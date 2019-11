Bolívar x Lanús, Copa Libertadores 2014 e

21:33 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima!

21:33 Fique ligado porque em breve você confere aqui a crônica da partida e toda a cobertura desta quinta-feira de futebol.

21:32 Agora, o Bolívar encara o San Lorenzo na semifinal. Os dois nunca chegaram a uma final. O primeiro jogo será na Argentina, o segundo na Bolívia.

21:31 O gol de Arce surgiu de um rebote oferecido em mais uma defesa milagrosa de Quiñonez.

21:30 O Lanús, que também foi gigantesco nestas quartas de final, se despede da Libertadores. Mesmo com todas as adversidades impostas pela altitude, o Lanús batalhou até o último segundo pela classificação.

21:29 Muita festa em La Paz! Na raça, na vontade, o Bolíver consegue uma classificação apoteótica! A Bolívia está na semifinal da Libertadores!

ACABOU! ACABOU! PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA, UM TIME BOLIVIANO ESTÁ NA SEMIFINAL DA LIBERTADORES!

48' Jogo vai até os 50.

46'ESPETACULAR A DEFESA DE QUIÑONEZ! QUASE O GOL DE EMPATE DO LANÚS! FINAL DE JOGO INSANO EM LA PAZ!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOLÍVAR! ARCE FAZ O GOL MAIS IMPORTANTE DA HISTÓRIA DO BOLÍVAR!

36' A menos de dez minutos do fim, o jogo esquenta! O Bolívar vai se classificando, mas o Lanús precisa de apenas um gol.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOLÍVAR: SAI Callejón; ENTRA Alvarez.

32' Yecerotte abusa da força e recebe cartão amarelo.

32' SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS: SAI González; ENTRA Alejandro Silva.

30' Capdevilla recebe pela esquerda, tenta o cruzamento, mas a zaga do Lanús afasta.

28' Arce chuta de fora da área e manda a esquerda de Isquierdoz.

26' IH, CALLEJÓN... O jogador do Bolívar recebeu um bom passe em cobrança de escanteio, bateu de primeira e chutou muito longe.

17' Capdveilla pisou no tornozelo de Acosta, que revidou com um tapa, mas dessa vez nenhum árbitro viu nada.

15' O estádio onde Neymar já recebeu uma laranja na cabeça está com seu gramado repleto de copos e outros objetos atirados pela torcida local.

14' O lateral do Lanús deu um soco no rosto do jogador do Bolívar, que foi observado pelo bandeira Bryon Romero.

12' Isquierdoz, do Lanús, está expulso.

9' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS: SAI Ortiz; ENTRA Acosta.

8' Goleiro Marchesín fez uma defesa milagrosa, mas o jogo já estava parado: impedimento.

5' QUASE UM GOLAÇO INACREDITÁVEL DO SOMOZA! O jogador do Lanús arriscou do meio de campo e o goleiro Quiñonez teve muitas dificuldades para espalmar para fora.

4' Bobeada de Somoza dentro da área, Capdevilla rouba a bola e cruza para trás. Goltz aparece para acabar com o ataque boliviano.

3' Bolívar começa pressionando neste segundo tempo: Arce recebe cruzamento na área, toca de cabeça para Ferreira, mas Marchesín aparece para intercptar.

Apita o árbitro, bola rolando! A partir de agora você confere os 45 minutos decisivos de Bolívar x Lanús!

20:25 O primeiro tempo foi bastante equilibrado e deixou o confronto completamente em aberto.

Fim do primeiro tempo! O Bolívar está a 45 minutos da semifinal!

45' Yecerotte chuta da entrada da área, a bola quica na frente de Marchesín e sai.

45' Jogo irá até os 46 minutos.

44' González chega firme em Capdevilla e leva cartão amarelo.

37' OUTRA VEZ MARCHESÍN! Ferreira recebe na meia-lua, gira e bate no cantinho, mas o goleiro do Lanús pula para fazer uma grande defesa.

36' Quiñonez sai mal do gol e, após o bate-rebate, Cabrera afasta para longe.

32' Santiago Silva reclama com o árbitro e recebe cartão amarelo.

31' Bolívar no ataque: Miranda recebe, domina, avança, olha, arma o chute e... manda para a lateral.

27' Escanteio cobrado pelo Lanús e Somoza cabeceia para fora.

25' QUASE SE ATRAPALHA O GOLEIRO QUIÑONEZ! Arqueiro do Bolívar foi dar um chutão para frente e furou! Benítez apareceu para evitar o pior...

18' DEFENDEU MARCHESÍN! Arce chuta de longe, a bola quica na frente de Marchesín, mas o goleiro do Lanús consegue espalmar para fora.

13' Flores arrisca de longe, pega mal na bola e desperdiça ataque do Bolívar.

11' Calléjon bate escanteio pela esquerda e Ferreira cabeceia para fora. Boa chance do Bolívar.

9' QUASE O PRIMEIRO DO LANÚS! Ortiz recebe na marca do pênalti e manda por cima da meta do Bolívar!

5' PRIMEIRA BOA CHEGADA DO BOLÍVAR E O JOGO ESQUENTA: cruzamento na pequena áreade Yecerotte e Marchesín aparece para cortar. Ele divide forte com Arce, provocando reclamações dos argentinos.

2' Santiago Silva recebe passe dentro da área e Cabrera afasta, ganhando ainda o tiro de meta, pois a bola bateu no atacante Granate antes de sair.

1' Callejón cobra a falta para o meio da área e manda nas mãos do goleiro do Lanús.

Apita o árbitro, a bola está rolando! A partir de agora você confere todas as emoções de um jogo que entrará para a história de Bolívar ou Lanús! 90 minutos por uma vaga na semifinal.

19:33 Torcedor do Bolívar, Presidente Evo Morales está no Estádio Hernando Siles.

19:27 LANÚS CONFIRMADO pelo técnico Miguel Barros Schellotto: Marchesín; Araújo, Goltz, Izquierdoz e Velásquez; González, Somoza, Ortiz e Ayala; Benítez e Santiago Silva.

19:25 As duas equipes já estão no gramado. Estádio está completamente lotado.

19:24 BOLÍVAR CONFIRMADO: O técnico Xavier Azkaragota vai a campo com Quiñonez; Eguino, Cabrera, Gutierrez e Yecerotte; Cllaejón, Flores, Miranda e Capdevilla; Arce e Ferreira.

19:14 O árbitro da partida é o equatoriano Roddy Zambrano.

19:13 Nenhuma das duas escalações foram divulgadas até o momento.

19:01 A melhor campanha do Bolívar na história da Libertadores foi em 1986, quando chegou à semifinal que, ainda em outro formato, era disputada em dois grupos de três equipes. Já o Lanús, jamais havia passado das oitavas de final, que alcançou em 2012.

18:53 Quem avançar deste confronto enfrentará o San Lorenzo na semifinal.

18:15 Lautauro Acosta, também do Lanús, traçou uma estretégia para a partida: "Temos que sair na frente e obrigá-los a sair mais para o jogo".

18:10 LEIA MAIS: Bolívar e Lanús definem terceiro semifinalista da Libertadores na altitude de La Paz

18:05 O meio-campo Jorge Ortiz, do Lanús, foi outro a falar sobre a altitude: ​"Temos que sair classificados, não importa que estejamos todos internados ao fim do jogo".

18:00 Maior estádio da Bolívia, o Hernando Siles é o palco do jogo de hoje e deve receber um excelente público. (Foto: Divulgação)

17:54 O Lanús joga para, de acordo com a imprensa argentina, calar a imprensa boliviana, que dá como certa a classificação do Bolívar.

17:51 Com uma campanha bastante fraca no Campeonato Boliviano, o Bolívar aposta suas fichas na Libertadores.

17:46 FIQUE DE OLHO: Santiago Silva, "El Tanque", atacante ex-Corinthians e Boca Juniors, é um dos destaques do Lanús. Suspenso no jogo de ida, é a esperança do Lanús para reverter essa situação. (Foto: Divulgação/Lanús)

17:44 FIQUE DE OLHO: Ferreira, atacante do Bolívar, entrou no segundo tempo na partida de ida, fez o gol de empate e será titular na partida de hoje. (Foto: Divulgação/Bolívar)

17:41 Também sobre a sempre temida altitude de La Paz, o zagueiro do Lanús, Carlos Araujo, afirmou: "Tratamos de não pensar em altura. Se não é a mesma coisa que jogar no solo, temos que jogar a vida em cada dividida. Tenho fé na minha equipe. Só me preocupam os chutes de média distância", afirmou.

17:38 Xavier Azkaragota, técnico do Bolívar, falou sobre a altitude de 3700 metros: "O tema da altitude sempre se manterá porque a altitude em La Paz será sempre a mesma. E em Buenos Aires também. E em León também. E em Guayaquil também. E no Rio de Janeiro também. Somos a única equipe que coloca medo por onde jogar", afirmou.

17:35 Um tabu que certamente anima os torcedores do Bolívar: a equipe não perde em casa para um argentino pela Libertadores desde 1970. (Foto: Divulgação/Bolívar)

17:33 O Lanús marcou um gol logo no início da partida, dominou a maior parte do jogo, mas acabou sofrendo um gol no último minuto em um chute de longe de Ferreira.

17:31 A partida de ida, na quinta-feira passada (7), foi a primeira na história do confronto

17:29 Já sem chances de título, o Lanús perdeu para o Boca Juniors em La Bombonera por 3 a 1 no último domingo (11), pela 18ª e penúltima rodada do Torneo Final do Campeonato Argentino.

17:26 Campeão da Copa Sul-Americana de 2013, o Lanús chegou à Libertadores como candidato a correr por fora na briga pelo título e chegou às quartas de final após eliminar o Santos Laguna do México. Jogando em casa e esperando vencer por ao menos dois gols de diferença para levar uma vantagem confortável para a altitude, a equipe granate decepcionou e empatou em 1 a 1. Agora, precisará vencer ou empatar desde que marque ao menos dois gols para avançar. Empate em 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

17:22 Mesmo com uma decisão hoje, o Bolívar entrou em campo ontem (13) pelo Campeonato Boliviano e empatou em 0 a 0 com o Sport Boys Warnes.

17:18 Pouco cotado para fazer boa campanha no início da competição, o Bolívar é, talvez, a grande surpresa da competição. Depois de avançar em primeiro em um grupo com Flamengo, Emelec e León e de eliminar o último nas oitavas de final, o clube boliviano foi à Argentina enfrentar o Lanús e conseguiu um empate por 1 a 1 com um golaço no último minuto. Assim, uma vitória em casa, tendo a altitude de aliada, ou um empate em 0 a 0, levam o Bolívar a semifinal.

17:15 Uma boa tarde pra você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você confere aqui todas as emoções de um jogo que entrará para a história do Bolívar ou para a história do Lanús. As duas equipes decidem a vaga na semifinal da Copa Libertadores no estádio Hernando Siles, em La Paz.