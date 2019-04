Rio Ferdinand anuncia sua saída do Manchester United

Após 12 temporadas servindo o Manchester United, o zagueiro Rio Ferdinand deixará o clube. O jogador de 35 anos declarou ao site oficial do clube explicando os motivos de sua saída.

"Pensei muito nos últimos meses e, depois de 12 anos fantásticos na melhor equipe do mundo, decidi que esse é o momento de dar um passo adiante. Cheguei no United para ganhar títulos, e nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar tanto sucesso. As circunstâncias não me permitiram me despedir como desejaria, porém gostaria de agradecer aos meus companheiros, à comissão técnica, ao clube e aos torcedores pelos 12 anos incríveis que jamais esquecerei. Me sinto bem, me preparando para um novo desafio e esperando o que o futuro tem preparado para mim", escreveu o zagueiro em sua mensagem de despedida.



Ferdinand veio do Leeds United, em 2002. Na época o Manchester United pagou 18 milhões de libras para contratar o jogador. Em seus 12 anos de United, o jogador disputou 454 jogos e teve grandes conquistas: foram seis títulos da Premier League, duas Capital One Cup, três Community Shield, uma Uefa Champions League e um Mundial de Clubes.

"Cada jogo que eu joguei com ele foi um destaque porque ele é um grande jogador, que faz tudo parecer tão fácil." disse Ryan Giggs.

O Manchester United passa por uma reformulação em seu elenco e está renovando o time, Vidic também já deixou a equipe e irá jogar na Internazionale na próxima temporada. Ferdinand já é especulado nos Estados Unidos.