o Stoke City, com 10 pontos na Premier League.

Após vencer o City, a esperança da torcida havia se renovada, mas os resultados continuaram pífios. O próximo compromisso do time era contra o próprio Stoke City, confronto direto que iria ocorrer no Britannia Stadium. As coisas não ocorreram nada bem lá e o time saiu derrotado por 2 a 0, com gols de Charlie Adam e N’Zonzi.

A má sequência continuou rondando os Black Cats, o time empatou com o Aston Villa jogando fora de casa. Depois disso foram duas derrotas seguidas, o time perdeu para o Chelsea por 4 a 3 em um grande jogo e também foi derrotado pelo Tottenham por 2 a 1, ambos os jogos no Stadium of Light. Na 16ª rodada o time empatou com o West Ham no Upton Park e a situação ia ficando cada vez mais complicado, o time voltou a lanterna do campeonato com apenas 9 pontos, cinco atrás do primeiro colocado fora da zona da degola.

Na quarta-de-final da Capital One Cup, o time mostrou novamente valentia e conseguiu bater o Chelsea de maneira heroica. Lampard abriu o placar para os Blues logo no início da segunda etapa, e o time de Londres continuou vencendo até os 88 minutos, quando Fabio Borini marcou o gol que levou a partida para a prorrogação. Com todos já exaustos em campo, Ki Sung-Yueng entrou e marcou o gol da vitória, faltando apenas 2 minutos para a partida acabar. Agora o Sunderland estava na semifinal da Capital One Cup e iria jogar contra o Manchester United, mais um grande desafio para o time.



As coisas começaram a melhorar na Premier League, após empatar com o Norwich em casa no boxing day, o Sunderland conquistou mais uma grande vitória: o time bateu o Everton no Goodison Park com Ki Sung-Yueng cobrando pênalti. O ano terminou com um empate por 2 a 2 contra o Cardiff City, o adversário abriu 2 a 0 no placar e tomou o empate no fim, com Fletcher marcando aos 83 minutos e Colback marcando aos 90, ponto importante conquistado fora de casa.

O ano de 2013 acabou com o Sunderland na lanterna do campeonato, com apenas 14 pontos em 19 jogos. O time estava há dois pontos da 17ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento. O time já havia vencido Manchester City, Chelsea e Everton, mostrado que era possível. Porém, contra equipes de menores projeções, o Sunderland não conseguia repetir os bons resultados.

Adam Johnson fez um janeiro brilhante

O ano de 2014 não começou nada bem, as derrotas já haviam virado rotina, e o time mais uma vez foi derrotado, dessa vez pelo Aston Villa. O Sunderland novamente fez grande apresentação contra um gigante, o time ganhou do Manchester United por 2 a 1 e abriu vantagem na semifinal da Capital One Cup, que pelo regulamento da competição, ainda teria a partida de volta.

Depois disso o Sunderland conseguiu fazer uma importante sequência, o time goleou o Fulham no Craven Cottage por 4 a 1, com um hat-trick de Adam Johnson, que começou a mostrar um grande futebol. O time também empatou contra o Southampton por 2 a 2 antes de disputar a semifinal da Capital One Cup.

O United começou em vantagem pela partida de volta da semifinal do torneio, o time abriu o placar com Evans logo aos 37 minutos. O resultado permaneceu no placar e a partida foi levada para a prorrogação. Com os jogadores já cansados, Phil Bradsley marcou para o Sunderland restando apenas um minuto para o fim do tempo regulamentar. Chicarito conseguiu pernas e foi buscar o gol já nos acréscimos. A partida foi levada até as penalidades, o Sunderland venceu por 2 a 1 nas cobranças de pênalti e carimbou sua vaga na final.

O time conseguiu mais três pontos contra o Stoke City com um gol de Adam Johnson. O melhor jogador do mês de janeiro foi Johnson, com grandes atuações e gols importantes. O jogador levou o Sunderland a 17ª colocação, ficando fora da zona da degola com 3 pontos de distância.

Goleada histórica no St James Park

O dia 1ª de fevereiro ficou marcado na história do Sunderland. O time iria jogar contra o Newcastle, seu maior rival, dessa vez o Tyne-Wear derby seria com o mando dos Magpies. No primeiro turno já haviam conquistado a vitória, e a segunda viria com um gosto diferente.

Os Black Cats não tomaram conhecimento do Newcastle e fizeram 3 a 0 pleno o St James Park. Os gols da partida foram marcados por Borini, Adam Johnson e Jack Colback. Tudo parecia encaminhado para a fuga do rebaixamento, o time parecia ter se encontrado. O Tyne-Wear derby ganhou até um versão em DVD e foi comercializado oficialmente pelo Sunderland, de tão importante que foi a goleada sobre o Newcastle.

O time foi derrotado pelo Hull City, mas logo depois venceu o Southampton com um gol de Gardner, avançando na FA Cup. Tudo realmente parecia certo e o time ainda sonhava com o título de Capital One Cup.

O pesadelo sem fim

Tudo parecia encaminhado, mas não estava. O time foi goleado pelo Arsenal no Emirates Stadium, os Gunners devastaram o Sunderland por 4 a 1, às vésperas da final da Capital One Cup, que seria disputada contra o Manchester City em Wembley.

O Sunderland tinha o sonho de voltar a conquistar o título em Wembley, e viram isso bem provável. Fabio Borini abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, e o Sunderland foi segurando a pressão até o segundo tempo. Porém o Manchester City conseguiu virar o jogo em apenas dois minutos com gol de Nasri aos 55 minutos e Yaya Touré aos 56 minutos. Navas ainda ampliou no fim e garantiu o título para a cidade de Manchester.

O time sentiu o golpe, logo depois veio a eliminação na FA Cup para o Hull City. O time também empatou com o Crystal Palace e, logo após isso, emplacou uma sequência de cinco derrotas seguidas. Uma delas foi a goleada sofrida para o Tottenham, por 5 a 1. Norwich, Liverpool, West Ham e Everton completam o certame de quem veceu o Sunderland.

A esperança era mínima, o time estava em uma situação muito delicada. Norwich (primeiro fora da zona) já tinha uma certa vantagem em pontos e a sequência do Sunderland era muito difícil, enfrentaria Manchester City, Chelsea e Manchester United em três jogos, todos fora de casa. A confiança maior era nos confrontos que seriam realizados em casa. Cardiff, West Bromwich e Swansea iriam jogar contra os Black Cats no Stadium of Ligth. Para conseguir a permanecia, seria preciso praticamente um milagre.

Connor Wickham leva os Black Cats às glórias

Jogar contra o Manchester City, campeão da competição, no Eithad Stadium não é nada fácil. E logo aos 2 minutos Fernandinho já abriu o placar para os Citizens, parecia que iriam passar com facilidade por cima do Sunderland, pressionando em todo instante.

Porém Connor Wickham decidiu entrar de vez no jogo, aos 21 anos, o jogador é uma grande promessa do futebol inglês, mas não vinha com grandes atuações na temporada. O jogador rapidamente virou a partida, com um gols aos 73 e aos 83 minutos. No final, aos 88 minutos, Nasri chutou e Mannone falhou feio, deixando o time com apenas um ponto. Mas ali vinha a esperança que o time poderia ter boas atuações. Agora o próximo compromisso era contra o Chelsea, no Stamford Bridge.

Sob o comando de José Mourinho, o Chelsea jamais havia perdido na Premier League jogando em seus domínios. Samuel Eto’o abriu o placar logo aos 12 minutos, Wickham empatou seis minutos depois. Aos 82 minutos foi marcado pênalti a favor do Sunderland, Borini converteu a penalidade e consolidou a vitória dos Black Cats, quebrando um tabu incrível conquistado por Mourinho.

Contra o Cardiff City era o duelo de seis pontos, o Sunderland já havia saído da zona de rebaixamento, mas uma derrota colocava o time novamente na degola. Porém, jogando no Stadium of Light, o time passou sem dificuldades pelo Cardiff City. O time goleou os galeses por 4 a 0, com mais um show de Wickham. O jovem atacante inglês fez mais dois gols, Borini e Giaccherini fizeram os outros gols. O sonho ficou muito próximo de se tornar realidade.

O mês de Wickham foi tão incrível que o jogador foi nomeado o melhor do mês de abril, o jogador foi fundamental na arrancada do time para fugir do rebaixamento.

Agora o desafio voltava a ser gigante, Manchester United mesmo em má temporada sempre é um adversário cascudo, ainda mais jogando em Old Trafford. Os Red Devils pressionaram durante toda a partida, mas foram os Black Cats quem levaram mais perigo ao gol. Connor Wickham cruzou para Larsson marcar na área. O United tentou de todas as formas empatar, mas não se encontrava no jogo. O Sunderland saia dali com mais uma grande vitória e praticamente espantando as possibilidades de rebaixamento, bastava apenas uma vitória para garantir.

O time fez seu papel de casa contra o West Bromwich e confirmou sua permanência na Premier League, após muito sofrimento. Os gols foram marcados por Colback e Fabio Borini, a vitória livrou o Sunderland matematicamente do rebaixamento.

Na última rodada, o time entrou apenas para cumprir tabela contra o Swansea City. O time foi derrotado por 3 a 1 no jogo de despida, mas há essa altura, nada mais importava. O time conseguiu fazer algo que parecia impossível e permaneceu na Premier League.