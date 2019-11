Gunning for the Cup: Arsenal busca sua 11ª FA Cup; relembre as dez anteriores

*Especialmente feito por Filipe Rufino

Neste sábado (17), o Arsenal enfrentará o Hull City, em Wembley, buscando a sua 11ª conquista da FA Cup. Sem levantar nenhum troféu desde 21 de maio 2005, os Gunners buscam quebrar um longo jejum de quase nove anos. Antes da partida histórica, a VAVEL Brasil preparou um especial relembrando as dez conquistas anteriores do clube londrino.

1- 1929/30 O primeiro título

A FA Cup de 1930 foi o primeiro grande título da história do Arsenal, que deu inicío a hegemônia dos londrinos na década de 30: cinco ligas e duas copas. O lendário treinador Herbert Chapman (inventor do primeiro sistema tático de que se tem conhecimento, o WM) foi o responsável por colocar os Gunners entre os principais times ingleses.

Arsenal 2–0 Huddersfield Town

Gols: James e Lambert

Uniforme Home (Vermelho sem mangas brancas):

2- 1935/36

George Allison conduz a equipe montada pelo falecido Chapman a mais um título em Wembley. O gol único da partida foi marcado por Ted Drake, um dos maiores atacantes da história do Arsenal (167 jogos e 124 gols).

Arsenal 1-0 Sheffield United

Gol: Ted Drake

Uniforme Home (já com as mangas brancas, que foram instítuidas por Chapman):

3- 1949/50 – Pós-Guerra

O sucesso do Arsenal foi interrompido pela Segunda Grande Guerra mas a volta do time às trincheiras de Highbury foi arrebatadora: duas ligas e uma FA Cup no espaço de 6 anos. Foi a primeira vez que o Arsenal jogou a final com seu uniforme reserva amarelo. Por se tratar de uma época em que o assunto Guerra ainda era recorrente, acredita-se ter sido aí que surgiu a adaptação de “Yellow Ribbon”, música e campanha feita para apoiar os soldados americanos (aliados da Grã-Bretanha).

She Wore a Yellow Ribbon

Arsenal 2-0 Liverpool

Gols: Reg Lewis (x2)

Uniforme Away (Amarelo):

4- 1970/71 – O primeiro Double

“Charlie George, Supestar, how many goals have you scored so far?”

Esse era o hino que ecoava por Wembley, após 120 minutos de eletrizante futebol. Após 0 a 0 no tempo normal, o Liverpool abriu o placar no comeco da prorrogação. O Arsenal, valente, empatou com Kelly e virou, aos 118 minutos de jogo, com um espetacular chute de Charlie George, de fora da área. A sua comemoração, deitado de braços levantados, é até hoje uma das cenas mais memoráveis da história da FA Cup. Esse gol selava o primeiro Double da história do Arsenal: a liga havia sido conquistada dias antes, em jogo realizado no estádio do maior rival do clube, White Hart Lane. A melhor temporada do Arsenal no século XX.

Arsenal 2-1 Liverpool

Gols: Kelly e Charlie George

Uniforme Away (Amarelo):

5- 1978/79 – A final dos cinco minutos

O Arsenal abriu o placar cedo, ampliou e conduzia a partida tranquilamente. Eram 86’ minutos quando o United diminuiu. O Arsenal precisava segurar mais um pouco... não aconteceu e, aos 88’, o United empatou. Típico Arsenal, não é? Mas, na saída de bola, Liam Brady carregou pela ponta esquerda (Brady confessou, posteriormente, que estava tentando segurar a bola até o jogo acabar pois o entusiasmado Man United provavelmente iria virar o placar se tivesse a posse novamente) e quando não poderia mais segurar cruzou na área. Então o goleiro Bailey saiu do gol, furou e a bola se ofereceu para Sunderland empurrar pras redes e garantir o título.

Arsenal 3-2 Man U

Gols: Talbot, Stapleton, Sunderland

Uniforme Away (Amarelo):

6- 1992/93 – 14 anos depois

Após vencer a semifinal que foi disputada contra o Tottenham Hotspur com um gol do ídolo Tony Adams, o Arsenal pegava o Sheffield Wednesday na final da FA Cup. Esse jogo deveria ser fácil – mas não foi. Após empatar em 1 a 1 nos 90 minutos e na prorrogação, foi marcado outro jogo: ainda não havia disputa de pênaltis na FA Cup e até mesmo a final tinha replays. No jogo extra, Wright e Linighan marcaram e levaram a sexta taça de Copa para Islington. O time era um misto dos campeões de Anfield ’89 (Smith, Adams, Dixon) com jogadores que se tornariam ídolos posteriomente (como Wright, Parlour e Seaman). O técnico da equipe era George Graham. O uniforme usado era um pouco parecido com o da temporada atual pois levava azul marinho nas mangas.

Arsenal 2-1 Sheffield Wednesday

Gols: Wright e Linighan

7- 1997/98 – Wenger no comando

Arsène Wenger assumiu o Arsenal em 1996 e logo na temporada seguinte, 1997/98 mostrou a que veio: venceu o segundo double da história do Arsenal. Na final da FA Cup, Overmars foi o nome do jogo criando inúmeras chances de gol – e marcando o primeiro. Enquanto o jogo estava 1 a 0 para o Arsenal, o ótimo Newcastle de Shearer mandou duas bolas na trave, mas, em um contra-ataque característico da primeira metade da Era Wenger, Anelka – que havia perdido ótima chance no começo - matou o jogo e garantiu a sétima taça ao Arsenal.

Arsenal 2-0 Newcastle United

Gols: Overmars e Anelka

Uniforme Home (Vermelho com mangas brancas. O detalhe interessante desse uniforme era a inscrição Gunners, em azul, na barra da camisa):

8- 2001–02 – Vintage

Mais uma vez o Arsenal ia atrás do Double. E dessa vez ele veio de forma clássica: vitória sobre o Manchester United em Old Trafford para garantir o título da Premier League e um 2 a 0 sobre o Chelsea na final da FA Cup. No primeiro golaço do jogo, marcado por Ray Parlour, popularmente conhecido como “The Romford Pele”, a narração de Martin Tyler emociona: “RAY PARLOOOOOOOOOOUR... IT’S A VINTAGE FA CUP GOAL FOR ARSENAL” disse o lendário cronista. Frase que ficaria marcada na história dos Gunners – e da FA Cup.

Arsenal 2-0 Chelsea

Gols: Parlour e Ljungberg

9- 2002/03 – Back-to-Back

No dia 17 de maio de 2003, Arsenal e Southampton se enfrentaram no Millenium Stadium (o estádio galês foi usado para as finais de FA Cup enquanto Wembley era reconstruído). Em jogo que ficou marcado pela chuva de gols perdidos do Arsenal, o solitário tento anotado por Bobby Pires foi o suficiente para garantir a taça. Pela primeira vez, o Arsenal conseguia defender o seu título e ser campeão no ano seguinte a uma conquista de FA Cup. O jogo marcou a despedida do goleiro Seaman dos gramados.

Arsenal 1-0 Southampton

Gol: Robert Pires

Uniforme Home:

10- 2004/05 – Os invencíveis postos a prova

Após ficar 49 partidas sem perder, o Arsenal tinha na FA Cup de 2005 a única chance de ser campeão na temporada. O adversário era o Manchester United e o time de Patrick Vieira e Henry que contava com os jovens Fabregas e Flamini no seu elenco protagonizou um ótimo embate contra o seu grande rival neste século – talvez no auge da rivalidade Ferguson - Wenger. Após 0 a 0 nos 120 minutos, uma disputa de pênaltis que foi marcada pela cobrança de Scholes defendida por Jens Lehmann e pela força mental e frieza dos jogadores do Arsenal que não perderam nenhuma cobrança.

Arsenal 0(5)-(4)0 Man Utd

Uniforme Home

Indubitavelmente, o Arsenal alcançou glórias inestimáveis na mais antiga competição de clubes do planeta. Resta saber se os melhores comandados de Wenger na era pós-Henry conseguirão passar pelo Hull City, encerrar o jejum de títulos do Arsenal e colocá-lo, mais uma vez, como o maior campeão da FA Cup.

