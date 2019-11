Borussia Dortmund x Bayern de Munique, final da DFB-Pokal e

18:05 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Borussia Dortmund 0x2 Bayern de Munique! Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

18:00 Acompanhe todas as notícias da Bundesliga também no Twitter! Siga-nos! @Alemanha_VAVEL!

17:57 Sabia que a VAVEL Brasil está no Facebook e no Twitter? Confira, siga, curta e compartilhe!

17:55 A melhor cobertura da Eredivisie no Brasil também está no Twitter! Siga: @HolandaVAVEL.

FOTO: Comemore, torcida bávara! O Bayern de Munique é campeão da DFB-Pokal!

17:52 Stern des Südens, o hino do Bayern de Munique, é executado no Olympiastadion, palco dos dois títulos conquistados pelos bávaros nesta temporada nacional.

17:50 PHILLIP LAHM ERGUE A TAÇA! O Bayern de Munique fatura a 17ª DFB-Pokal de sua história!!!!!

17:48 E agora é a hora do campeão! Os jogadores e a comissão técnica do Bayern de Munique recebem a medalha de ouro, pela conquista de mais esta DFB-Pokal!

17:47 Neste instante, os jogadores e a comissão técnica do Borussia Dortmund recebem a medalha de prata.

FOTO: Robben consola Reus após o apito final.

17:44 Florian Meyer e seus auxiliares recebe, as medalhas e os cumprimentos da Federação Alemã sob muitas vaias dos torcedores do Borussia Dortmund.

FOTO: Campeão da Pokal! 17º título conquistado pelo Bayern de Munique!

17:38 Jürgen Klopp ainda reclama muito com a arbitragem, pelo gol legal que não foi dado no tempo normal.

FOTO: Bayern, campeão da DFB-Pokal de 2013/2014!

17:37 Alguns jogadores do Bayern de Munique prestam solidariedade com os atletas do Borussia Dortmund, cumprimentando a todos, especialmente Lewandowski.

VÍNE: O gol do título do Bayern de Munique, marcado por Thomas Müller!

ACABOOOOOOOOOUUUUUUUU!!! O BAYERN DE MUNIQUE É CAMPEEEEEEÃO DA DFB-POKAAAAAAAAAL!!!

120+3' Muita comemoração dos jogadores e da torcida do Bayern de Munique!!! Muita festa da comissão técnica e Guardiola, que esperam o apito final!

120+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!! GOL DO TÍTULO!!!!!! GOL DE MÜLLEEEEEEERRRRR!!!!!!!!!! O meia bávaro recebe linda assistência de Pizarro, dispara, dribla Weidenfeller e manda a brazuca para o fundo do gol! Borussia Dortmund 0x2 Bayern de Munique!

120+1' UUUUUUUUUUUHHHH! Reus recebe bola de Sahin e Reus solta a bomba, dentro da área! Boateng, cirúrgico, consegue fazer o corte!

120' Quatro minutos de acréscimo!

119' Neuer recebe atendimento médico de Dr. Müller-Wohlfahrt.

118' Aubameyang lança bola para a área, Neuer tenta tirar de soco e desaba em campo.

117' Florian Meyer consegue apaziguar a confusão na boa.

117' Olha a confusão! Hummels derruba van Buyten, que fica caído no gramado e Martinez corre para tirar satisfação com o zagueiro alemão.

116' CARTÃO AMARELO PARA ROBBEN, por falta em Piszczek.

115' UUUUUH! Reus cobra falta por cima do gol de Neuer!

114' CARTÃO AMARELO PARA VAN BUYTEN, por falta em Lewandowski.

113' WEIDENFELLER SENSACIONAL! Robben sai livre na frente do goleiro do BVB, chuta forte e, novamente, o arqueiro defende de peito!

112' Borussia Dortmund parte para o abafa! Schmelzer e Sahin tocam a Brazuca no seu campo de ataque.

VINE: O gol de Robben que, até o momento, vai dando o título da DFB-Pokal para o Bayern de Munique!

111' Robben tenta chute de fora da área e ela bate na trave, mas a arbitragem já havia anotado impedimento.

110' Fantástico, Martinez! Aubameyang tenta cruzamento pela direita e o espanhol corta mais uma!

109' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND! Sai Grosskreutz, Entra Hofman.

108' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Ribery, Entra Pizarro.

107' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUEEEEEEE!!!!! ROOOOOOOOBBEN!!!!! Boateng acerta lindo cruzamento e Robben chuta cruzado, no meio das pernas de Weidenfeller! Borussia Dortmund 0x1 Bayern de Munique!

106' E Pizarro vem aí!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

17:12 No minuto 63, quando Hummels cabeceou para o gol, Dante tirou a bola com um chute forte, porém, a bola já tinha cruzado a linha. Gol legal do Borussia Dortmund que não foi marcado.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Segue Borussia Dortmund 0x0 Bayern de Munique!

105+1' Grosskreutz recebe na esquerda, chuta fraco e Neuer fica com ela.

105' HUMMELS! Götze cobra escanteio, a bola faz a curva e o zagueiro salva quase em cima da linha! Quase gol olímpico no Olympiastadion!

104' Rafinha tenta cruzamento para a para, mas Piszczek faz o corte.

103' Dante tenta enfiada para Robben, mas é cortado por Sokratis.

102' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Hojbjerg, Entra van Buyten.

101' Jogo parado para atendimento a Robert Lewandowski. Tom Hanks assiste ao jogo nas arquibancadas do Olympiastadion.

100' Müller cruza para Ribery, que não chega na bola e acaba perdendo para Aubameyang.

99' Götze erra passe, Boateng rouba de Lewandowski e o Bayern recomeça o jogo lá atrás.

98' Falta de Schmelzer em Kroos.

97' van Buyten no aquecimento. Kroos de volta ao gramado, embora esteja mancando de leve.

96' Falta de Robben em Schmelzer.

95' Toni Kroos está caído no gramado. Joachim Löw demonstra preocupação nas arquibancadas.

94' Bayern novamente prende a bola no seu campo de ataque.

93' Bola novamente rolando. Lukas Raeder está no aquecimento.

92' Jogo parado. Após cair de mau jeito, Neuer recebe atendimento médico prestado pelo Dr. Müller-Wohlfahrt.

91' UUUUUUUUH! Quase gol de Aubameyang! O meia gabonês recebe pela direita e chutou forte nas metas de Neuer, que acompanhou a jogada.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Borussia Dortmund 0x0 Bayern de Munique.

16:56 Tudo pronto para o início da prorrogação!

16:55 Os capitães Neuer e Weidenfeller, goleiros de Bayern e Dortmund e também da seleção alemã, conversam com a arbitragem no centro do campo.

16:54 Após 90 minutos jogados, Borussia Dortmund e Bayern de Munique vão para mais 30 minutos de prorrogação. Persistindo a igualdade, a DFB-Pokal será decidida nas penalidades máximas.

FOTO: Martinez, o nome do Bayern de Munique na partida até então.

FIM DE JOGO! Prorogação na finalíssima da DFB-Pokal!

90+2' Aubameyang tenta penetrar a área do Bayern, mas Martinez tira mais uma.

90+1' Kroos lança bola para Robben, mas a arbitragem marca posição irregular do holandês.

90' Dois minutos de acréscimo!

89' Bayern segue prendendo a bola no seu campo de ataque.

88' Aubameyang preciso! Müller dá de bico na área, a bola sobra para Götze mas Aubameyang faz belo corte!

87' Bayern de Munique vai prendendo a bola no seu campo de ataque.

86' Aubameyang tenta tabelar com Kirch mas Dante chega no desarme. Grande partida dos defensores, tanto do Bayern como do Dortmund.

85' Götze tenta chute de fora da área, mas a bola explode em Hummels.

84' Bayern troca passes no meio de campo, tentando furar a forte marcação do Borussia Dortmund.

83' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND! Sai Jojic, Entra Aubameyang.

82' Aubameyang vem aí!

81' Müller arrisca de longe e Weidenfeller afasta a bola com um soco.

80' Lewandowski tenta avançar pela direita e Martinez faz o corte.

79' Bayern trabalha a bola no seu campo defensivo.

78' Falta de Sokratis em Ribery.

77' UUUUH! Sahin solta a bomba de longe e a Brazuca passa perto do gol de Neuer!

76' Hojbjerg trabalha a bola com Müller no campo de ataque do Borussia Dortmund mas é desarmado por Kirch.

75' Götze avança, cai na boca da área do Borussia Dortmund, pede falta e o árbitro nada marca, para rvolta dos torcedores bávaros.

74' Müller trabalha a bola com Götze no meio de campo.

73' WEIDENFELLER! Robben recebe de Müller na entrada da área, bate forte e o goleiro do BVB defende a bomba de peito!

72' Sahin levanta bola na área do Bayern de Munique, mas ela vai para fora.

71' NEUER! Kirch tabela com Schmelzer na entrada da área, recebe e solta a bomba, para ótima defesa do goleiro do Bayern!

70' UUUUUH! Kroos bate forte de fora da área e ela tira tinta da trave de Weidenfeller!

69' Rafinha tenta cruzamento pela esquerda, mas é desarmado por Piszczek.

68' Partida reiniciada com bola ao chão. Fair Play na final da DFB-Pokal.

67' Reus está caído no gramado.

66' CARTÃO AMARELO PARA BOATENG, por falta em Reus.

65' Furou! Ribery cobra escanteio, Hojbjerg recebe livre e não consegue o chute!

64' Müller tenta o chute e fora da área e ela desvia na zaga do Borussia Dortmund. Escanteio!

63' MILAAAAAAAGRE DE DANTE!!! Reus cobra falta, Neuer falha, Hummels aparece e manda de peixinho. Dante, em cima da linha, evita o que era um gol certo do Borussia Dortmund!

62' CARTÃO AMARELO PARA HOJBJERG, por simulação de falta.

61' Falta de Lewandowski em Martinez.

60' Reus cobra a falta na barreira e a bola vai para fora.

59' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND! Sai Mkhitaryan, Entra Kirch.

58' Após péssima saída de Neuer, Sahin domina e toca de peito para Mkhitaryan, que avança e sofre falta de Kroos.

57' Falta de Ribery em Reus.

56' Ribery tenta novamente jogada pela esquerda, mas é desarmado por Piszczek.

55' Sahin toca para Reus que carrega, toca rasteiro, mas Dante chega para o desarme.

54' WEIDENFEEEEELLER! Ribery realiza jogada pela esquerda, toca para Müller que chuta forte para o gol, para ótima defesa do goleiro do Dortmund!

53' Falta de Sahin em Ribery.

52' Borussia Dortmund troca passes no seu campo de defesa.

51' CARTÃO AMARELO PARA KROOS, por falta em Lewandowski.

50' Robben tenta armar jogada pela esquerda, mas é desarmado por Grosskreutz.

49' O agora capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, troca passes na defesa com Boateng e Dante.

48' Götze tenta penetrar na área do Borussia Dortmund, mas é desarmado por Piszczek.

47' Kroos e Martinez trocam passes no meio de campo.

46' Ribery rouba bola de Schmelzer, avança pela direita mas acaba deixando a bola sair pela lateral.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Bola novamente rolando para Borussia Dortmund 0x0 Bayern de Munique! A saída é do Borussia Dortmund.

16:07 Tudo pronto para o começo do segundo tempo!

16:06 Weidenfeller conversa com seus companheiros na volta ao gramado do Olímpico de Berlim.

16:05 Aparentemente, nenhuma substituição nas equipes do Bayern e do Borussia Dortmund.

16:03 As equipes do Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão de volta ao gramado do Olympiastadion para esta segnda etapa.

FOTO: Momento da substituição de Lahm por Ribery. Lateral / Meia bávaro saiu com muitas dores na perna direita.

15:53 O Bayern de Munique foi superior ao Borussia Dortmund nesta primeira etapa, por conseguir tocar mais a bola, ter mais chances e oferecer mais perigo do que o adversário. Mesmo com o desfalque de Phillip Lahm, o time comandado por Pep Guardiola conseguiu controlar o jogo através da posse de bola, porém não agrediu muito. Tudo aberto para esta segunda etapa! Continue ligado conosco, !

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Tudo igual na final da DFB-Pokal! Borussia Dortmund 0x0 Bayern de Munique!

45' PERDEEEEEEU! Lewandowski recebe na entrada da área, avança, dribla Hojbjerg e chuta alto demais! Grande chance perdida pelo Dortmund!

44' UUUUUUUUUUUH! Ribery cruza rasteiro, a bola passa por toda a área do Bayern de Munique e Hojbjerg recebe. Livre de marcação, a jovem promessa da base bávara solta a bomba e ela passa perto do gol de Weidenfeller!

43' Novamente, o Bayern trabalha a bola no seu campo defensivo, com Dante e Boateng.

42' Falta de Lewandowski em Ribery.

41' Kroos cobra a falta na barreira!

40' Falta de Mkhitaryan em Müller. Boa chance para o Bayern de Munique!

39' O Bayern volta a trocar passes no seu campo de defesa.

38' Mesmo com chuva, as duas equipes fazem festa em Berlim!

37' Robben avança pela esquerda, divide com Piszczek e cai na área. O time do Bayern pede pênalti, mas Florian Meyer nada marca.

36' Começa a chover em Berlim. Campo mais escorregadio. Equipes, até o momento, não têm dificuldades para trabalhar a bola.

35' Reus e Lewandowski realizam boa trama no meio de campo, avançam, mas Lewa acaba sendo desarmado por Martinez.

34' O Bayern de Munique troca passes no seu campo de defesa. Borussia Dortmund não pressiona.

33' Phillip Lahm nem no banco do Bayern de Munique fica. O capitão bávaro e da seleção da Alemanha seguiu para o vestiário mancando muito.

32' Ribery recebe bola de Müller, tenta fintar Hummels e acaba perdendo a bola.

31' Nas tribunas do Olympiastadion, Joachim Löw mostra-se muito preocupado com esta lesão de Phillip Lahm.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Lahm, Entra Ribery.

29' Lewandowski recebe bola na direita do campo de ataque aurinegro, toca para Piszczek que acaba isolando.

28' Lahm divide bola com Sahin no meio de campo e novamente sente dores.

27' Lambança! Grosskreutz tenta recuo para Weidenfeller e a Brazuca quase cai nos pés de Müller! Na hora "H", o goleiro do Borussia Dortmund consegue mandá-la para longe.

26' Lahm está de volta aos gramados, mancando e com cara de dor. Ribery já está no aquecimento.

25' Neuer, tranquilo! Reus cobra a falta direito e ela vai nas mãos do goleiro bávaro.

24' Falta perigosa de Boateng em Lewandowski! Vem bola na área do Bayern!

23' Phillip Lahm recebe atendimento médico na beira do gramado. Bayern de Munique com um a menos.

22' Sahin tenta o chute de longe e não assusta Manuel Neuer.

21' Dante e Rafinha trocam passes na defesa do Bayern.

20' Torcida do Bayern de Munique canta muito nas arquibancadas!

19' Mais uma falta. Dante em Mkhitaryan.

18' Falta de Martinez em Reus. Jogo pegado, até o momento.

17' Bayern de Munique trabalha a bola na boca da área do Borussia Dortmund.

16' Pressionado por Lewandowski, Reus e Grosskreutz, Neuer é obrigado a dar suas saídas de bola com chutões, o que não agrada muito Guardiola.

15' Dante na hora certa! Sahin cobra falta, Piszczek cabeceia para o meio da área e o zagueiro brasileiro, preciso, a manda para longe!

14' Falta de Martinez em Reus.

13' Jojic discute com o árbitro, que o manda apaziguar os ânimos.

12' Falta de Lahm em Reus. A torcida do Borussia Dortmund pede, desesperadamente, o cartão amarelo.

11' Sangrando, Mkhitaryan é atendido fora do campo. Borussia Dortmund com um a menos.

10' Cirúrgico! Lewandowski realiza jogada pela direita e toca para Grosskreutz, que sairia na cara do gol, se não fosse Martinez para fazer um corte providencial.

FOTO: Mosaico da torcida do Bayern de Munique, antes do jogo começar.

9' Robben cobra de canhota e Marco Reus afasta de cabeça.

8' Falta de Jojic em Lahm. Vem bola na área do Borussia Dortmund!

7' Götze tenta penetrar na área do Borussia Dortmund pela direita, mas é cortado por Sokratis.

6' Bonito! Lewandowski finta dois na entrada da área mas Lahm, seco, faz o corte e sai jogando com ela.

5' UUUUUH! Robben aparece pela esquerda e chuta fraco, para defesa fácil de Weidenfeller. Segunda oportunidade criada na partida, ambas do Bayern de Munique.

4' Agora é o Borussia Dortmund quem trabalha o jogo no seu campo de defesa, enquanto o Bayern de Munique sufoca a saída de bola.

3' WEIDENFELLER! Müller aparece pela direita e solta a somba no rosto do goleiro do Borussia Dortmund que, acidentalmente, faz uma grande defesa.

2' Borussia Dortmund aplica marcação-pressão para cima do Bayern de Munique, impedindo assim que os bávaros saiam para o jogo.

1' Bayern de Munique troca passes no seu campo de defesa.

COMEÇA A FINAL DA DFB-POKAL! Começa o duelo entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique!

14:59 Tudo pronto para o início da partida! A saída é do Bayern.

14:58 A bola da partida é a Brazuca, bola da Copa do Mundo de 2014.

FOTO: Mosaico da torcida do Borussia Dortmund.

14:57 Quem apita a grande final entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique é Florian Meyer, auxiliado pelos assistentes Frank Willenborg e Christoph Bornhorst. O quarto árbitro é Christian Dingert.

14:56 Os jogadores se cumprimentam e seguem para seus respectivos campos.

14:55 Hino da Alemanha sendo executado neste instante. Todo os torcedores cantam o Deutschlandlied simultaneamente. Comissões técnicas de Bayern de Munique e Borussia Dortmund - inclusive Guardiola - também cantam.

14:50 De arrepiar! A cerimônia de abertura da grande final chega ao seu final. Borussia Dortmund e Bayern de Munique já estão prontos para entrar em campo!

14:45 Joachim Löw, técnico da Seleção Alemã de Futebol, está presente no Olympiastadion e acompanhará os detalhes desta final entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique de perto.

14:40 O Borussia Dortmund prometeu, em caso de título, pagar 100 mil Euros para cada jogador! Elenco aurinegro motivado para esta final!

14:35 A cerimônia de abertura da DFB-Pokal começa neste instante.

FOTO: Olympiastadion aos poucos vai tendo sua capacidade total atingida. Promessa de estádio cheio para este Borussia Dortmund x Bayern de Munique!

14:20 Mandzukic, barrado por Guardiola e apontado pela mídia já como um "ex-jogador" do Bayern de Munique, sequer foi relacionado para o confronto de daqui a pouco. Pizarro, que vive boa fase e foi cotado para assumir a vaga do croata, começa no banco. Müller jogará como falso nove.

14:15 Após questionar os métodos usados por Guardiola com relação à rotação do elenco, Ribery começa a partida de logo mais no banco. Götze jogará em seu lugar.

FOTO: 45 minutos para a grande final da DFB-Pokal! Borussia Dortmund ou Bayern de Munique, um dos dois levantará a última taça da temporada alemã!

FOTO: A torcida do Bayern de Munique não fica atrás e pinta a capital alemã de vermelho e branco!

FOTO: Torcida do Borussia Dortmund toma as ruas de Berlim.

14:10 Borussia Dortmund escalado! Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels e Schmelzer; Jojic, Sahin, Grosskreutz, Mkhitaryan e Reus; Lewandowski

14:05 Bayern de Munique escalado! Neuer - Rafinha, Boateng, Dante, Lahm - Martinez, Hojbjerg - Robben, Kroos, Müller - Götze

FOTO: Olympiastadion agora. Falta apenas uma hora para o jogo! Continue ligado conosco neste Borussia Dortmund x Bayern de Munique!

14:00 Olympiastadion, localizado em Berlim, capital da Alemanha. Atualmente, casa do Hertha Berlin, clube que joga na primeira divisão alemã. Estádio com capacidade para 77116 torcedores, foi palco da final da Copa do Mundo de 2006 e será palco também da final da próxima Uefa Champions League. Deverá ter sua capacidade máxima atingida, visto que tanto a torcida do Borussia Dortmund como a do Bayern de Munique são extremamente fanáticas por seus respectivos clubes.

13:50 FIQUE DE OLHO: Claudio Pizarro, atacante do Bayern de Munique. Com Mario Mandzukic barrado, o peruano e veterano Claudio Pizarro tentará mostrar que a fase é boa e partirá com tudo para cima do Borussia Dortmund. Mesmo sendo banco boa parte da temporada, Pizarro tem obtido excelentes êxitos em quase todos os jogos. Quase sempre nesta temporada, quando entrou em campo, o peruano mudou a história da partida. Seu último feito foi contra o Stuttgart, quando os bávaros empatavam por 0 a 0 em plena festa do título alemão, quando aos 47 minutos do segundo tempo Pizza apareceu para marcar o gol da vitória do time da Baviera.

13:45 FIQUE DE OLHO: Robert Lewandowski, atacante do Borussia Dortmund. Em seu último jogo pelos aurinegros, Lewa, que é o artilheiro da equipe na temporada, tentará fechar seu ciclo com chave de ouro, não se importando que o rival seja justamente seu futuro time.

13:40 Sobre o adversário deste sábado, Phillip Lahm, capitão do Bayern de Munique, declarou que será, talvez, o jogo mais difícil da temporada: "Todos nós sabemos que o Borussia é uma das melhores equipes da Alemanha, fazer a final contra eles se torna talvez o jogo mais complicado em uma temporada, por todo o histórico recente que temos com eles" concluiu.

FOTO: Ônibus do Borussia Dortmund chegando ao Olympiastadion, palco da finalíssima da DFB-Pokal.

13:35 Sobre a finalíssima da DFB-Pokal, o zagueiro Mats Hummels se pronunciou sobre o grande duelo. Para o camisa 15, é essencial que o Borussia Dortmund esteja confiante que irá vencer a partida. "Precisamos ser valentes. Não podemos ser que nem algumas equipes em confrontos recentes, que já entram em campo derrotadas, por conta da mentalidade e falta de confiança".

13:30 O Borussia Dortmund chega à final sendo o único time que ainda não levou gols na competição. O Bayern de Munique sofreu um tento na semifinal contra o Kaiserslautern. Esta partida de logo mais será transmitida para 182 países, incluindo o Brasil. 76180 pessoas estarão nas arquibancadas do Olympiastadion, que recebe anualmente a final da Copa da Alemanha desde 1985, com contrato extendido até 2020.

Borussia Dortmund e Bayern de Munique decidem DFB-Pokal pela terceira vez na história

13:20 Sobre o desfalque de Thiago Alcântara, técnico espanhol assumiu a responsabilidade pela gestão da lesão do atleta e aliviou a situação do médico, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. O meia hispano-brasileiro machucou o joelho direito durante partida com o Hoffenheim e vinha se recuperando bem, mas sofreu um retrocesso e vai precisar de operação. Assim, o filho do ex-jogador Mazinho (campeão em 1994) perderá a Copa do Mundo. "Foi minha responsabilidade, e não a do doutor Müller-Wohlfahrt", disse Guardiola, nesta sexta-feira (16), ao ser interrogado sobre se a decisão de que Thiago viajasse para a Espanha para se recuperar de sua lesão tinha sido sua. A imprensa alemã tinha assegurado que a recaída do meio-campista tinha gerado um novo atrito entre Guardiola e Müller-Wohlfahrt.

13:10 Com relação a desfalques, a equipe bávara terá três para a partida: Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcântara e o barrado Mario Mandzukic para o jogo de hoje. Segundo Pep Guardiola, Schweinsteiger sofreu uma lesão e a ausência de Mandzukic foi opção do próprio treinador. Já o capitão Phillip Lahm destacou que por se tratar de um confronto contra o Dortmund, não imagina que os jogadores de ambos os times pouparão esforços com medo de lesões às vésperas da Copa do Mundo. “É uma final de Copa”, disse ele.

Para evitar 'verão difícil', Guardiola almeja título da Copa da Alemanha

FOTO: Cartão de apresentação da grande final da DFB-Pokal, entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique.

13:00 Além de praticamente decretar a saída de Mandzukic do Bayern, Guardiola também disse, na coletiva, que uma derrota no jogo de logo mais tornaria o verão do Bayern de Munique mais "difícil". Pep não foi muito explicativo, respondendo a muitas perguntas de jornalistas com respostas objetivas, algumas vezes mais secas. “Eu estou feliz por estar aqui em Berlin pela primeira vez. Algumas pessoas dizem que essa final é bem legal. Claro, é legal se você a vence”. “Se você vence a Liga, eu penso que isso seja uma boa temporada”, disse o técnico em entrevista no Olympiastadion.

LEIA MAIS: Em coletiva, Guardiola confirma Mandzukic fora da final da DFB-Pokal

12:50 O jornal Bild, por sua vez, informou que Guardiola já teria se despedido do atacante na quinta-feira, ainda nos vestiários com as seguintes palavras: "Desejo-lhe muita sorte no seu novo clube". Especula-se que o atacante croata faça parte de uma negociação entre Chelsea e Bayern, na qual o zagueiro brasileiro David Luiz iria para a Alemanha. Guardiola não se manifestou a respeito. Enquanto isso, o site Sportal informa que a suspensão de Mandzukic se deve a questões disciplinares e que a eventual troca do atacante croata por David Luiz é apenas um boato.

12:40 O atacante croata não treinou nem na segunda e nem na terça-feira (13), mas desde quinta estava em condições e poderia jogar a final da DFB-Pokal. De acordo com informações obtidas pelo canal Sport1, Mandzukic viajou imediatamente para a Croácia e não estará presente em Berlim nem para assistir ao jogo de sua equipe.

LEIA MAIS: Em coletiva, Guardiola confirma Mandzukic fora da final da DFB-Pokal

12:30 Mesmo após a conturbada eliminação contra o Real Madrid, pela Champions, Guardiola não fez questão de abafar as críticas que seu time vem sofrendo e, nesta sexta-feira (16), na coletiva que antecede a final da DFB-Pokal, confirmou que barrará Mario Mandzukic para esta final. "Ele não está no elenco. Esta foi a minha decisão", disse o treinador.

LEIA TAMBÉM: Bayern vence zebra marroquina e é campeão do Mundial de Clubes

12:20 Na final de logo mais, Guardiola tentará espantar as críticas e garantir seu quarto título com a equipe do Bayern. Os três já conquistados são a Uefa Super Cup (contra o Chelsea), o Mundial de Clubes (contra o Raja Casablanca) e a Bundesliga de 2013/2014.

Em busca da 17ª DFB-Pokal: Bayern de Munique, o maior vencedor

12:10 Desde a partida contra o Hertha Berlin, que garantiu ao Bayern de Munique o título da Bundesliga com sete rodadas de antecedência, o time de comandado por Pep Guardiola não foi mais o mesmo. Sofreu duras derrotas, sendo 1 a 0 contra o Augsburg e 3 a 0 contra o Dortmund, além da duríssima eliminação por 5 a 0 no placar agregado sofrida contra o Real Madrid na semifinal da Champions League. Desde lá, o futebol apresentado pela equipe vem sendo duramente criticado por alguns torcedores e até mesmo pelo Kaiser Franz Beckenbauer, em várias de suas declarações à imprensa.

12:00 Esta é a sexta DFB-Pokal de Jürgen Klopp no comando do Borussia Dortmund. O comandante do clube aurinegro tem em seu currículo uma conquista desta competição, que foi justamente em 2011/2012, quando sua equipe goleou o Bayern de Munique por 5 a 2 na grande final daquela edição.

11:50 Na coletiva que antecede o dia da partida, Jürgen Klopp se mostrou bem ansioso para a grande final de logo mais. "Na nossa atual situação, a final da Copa da Alemanha é a partida mais importante da temporada. Desde o nosso primeiro dia de preparação colocamos isso como objetivo, e é ótimo que os jogadores chegaram na decisão. Precisamos jogar no nosso máximo. Ninguém vai vencer o Bayern por nós, só nós mesmos", afirmou.

11:40 Para Jürgen Klopp, o título da DFB-Pokal teria uma influência muito importante na confiança do elenco do Borussia Dortmund para a próxima temporada e principalmente para aqueles que disputarão a Copa do Mundo no próximo mês. “Se você chega em uma final, é logico que você quer vencê-la”, disse o treinador antes de que o vôo da equipe de Dortmund embarcasse para Berlin.

LEIA MAIS: Ilkay Gundogan está fora da Copa do Mundo

11:30 Com a grave lesão, Gundogan, além de ter perdido toda a temporada do Borussia Dortmund, também acabou ficando de fora da Copa do Mundo, que será realizada no Brasil a partir do dia 12 do próximo mês.

11:20 De todos os desfalques do Borussia Dortmund, o que a equipe mais sentiu foi o de Ilkay Gundogan que, desde agosto do ano passado, está fora de combate. Sua última partida foi no dia 14, quando enfrentou, justamente com o time de Joachim Löw, os selecionados do Paraguai. Na ocasião, a Alemanha jogou em casa e empatou por 3 a 3 contra o adversário sul-americano e Gündogan saiu de campo aos 27 minutos do 1º tempo, lesionado em terminais nervosos da coluna cervical.

Sufoco e consistência: a campanha do Borussia Dortmund até a final da DFB-Pokal

11:10 A temporada 2013/2014 do Borussia Dortmund foi marcada por um departamento médico lotado. Lesões de jogadores-chave, como Subotic, Gündogan, Blaszczykowski, Bender e Schmelzer prejudicaram muito o desempenho da equipe aurinegra durante as competições, apesar de não terem sido a única explicação para isso. Ainda assim, o esquadrão aurinegro mostrou força, e com a genialidade do técnico Jürgen Klopp, conseguiram fazer boas atuações ao final da temporada, e assim tentarão encerrá-la com um título, que serviria como uma bela injeção de ânimo para todos de Dortmund.

VÍDEO: último confronto entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, pela Bundesliga - 30ª rodada. Em plena Allianz Arena, os aurinegros aplicaram uma goleada de 3 a 0 para cima dos bávaros.

11:00 Nesta temporada 2013/2014, Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentaram três vezes. Pela DFL-Supercup, logo no início da temporada, o Borussia Dortmund derrotou seu rival bávaro pelo placar de 4 a 2. Já na Bundesliga, o Bayern, jogando dentro do Signal Iduna Park, goleou seu rival pelo placar de 3 a 0. No jogo de volta, realizado na Allianz Arena, os comandados de Jürgen Klopp devolveram o passeio com o mesmo placar.

LEIA MAIS: Fim da novela: Bayern anuncia contratação de Robert Lewandowski

10:50 Esta partida entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique marcará o encerramento do ciclo de Robert Lewandowski no Borussia Dortmund, clube que alavancou a carreira do jogador e o transformou em um atacante a nível mundial. Lewandowski deixará o Dortmund em 30 de junho e, no dia seguinte, se juntará justamente ao elenco do seu rival de logo mais.

10:40 A última final de DFB-Pokal do Borussia Dortmund foi na temporada 2011/2012, quando venceu o próprio Bayern de Munique pelo placar de 5 a 2. Os gols daquela partida foram marcados por Robben, Ribery, Kagawa, Hummels e Lewandowski, que anotou um hat-trick.

10:30 Tendo perdido a Bundesliga para o Bayern de Munique e sendo eliminado da Champions League pelo Real Madrid (mesmo algoz de Bayern e Schalke 04), o Borussia Dortmund vai para sua sexta final de DFB-Pokal. Nas cinco anteriores, venceu três e perdeu duas.

10:20 Esta é a 19ª final de DFB-Pokal que o Bayern de Munique disputa. Nas 18 anteriores, venceu 16 e perdeu apenas duas. Sua última conquista foi em 1º de junho do ano passado, quando bateu o Stuttgart por 3 a 2, conquistando assim a tríplice coroa - sendo esta a primeira de sua história (já havia conquistado a Bundesliga e a Champions League anteriormente).

10:10 Depois de garantir o título da Bundesliga com sete rodadas de antecedência - recorde na competição nacional - e não ter conseguido defender o título da Champions League - caiu nas semifinais, frente o Real Madrid, o Bayern de Munique está de olho agora na DFB-Pokal.

10:00 Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da grande final da DFB-Pokal 2013-2014! Borussia Dortmund e Bayern de Munique duelarão daqui a pouco, às 15h00, no Olympiastadion, em Berlim, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !