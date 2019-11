Desbancando favoritos, Atlético de Madrid conquista o título do Campeonato Espanhol

Neste sábado (17), Barcelona e Atlético de Madrid decidiram a Liga BBVA no estádio Camp Nou. Os catalães defendiam a sua coroa, enquanto os rojiblancos tentavam quebrar um tabu e conquistar o título que não comemoram desde a temporada 1995/96. Além disso, na última decisão entre as equipes, muita igualdade nos dois jogos, mas o Barça saiu com título. Desta vez, a igualdade permaneceu, e o Atlético levou a melhor, e após o empate por 1 a 1, conquistou o seu décimo título espanhol.

Jejum desde 1995/96

A última conquista do Campeonato Espanhol do Atlético de Madrid aconteceu na temporada de 1995/96. Na época jogador, Diego Simeone - hoje técnico - fazia parte da equipe que entrou para a história do clube com o triunfo. Desde 2004/05 um clube sem ser Real Madrid ou Barcelona não conquista a La Liga. Nesta temporada, o Atléti se tornou o "exterminador de gigantes", impedindo os dois principais clubes do país.

Na época, o Atlético aproveitou a crise vivida por Real Madrid, Barcelona e Deportivo La Coruña, e conquistou a La Liga após 19 anos. E a liga não foi a única conquista daquela temporada: a equipe conquistou um dublete com a conquista da Copa do Rei. Hoje treinador, Diego Simeone era um dos destaques daquela equipe aguerrida que conquistou a Espanha, e do mesmo modo como jogava, faz seus comandados jogarem com sucesso.

A trajetória

O Atlético de Madrid estreou na La Liga vencendo o Sevilla, atual campeão da Uefa Europa League, por 3 a 1, no estádio Ramón Sanchez Pizjuán, em Sevilla. Na segunda rodada, aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o Rayo Vallecano em sua primeira partida no seu terreno, o estádio Vicente Calderón. Na sétima rodada, o primeiro grande desafio da equipe comandada por Diego Simeone: clássico contra o rival de cidade, o Real Madrid. Para a surpresa de todos, o Atleti, que havia vencido todas as seis rodadas anteriores, conquistou os três pontos em pleno Santiago Bernabéu ao vencer os blancos por 1 a 0, com gol do brasileiro Diego Costa.

Os rojiblancos se mantiveram invictos até a nona rodada, quando perderam para o Espanyol, por 1 a 0, no estádio Cornellà-El Prant, na Catalunha. Mas, na rodada seguinte, veio a recuperação com goleada sobre o Real Betis: 5 a 0. Após três vitórias seguidas, o Atléti conquistou seu primeiro empate na competição, na 13ª rodada, contra o Villarreal, no estádio El Madrigal.

Se fora de casa o Atlético de Madrid não era tão forte, em seu território era poderoso. Com incríveis 7 a 0, a equipe venceu o Getafe. Na 17ª rodada, contra o Levante, o primeiro jogo de grande dificuldade dentro do Vicente Calderón: vitória com sustos por 3 a 2. Os rojiblancos chegaram para a última partida do turno, contra o Barcelona, com apenas uma derrota em 19 jogos. Diante da forte equipe de Tata Martino, empate por 0 a 0. Foi o primeiro tropeço de Madrid em casa.

O segundo turno não começou muito bom para o Atlético se for comparar com a primeira metade do campeonato. Em quatro jogos, a equipe venceu dois, empatou um - em casa, contra o Sevilla - e perdeu o outro. A derrota por 2 a 0 para o Almería, na 23ª rodada, surpreendeu à todos. Em casa, o Atleti se recuperou ao vencer o Valladolid por 3 a 0, mas, na rodada seguinte, diante do Osasuna, nova derrota, e desta vez mais assustadora ainda: 3 a 0 para os mandantes.

Com muitos tropeços, o Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid que se encontrava na temporada e começava a mostrar resultados impressionantes. A equipe de Carlo Ancelotti vinha de três vitórias consecutivas, mas não conseguiu vencer os rojiblancos em seu terreno: empate por 2 a 2, e novo tropeço da equipe de Simeone.

Após o clássico, o Atleti emplacou uma série de nove vitórias consecutivas - venceu Celta de Vigo, Espanyol, Betis, Granada, Athletic Bilbao, Villarreal, Getafe, Elche e Valencia. O que ninguém esperava era que a equipe fosse tropeçar os dois jogos seguidos. A derrota por 2 a 0 para o Levante fez o Real Madrid encostar e aumentar suas chances de título, mas os merengues empataram na rodada seguinte e saíram da briga. Em contra-partida, o Barcelona passou a ter chances de título.

O Atlético de Madrid recebem o Málaga no estádio Vicente Calderón. Com o tropeço do Barcelona diante do Elche, os colchoneros precisavam vencer para conquistar o título espanhol, mas o inesperado aconteceu e o jogo terminou empatado, levando a decisão para a última rodada, contra o Barcelona, adversário direto.

Intensidade e concentração: a receita do Atlético de Madrid

O time de Simeone costuma jogar com duas linhas de quatro compactas e bem coordenadas, com pressão no campo do adversário em tiros de meta e laterais; Villa e Diego Costa colaborando sem a bola, principalmente no combate ao volantes. Na transição ofensiva, Koke e Arda Turan se alternam pelos lados para se aproximar dos atacantes, fazendo o futebol simples e prático, com muita velocidade. Com essa consistência, o Atlético de Madrid se tornou "intruso" entre Barcelona e Real Madrid nesta temporada.

Jogos marcantes da campanha

Real Madrid 0 x 1 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 7 x 0 Getafe

Atlético de Madrid 2 x 2 Real Madrid

Valência 0 x 1 Atlético de Madrid

A influência da morte de Luis Aragonés

Luis Aragonés foi um dos principais nomes da história do Atlético de Madrid. Como jogador, se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube com 123 gols marcados em 265 jogos. Conquistou três vezes a liga espanhola e duas vezes a Copa do Rei, além de ter conquistado o vice-campeonato da Liga dos Campeões de 1974. Aragones se tornou treinador do Atlético de Madrid quando se aposentou do futebol. Em cinco passagens pelo clube colchonero conquistou o mundial em 1974, Copa do Rei em 1976, 1985 e 1992, e da La Liga em 1977.

O técnico Diego Simeone dedicou a campanha do Atlético de Madrid na temporada ao falecido ídolo do clube.

"Lá em cima ele está vestido de vermelho e branco e feliz com a nossa valentia. Quando alguém como ele nos deixa, há dor, tristeza e uma emoção grande pelo que aconteceu na nossa partida. O silêncio dos torcedores, em respeito por tudo que ele fez. Luis sempre foi um exemplo de valentia e caráter", disse o emocionado Simeone.

Diego Costa: o destaque do Atlético de Madrid na temporada

O atacante brasileiro nacionalizado espanhol sem dúvidas é o nome do Atlético de Madrid na temporada. Com 36 gols na temporada, sendo 28 deles na La Liga, ele é o vice-artilheiro da competição empatado com Lionel Messi, ambos três gols atrás de Cristiano Ronaldo.

Diego Costa também chamou a atenção na Uefa Champions League marcando 8 gols - dois gols a menos que Ibrahimovic e oito de Cristiano Ronaldo. E é contra o gajo, melhor jogador do mundo, que ele duelará na briga pelo título mais importante da Europa, em Lisboa, no dia 24.

Com boas atuações e muitos gols, Diego Costa se destacou bastante na temporada e fechou um acordo com o Chelsea. O clube inglês ofereceu 40 milhões de euros, o Atlético de Madrid aceitou a proposta, e o atacante se apresenta ao novo clube após a Copa do Mundo. Até lá, Diego Costa tem a chance de se despedir dos colchoneros com um título inédito.

Jogo do título

Foi um jogo duro. Logo com 20 minutos, Diego Costa, destaque da equipe na temporada, deixou o gramado lesionado. Minutos depois, foi a vez de Arda Turan sofrer o mesmo - ambos se tornaram dúvidas para a decisão da Uefa Champions League. Para piorar, o Barcelona abriu o placar com Alexis Sanchez. Tudo indicava que aconteceria um desastre e que a temporada dos colchoneros iria para o ralo depois de encantar com bons resultados e jogos. Mas, o time comandando pelo técnico Diego Simeone, um ex-jogador muito valente, agiu da maneira como o treinador agia quando atleta profissional. Os rojiblancos mudaram de postura no intervalo, marcaram com o zagueiro uruguaio Godín e seguraram a pressão do Barça até o fim e, após 18 anos, colocou para fora o grito que estava entalado na garganta: "é campeão!"

Desde 2003/04 uma equipe sem ser Barcelona ou Real Madrid não conquistava o título da La Liga. Este ano o Atleti foi intruso entre os dois, jogou de igual para igual e levou a melhor no final das contas. O Barcelona saiu na frente com Alexis Sanchez, tudo indicava mais um título diante de 98 mil torcedores. O Atletico foi para o intervalo derrotado, mas a estrela do técnico Diego Simeone mudou a equipe sem fazer uma substituição. Os jogadores voltaram dispostos à vencer a liga. Com segundos, Villa acertou a trave. Aos três minutos, quase abriu o placar. Mas, após cobrança de escanteio de Gabi, Godín subiu no segundo andar e empatou o jogo no Camp Nou. Outra vez o Atlético surpreendia o Barcelona na bola aérea.

O Atlético parou de atacar e passou a se defender. Foi a hora do jovem goleiro belga Courtois aparecer. O goleiro que fez uma temporada espetacular virou uma muralha e fechou o gol. Na única vez que conseguiram furar, o árbitro corretamente anulou o gol de Messi. O Barcelona não conseguiu mais chances e tempo para vencer o jogo. Pela décima vez em sua história, o Atlético de Madrid é campeão espanhol.