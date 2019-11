Barcelona x Atlético de Madrid

Encerramos por aqui a transmissão! O Atlético de Madrid, de forma guerreira, como durante toda a temporada, empata com o Barcelona no Camp Nou e conquista o título espanhol pela décima vez em sua história. Mas a temporada para os colchoneros ainda não acabou, semana que vem tem decisão pela Uefa Champions League, contra o Real Madrid, em Lisboa. Já para o Barcelona, é avaliar a péssima temporada realizada e planejar o ano seguinte. Siga-nos no twitter @Espanha_VAVEL e @VAVEL_Brasil. Parabéns, Atlético de Madrid! Obrigado pela audiência, até a próxima!

15:05 FOTOS Momento da cabeçada e a comemoração de Diego Godín, autor do gol que deu ao Atlético de Madrid o título do Campeonato Espanhol.

15:02 Este é o 10º título nacional do Atlético de Madrid em toda sua história. Os colconheros levaram a taça também nos anos de 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77 e 1995-96.

15:00 A torcida do Barcelona aplaude seus jogadores e a equipe do Atlético de Madrid. Gritos de 'Atleti, Atleti' podem ser ouvidos no estádio. Decisão memorável do Campeonato Espanhol.

14:59 Confira a classificação final do Campeonato Espanhol, após a 38ª rodada.

PTS JGS 1º Atlético de Madrid 90 38 2º Barcelona 87 38 3º Real Madrid 87 38

FIM DE JOGO! O ATLÉTICO DE MADRID É CAMPEÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL!

46' CARTÃO AMARELO PARA RAÚL GARCIA!

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' FOTO Piqué reclama de pênalti com o árbitro, próximo ao fim do jogo.

41' "Falta pouco, falta pouco", disse Diego Simeone a Sosa, quando o volante passou próximo ao treinador.

38' Lançado ao ataque, Piqué aparece como centroavante e cai dentro da grande área, após cruzamento de Adriano. O zagueiro pede pênalti, mas o árbitro nada marca.

36' MAIS UMA VEZ, NA TRAVE! O Atlético de Madrid chega ao atacante. Em cobrança de escanteio, Miranda aparece bem e Pinto, de maneira espetacular, toca na bola que ainda resvala na trave antes de sair. Por pouco o Atlético não marc ao segundo.

35' DEFENDE, COURTOIS! Daniel Alves receba na entrada da grande área e arrisca o chute, obrigando Courtois a fazer uma linda defesa.

34' FOTO Sergio Busquets, assim como Diego Costa e Turan, deixa o gramado sentindo dores. O volante catalão chora no banco de reservas.

31' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Fàbregas. Entra: Xavi.

30' Restam 15 minutos, mais os acréscimos, para conhecermos o campeão espanhol da temporada. Com reste empate em 1 a 1, a taça segue seu destino à Madri, para as mãos do Atlético.

28' Adrián, que entrou no decorrer da partida, substituindo Diego Costa, acaba de ser sacado do time para entrada de Sosa. O jogador permaneceu pouco mais de 45 minutos no campo de jogo. Estratégia de Diego Simeone, que já realizou suas três substituições e tenta trancar a partida.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Adrián. Entra: José Sosa.

25' Em cobrança de falta, Messi acerta a barreira. A chance era boa a favor do Barcelona.

22' CARTÃO AMARELO PARA FILIPE LUÍS!

21' Daniel Alves aparece na ponta direita, vê Neymar entrando em profundide e cruza para o atacante, mas Godín faz o corte providencial e evita o gol.

19' FOTO Messi, impedido, marca o segundo. Mas o lance já estava parado devido ao impedimento.

18' GOL DO BARCELONA, IMPEDIDO! Após boa trama, Messi aparece para mandar a bola para as redes e marcar o segundo gol do Barcelona na partida. Mas o bandeira já assinalava impedimento no lance. Lamentações no Camp Nou.

16' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Pedro. Entra: Neymar.

15' VÍDEO Após cobrança de escanteio, o zaguero Diego Godín sobe mais que a defesa do Barcelona e acerta uma linda cabeçada. Gol este que vai dando o título ao Atlético de Madrid!

12' Iniesta arranca do meio campo e é parado com falta, próximo a grande área. Na cobrança, o camisa 8 cobra no meio do tumúlto, mas a defesa atleticana afasta.

11' Neymar também aquece no lado de fora do gramado. No Camp Nou, tímidos gritos pelo nome do atacante já começam a ser ouvidos.

10' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Busquets. Entra: Song.

6' Caído no gramado, Busquets sente dores e preocupa. Alexander Song é chamado para o aquecimento.

5' O Atlético de Madrid voltou ligado para o segundo tempo, e a bronca de Diego Simeone parece ter dado resultado. Em apenas cinco minutos, os colconheros empataram, acertaram a trave e por pouco não marcaram o segundo.

3' GOL DO ATLÉTICO DE MADRID Após cobrança de escanteio, o zaguero Diego Godín sobe mais que a defesa do Barcelona e acerta uma linda cabeçada. Gol este que vai dando o título ao Atlético de Madrid!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! GODÍN EMPATA NO CAMP NOU!

2' SEGUNDA CHANCE Novamente ele, David Villa, aparece bem posicionado na grande área para finalizar com perigo ao gol de Pinto. O Atlético de Madrid volta ligado para o segundo tempo e já teve duas grandes chances.

1' NA TRAVE! Logo no início da segunda etapa, David Villa mostra sua principal característica e, com um chutaço, acerta a trave do goleiro Pinto. Susto no Camp Nou!

0' ROLA A BOLA! Começa o segundo tempo no Camp Nou! Restam 45 minutos para conhecermos o campeão espanhol da temporada 2013/14!

14:05 No Camp Nou, público total de 96.973 torcedores. O segundo maior público de toda a temporada espanhola, incluindo Supercopa e Copa do Rei.

14:00 Já o panorâma para o Atlético de Madrid é assustador. Precisando de apenas um empate, o clube sofre com as lesões de Diego Costa e Arda Turan, os dois principais destaques da equipe que deixaram o campo, aos prantos, no início da primeira etapa. Sentindo o baque após o gol, os colconheros passaram cerca de 30 minutos sem finalizar, intercalando o chute de Koke, aos 12 e o de Raul Garcia, aos 42.

13:56 A pressão catalã fez presença neste primeiro tempo. Diferente das atuações monótonas da equipe durante a temporada, o Barcelona conseguiu ser objetivo e pressionar seu adversário utilizando-se do tiki-taka. Aos 33 minutos, Alexis Sanchez marcou um golaço, que vai dando a vitória e o título espanhol ao clube até o momento. Contra um Atlético de Madrid perdido, após os desfalques de Diego Costa e Arda Turan, por pouco a vantagem no intervalo não foi maior.

13:55 FOTO O momento da finalização de Alexis Sánchez, autor do gol do Barcelona neste primeiro tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Barcelona vai vencendo o Atlético de Madrid por 1 a 0, gol marcado por Alexis Sanchez. Neste momento, o Barça é líder e momentâneamente campeão espanhol.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' O Atlético tenta chegar pelo lado direito. Juanfran cruza para Filipe Luis, que aparece como elemento surpresa dentro da grande área, mas Daniel Alves faz o corte.

42' FOTO Comemoração de Puyol, Bartra e Afellay, após o gol do Barcelona, marcado por Alexis Sanchez.

41' O Atlético de Madrid não finaliza a gol desde os 12 minutos da etapa inicial, quando Diego Costa e Arda Turan ainda estavam em campo. Após o gol, aparenta estar perdido em campo, cedendo espaços e não marcando pressão, como acostumou-se a fazer durante a temporada.

37' Visivelmente abatido, o Atlético de Madrid é dominado pelo Barcelona no Camp Nou. Os culés tocam bem a bola, rápido e com objetividade, colocando o adversário na roda. Melhor na partida, o segundo gol parece questão de tempo.

35' CARTÃO AMARELO PARA TIAGO!

33' VÍDEO Após passe genial de Messi, Alexis Sanchez abre o placar para o Barcelona.

33' GOLAÇO DO BARCELONA Daniel Alves cruza na área, Messi, com categoria, ajeita de peito para Alexis Sanchez soltar a bomba, no canto de Courtois, sem chances para o goleiro belga. Placar aberto à favor do Barcelona!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! ALEXIS SÁNCHEZ ABRE O PLACAR!

30' O Atlético de Madrid, mesmo desfalcado, consegue compactar a sua marcação e impedir o Barcelona de criar suas jogadas. Messi, bem marcado, parece desconectado da equipe e pouco toca na bola.

28' CHANCE CULÉ Pela direita, Daniel Alves aparece bem e cruza para Neymar que, na grande área, se antecipa a defesa colchonera e cabeceia pra fora. Primeira boa chegada do Barcelona na partida.

25' PERIGO Após mais um lançamento para a área, a defesa do Barcelona afasta mal e Koke arrisca o chute da entrada da grande área. Busquets chega para dividir e atrapalha a finalização, que leva perigo.

22' FOTO Arda Turan também cai no gramado e é mais um a ser substituído.

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Arda Turan. Entra: Raúl Garcia.

17' Após a saída de Diego Costa, quem cai no gramado sentindo does é Arda Turan. Diego Simeone se desespera à beira do gramado e chama Raul Garcia para conversar. Situação preocupante.

16' FOTO Diego Costa chora no banco de reservas do Atlético de Madrid. Cena triste no Camp Nou.

15' A cena no Camp Nou é de Diego Costa, aos prantos, sendo consolados por seus companheiros no banco de reservas do Atlético de Madrid. O brasileiro naturalizado espanhol estava pré-convocado para a Copa do Mundo, além de poder desfalcar sua equipe na decisão da Champions League, contra o Real Madrid, na próxima semana.

13' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Diego Costa. Entra: Adrián López.

12' SENTIU Diego Costa fica imóvel no centro de campo, com a mão na perna, sentindo dores. Diego Simeone, preocupado, manda todo seu banco de reservas para o aquecimento.

9' PRIMEIRA CHEGADA Juanfran é lançado na ponta direita e cruza para o meio, em direção a Diego Costa, que apenas não completa para as redes devido ao corte providencial de Piqué.

8' FOTO Tributos a Puyol são realizados no Camp Nou. Na foto, torcedores abrem uma camisa com o número e o nome do craque, que se aposentou esta semana.

8' O Barcelona responde com Adriano. Após boa trama no meio campo, o lateral é lançado na ponta esquerda. Mas, na hora de completar a jogada, é desarmado e perde o lance.

7' FOTO Mosaico do Barcelona, nas cores do clube, com a frase 'Som El Barça' (Somos o Barça).

5' Na falta, Koke ensaia uma jogada, mas Miranda testa mal e não consegue completar em direção ao gol.

4' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! Por falta dura em cima de Koke.

2' Jogo pegado e aguerrido neste início. O Barcelona impõe seu toque de bola, mas a marcação do Atlético é forte e não cede espaço. Tentando contra atacar, os culés também aparecem bem posicionados no campo de defesa, atentos as subidas de David Villa pelas pontas.

1' Alexis Sanchéz tenta a jogada pela lateral esquerda do campo, mas não consegue passar por Juanfran e é desarmado.

0' ROLA A BOLA! Começa a decisão do Campeonato Espanhol!

13:00 Uma linda festa neste momento no Camp Nou! Jogadores são recepcionados com mosaico e hino a capela.

12:58 Jogadores de Barcelona e Atlético de Madrid já estão no corredor, prontos para subir ao gramado do Camp Nou. Estádio lotado e mosaico preparado, uma grande festa na decisão do Campeonato Espanhol.

12:50 FIM DE JOGO No Santiago Bernabéu, o Real Madrid vence o Espanyol por 3 a 1 e encerra sua participação no Campeonato Espanhol. Com 87 pontos, os meregues ficam na terceira colocação, enquantos os clube catalão é o 13º colocado, com 42 pontos.

12:45 Jogadores de Barcelona e Atlético de Madrid aquecem no gramado do Camp Nou.

12:40 Morata marca 2 a 0 para o Real Madrid, contra o Espanyol, pela última rodada do Campeonato Espanhol. Sem chances de títulos, os merengues encerram sua trajetória na competição com 87 pontos e na terceira colocação.

12:35 Hoje, 17 de maio, marca a data da conquista da Uefa Champions League do Barcelona, em Paris, quando derrotou o Arsenal pelo placar de 2 a 1. Para o bom torcedor superticioso, a data pode receber a companhia de mais um título no dia de hoje, dessa vez a Liga Espanhola.

12:25 Mateu Lahoz será o árbitro do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid. Com o espanhol no comando da arbitragem, o Barcelona nunca foi derrotado. São oito vitórias e três empates, desde 2009.

12:22 FOTO Torcida do Barcelona faz festa no lado de fora do Camp Nou. Portões já estão abertos e as arquibancadas do estádio já começam a ser ocupadas.

12:20 Pela 38ª rodada do Espanhol, Gareth Bale abre o placar para o Real Madrid, contra o Espanyol. 1 a 0.

12:15 FOTO Chegada de Lionel Messi ao Camp Nou, junto a delegação do Barcelona.

12:10 Ronaldinho Gaúcho: "Confio no Barcelona. Sou o torcedor que mais pensa positivo. Tomara que o Barça ganhe desta vez"

12:07 Junto a Neymar e Xavi, completam o banco de reservas do Barcelona: Oier, Montoya, Bartra, Song, e Tello.

12:06 Restando pouco mais de uma rola para o início da partida, Tata Martino soluciona as dúvidas e divulga a escalação do Barcelona. Neymar e Xavi surpreendentemente seguem no banco, e os culés vão a campo com: Pinto; Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Adriano; Busquets, Fàbregas, Iniesta; Alexis, Pedro e Messi.

12:02 Desde março sem marcar pelo Atleti, o atacante David Villa está confirmado na equipe titular para enfrentar o seu ex-clube. Na decisão da Supercopa da Espanha, o jogador foi o autor do primeiro gol da equipe colconhera na competição.

12:00 Sem desfalques, o técnico Diego Simeone confirma a escalação do Atlético de Madrid com força máxima para enfrentar o Barcelona. Os colchoneros vão a campo com: Courtois; Filipe Luis, Godín, Miranda, Juanfran; Gabi, Tiago; Koke, Arda, David Villa; Diego Costa.

11:55 FOTO Delegação do Barcelona foi recebida desta maneira por sua torcida durante sua chegada no Camp Nou para a partida de hoje. Apesar da temporada ruim, o clima de confiança e apoio momentos antes do clássico.

11:51 Já pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, no momento, Real Madrid e Espanyol empatam por 0 a 0, no Santiago Bernabéu. Partida está no intervalo.

11:50 Adriano, lateral-esquerdo do Barcelona: "Vamos dar tudo no campo para podermos dedicar a Liga para Tito e a sua família, porque eles são parte disso. Vamos dar o nosso máximo para vencer esta partida, vamos obter forças de onde não temos para ganharmos esta Liga"

11:50 Ônibus do Barcelona acaba de chegar ao Camp Nou. Jogadores já se encamarinham para os vestiários. Delegação do Atlético de Madrid também já está a caminho do estádio.

11:35 Em busca do título espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no Camp Nou

11:30 Cerca de 100 mil cartolinas serão organizadas no Camp Nou para a realização do mosaico. Os jogadores do Barcelona serão recebido em campo com a frase 'Som El Barça' (Somos o Barça), nas cores do clube.

11:25 Com capacidade para mais de 90 mil torcedores, o Camp Nou será o palco da decisão do Campeonato Espanhol em jogo Barcelona x Atletico Madrid . Todos os bilhetes para a torcida local foram vendidos e esgotados de maneira antecipada. Já para os visitantes, apenas 447 ingressos foram colocados a disposição.

11:20 No Atlético de Madrid, quem corre contra o tempo para estar em campo diante do Barcelona é Diego Costa. Ausente no empate contra o Málaga, na última rodada, em jogo que já poderia ter decretado o título colchonero de maneira antecipada, atacante busca recuperar-se completamente de uma lesão na coxa direita. Caso o brasileiro consiga se recuperar plenamente, o técnico Diego Simeone terá todo o time titular à disposição para a partida.

11:15 Recuperado de um edema no quarto metatarso do pé esquerdo, durante a final da Copa do Rei, Neymar treinou com bola durante a semana e pode pintar como surpresa de Tata Martino para a decisão de logo mais. Entretanto, um fato gerou polêmica durante a recuperação do jogador. Segundo a imprensa espanhola, a CBF desejaria que o craque não atuasse diante do Atlético de Madrid, para se poupar para a Copa do Mundo. Em entrevista, Luiz Felipe Scolari revelou que não vê problema na escalação do camisa 11: "Não só quero que eles joguem como que sejam campeões. Isso vai aumentar o moral deles, a autoestima, e a Seleção Brasileira só tem a ganhar. Além de fazer com se apresentem em ritmo normal de jogo."

11:10 Antes mesmo do fim da temporada, o Barcelona conta com duas baixas pesadas em seu plantel. Além da aposentaria de Carles Puyol, o arqueiro Victor Valdés decidiu quebrar o silêncio e falar sobre seu futuro, distante do clube catalão: "Por desgraça, não posso me despedir jogando futebol, como gostaria, mas assim é a vida às vezes, e este ano foi cruel comigo neste sentido. Tive tempo de repensar de onde venho e no que me transformei. Só aparece em meus pensamentos nostalgia pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui - disse o arqueiro, antes de agradecer a todos os treinadores que teve no Barça desde as categorias de base, exceto Tata Martino, com que trabalhou por apenas alguns meses."

11:05 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante do Barcelona. Eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo, Lionel Messi tem a responsabilidade de guiar o Barcelona rumo ao título mais inacreditável dos últimos anos. Cercado de desconfiança por parte da torcida e da imprensa, assim como seus companheiros, o argentina é a principal arma culé para buscar o bicampeonato espanhol, e o poder de decisão de um dos maiores ídolos do clube será fundamental para a partida de hoje.

11:00 FIQUE DE OLHO: Diego Costa, atacante do Atlético de Madrid. Pré-selecionado por Vicent Del Bosque para a lista de convocados da seleção espanhola para a Copa do Mundo, Diego Costa é o principal nome do Atlético de Madrid nesta temporada. Artilheiro da equipe na competição, o brasileiro naturalizado espanhol tem a responsabilidade de, em mais uma oportunidades, sem a referência ofensiva do clube que precisa de apenas mais um ponto para sagrar-se campeão.

10:55 Entre as provocações antes da decisão, chamou atenção a declaração do presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quando perguntado sobre a expectativa para o confronto contra o Barcelona. Para o mandatário, a "final" será mais fácil do que o empate contra o Málaga, na última rodada da competição: "Será mais fácil jogar contra o Barcelona do que foi contra o Málaga, tanto para nós quanto para eles"

10:50 Lionel Messi também não poupou elogios para o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, quando elogiou o trabalho de seu compatriota e o colocou como um dos candidatos a assumir a seleção argentina em um futuro próximo: "Não só pela liga, mas por todas competições. O Atlético de Madrid está tendo um ano fantástico, por isso está na final da Liga dos Campeões e por isso está lutando até o último instante pela liga. Não sei qual é a ideia de Simeone, mas seguramente algum dia o veremos na seleção argentina, porque é um grande técnico e eu acho que ele também queira dirigir a seleção."

10:45 Após uma temporada mediana, comparando com seus números passados, Lionel Messi espera encerrar a temporada com chave de ouro, principal após os fortes baques sofridos por ele e pela equipe durante o campeonato. Um dos mais ligados a Tito Vilanova, ex-técnico do clube que faleceu recentemente, o camisa 10 tem um motivo especial para querer o título: "Queremos ganhar essa liga, depois de tudo o que aconteceu, e poder dedicá-la a Tito, pois ele queria o clube tão bem e era fanático"

10:40 Recuperando-se de uma lesão no pé esquerdo, Neymar é dúvida para a partida. Mas se depender de Xavi Hernandéz, a presença do brasileiro está confirmada. O meia crê na recuperação do brasileiro, mas prega cautela para momentos com esse: "Eles estão fazendo atividades com o grupo e se sentindo bem de suas lesões. Vai depender da sensação deles. Vamos ver como evoluirá. Mas se o Neymar estiver é um jogador muito importante para a equipe"

10:35 Precisando de apenas um empate para sair com o título, Miranda garantiu que a estratégia do Atlético de Madrid não será exclusivamente defensiva. Segundo o defensor, Diego Simeone sabe que enfrentará pressão, mas está preparado para dar trabalho aos zagueiros catalães: "Eles vão sair jogando forte, e temos que sair fortes atrás, pois garanto que vamos marcar um gol. É a semana que todos nós queríamos no começo do ano. Estamos passando por uma temporada brilhante e estamos preparando para ganhar. Para ganhar do Barcelona, tem que se ter muita intensidade, tem que estar muito bem fisicamente. Estamos nos preparando para o jogo muito bem durante a semana e vamos chegar no auge."

10:30 Vivendo o momento mais importante de sua carreira, Miranda revelou em entrevista a expectativa para a decisão. Mesmo sem estar na lista final dos convocados por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo 2014, o zagueiro afirma que o momento é de esquecer o ocorrido e manter o foco na decisão: "Fiquei triste, mas isso já foi. Não penso em outra coisa senão meu clube e minha vida. Não penso na Seleção, mas sim nas duas finais que temos que ganhar"

10:25 Para Gabi, a receita para o título é manter o estilo de jogo aguerrido demonstrado dentro de campo durante a competição: "O Atlético tem que morrer em campo no sábado. Somos um exemplo, e, aconteça o que acontecer, a equipe terá conseguido algo importante: ter uma identidade, algo que não conseguia há algum tempo."

10:20 Pelo lado colchonero, o capitão do Atlético de Madri, Gabi, também comentou sobre as possibilidades de título na última rodada e rebatou as afirmações de Iniesta, garantindo que os rojiblancos são merecedores do título espanhol: "A liga espanhola é para ganhar ou não ganhar, não para merecer. Nós temos uma oportunidade histórica de ganhar o Espanhol em uma partida e a Liga dos Campeões em outra."

10:15 O camisa 8 catalão também comentou sobre o fator casa nesta decisão. Tata Martino, técnico do Barcelona, comentou que a torcida fará a diferença, fato que Iniesta foi categoria ao concordar com as afirmações do treinador: "Falhamos em momentos pontuais e isso nos custou certas coisas. Mas eu tenho certeza que, no sábado, todos estarão lá, como estiveram com a gente ao longo da temporada. Este ano aconteceram muitas coisas fora do campo, que se eu fosse um torcedor, poderiam ter me irritado, mas o que eles querem é ver sua equipe ganhar."

10:10 Mesmo com a possibilidade do Barcelona ser campeão, a imprensa espanhola vê com estranheza a possibilidade, devido a péssima campanha realizado pelo clube na temporada. Porém, para Iniesta, a chance de título não é um milagre: "Por que não seríamos merecedores desta Liga? Estivemos líderes por muitas rodadas, corremos e sofremos. Lutamos e queremos o campeonato."

10:05 Se o Barcelona ainda tem esperança de sair do Camp Nou com o título espanhol em mãos, muito se deve ao empate conquistado no primeiro confronto contra o Atlético de Madrid, pela 19ª rodada, que favoreceu o clube nos critérios de desempate. Em um jogo morno e sem grandes oportunidades, os adversários em questão permaneceram com o 0 a 0 no placar até o apito final.

10:00 Pela Uefa Champions League, o confronto das quartas de final foi o divisor de águas para as pretensões de Barcelona e Atlético de Madrid para o decorrer da temporada. Após o empate por 1 a 1 no Camp Nou, coube a Koke anotar o gol da classificação colconhera às semifinais da competição europeia. Motivados, os rojiblancos seguiram rumo à Lisboa e realizando uma bela campanha pela Liga, enquanto os culés, de tropeço em tropeço, chegam à última rodada do Espanhol com chance de título de maneira milagrosa.

09:55 O confronto direto no Campeonato Espanhol não será a primeira decisão disputada entre Barcelona e Atlético de Madrid nesta temporada. Os atuais campeões da Liga e da Copa do Rei se enfrentaram, no início do ano, pela Supercopa da Espanha. Após dois jogos, o placar agregado de 1 a 1 deu a taça aos culés, devido ao gol marcado fora de casa. A decisão marcou a primeira final de Neymar com a camisa de seu novo clube, onde foi o autor do gol do título.

09:50 Entretanto, separando apenas os confrontos pelo Campeonato Espanhol, os números se alteram, mas a soberania catalã permanece evidente. São 153 partidas realizadas, com 67 vitórias à favor do Barcelona, 50 triunfos para o Atlético de Madrid e 36 empates.

09:45 Seguindo a rivalidade entre Catalunha e Madri, Barcelona e Atlético de Madrid realizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol espanhol. Na história do clássico, culés e colconheros se enfrentaram em 213 oportunidades, somando todas as competições oficiais. No total, são 93 vitórias para os catalães, contra 70 triunfos rojiblancos e 50 empates.

09:40 Ao contrário das ligas tradicionais, o Campeonato Espanhol chega a sua última rodada com Barcelona e Atlético de Madrid dependendo apenas de suas próprias forças para sair com o título, devido ao seu critério de desempate diferenciado. Em caso de igualdade no número de pontos após a 38ª rodada, leva o título aquele que teve melhor retrospecto no confronto direto. Persistindo a igualdade, o saldo de gols será o desempate.

Classificação do Campeonato Espanhol PTS JGS 1º Atlético de Madrid 89 37 2º Barcelona 86 37 3º Real Madrid 84 37 4º Athletic Bilbao 69 37

09:35 Já o Atlético de Madrid, líder da torneio com 89 pontos conquistados, vive a semana mais decisiva da história recente do clube. Apesar do foco principal estar voltado para a final da Uefa Champions League, onde enfrentará o Real Madrid, na próxima semana, em Lisboa, os rojiblancos tem a chance de - com apenas um empate - levantar para casa o título espanhol, que não é conquistado desde 1996.

09:32 Segundo colocado da competição com 86 pontos conquistado, o Barcelona vê sua temporada resumida na decisão deste sábado. Eliminado na Uefa Champions League pelo próprio Atlético de Madrid, e derrotado na decisão da Copa do Rei para o Real Madrid, o clube catalão aposta todas as suas fichas na partida de hoje, onde precisa da vitória para sair com o título.

09:31 É chegado o momento da decisão do Campeonato Espanhol! Pela 38ª rodada, os únicos postulantes ao título, Barcelona e Atlético de Madrid, se enfrentam neste sábado, no Camp Nou, às 13h, para definir quem levantará o troféu de campeão espanhol da temporada 2013-2014.

09:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Barcelona x Atlético de Madrid, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, partida a ser disputada às 13h, no Camp Nou. Fique conosco!