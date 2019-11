Após duas temporadas longe da elite, SM Caen volta à Ligue 1

O Stade Malherbe Caen está de volta a Ligue 1. O time do norte da Normandia é conhecido por subir e descer de divisão constantemente. O time ficou com a 3ª colocação, com 64 pontos. A confirmação da vaga veio com um empate contra o Dijon, em 2 a 2 na última sexta (16). O clube havia caído para a Ligue 2 em 2012, e tentará na próxima temporada se manter na primeira divisão.

O time foi fundado em 1913, a partir da fusão do Club Sportif Caennais e o Clube Malherbe Caennais. Foi um clube com muitos esportes além do futebol. Aderiu as listras do Malherbe e as cores azul e vermelho do Sportif. No primeiro ano de existência ganhou a Liga da Baixa Normandia. Anos depois venceu essa mesma competição seis vezes.

O clube disputou alguns campeonatos ao longo das décadas posteriores, em 1985 o clube deixou o amadorismo e profissionalizou-se. Um dos grandes incentivadores dessa mudança foi Pierre Mandowski, que na época era jogador e treinador. Em 1992 o time se classificou para a Copa da UEFA, porém caiu cedo na competição para o Real Zaragoza. O Caen venceu por 3 a 2 em casa, mas perdeu na Espanha por 2 a 0 e acabou eliminado ainda na primeira fase.

Rebaixamentos: idas e vindas

Depois de alguns bons anos na primeira divisão, onde alcançou a quinta colocação em 1992, o Caen acabou rebaixado em 1995. O clube voltou a segundona e mesmo com o acesso e o título, seu primeiro como time profissional, no ano seguinte o Caen caiu novamente e voltou para o anonimato.

Na temporada 2003-04, o clube terminou em segundo na Ligue 2 e consequentemente ganhou a promoção para a Ligue 1. O time voltou a cair, mas agora na última rodada do campeonato, onde precisava de uma vitória e ainda contar com um tropeço do Nantes. Os canaries perderam, mas o time da Normandia acabou por também perder, tomou 3 a 2 do já rebaixado e lanterninha Istres.

Neste mesmo ano, o Caen chegou a final da Coupe de la Ligue pela primeira vez em sua história, perdendo na final para o Strasbourg por 2 a 1. No ano de 2007, mais uma promoção, desta vez o clube foi vice-campeão da L2, ficando atrás do Metz. Dois anos mais tarde outro descenso. Disputou até a última semana com o Saint-Étienne, mas acabou perdendo para o campeão Bordeaux e somou mais uma queda.

Em 2010, seu segundo título, mais uma vez o da Ligue 2. Com uma campanha de 18 vitórias e apenas 5 derrotas o time ficou dois pontos a frente do Stade Brestois. Na temporada 2010-11 teve um bom inicio de campeonato, derrotando o Marseille e o Lyon. Mesmo assim, permaneceu na elite com dificuldades, terminou em 15º, dois pontos acima do Monaco, primeiro time da zona de rebaixamento.

No ano seguinte, mais uma queda, A terceira em 10 anos. Mais uma vez na última rodada, o Caen entrou com chances de se salvar, o Lorient, time na qual também brigava contra o rebaixamento perdeu, o Ajaccio e Brestois ganharam, mas avia uma esperança. Bastava uma vitória simples para o time da Normandia permanecer na elite. O encontro derradeiro foi contra o Valenciennes, 3 a 1 para os Athéniens. O Caen reformulou o time e quase subiu em 2013, alguns tropeços nos jogos finais impediram o acesso. Ficaram em 4º lugar, seis pontos a menos que o terceiro Nantes.

Nesta temporada, o time fez uma campanha parecida com a anterior, foram 64 pontos e 18 vitórias. O time já havia festejado na rodada 37 quando empatou em 1 a 1 com o Nîmes, a classificação para a principal Liga da França foi confirmada com o empate com o Dijon, fora de casa. A única equipe que podia estragar a festa era o Nancy, mas além de vencer, os Chardons tinham que tirar a diferença de 11 gols de saldo.

O destaque do Caen na temporada

Entre os destaques do Caen podemos citar o atacante Mathieu Duhamel. Em 35 jogos, Duhamel marcou 24 gols, artilheiro da Ligue 2. Uma média de 0,69 gols por jogo. O atacante começou sua carreira no US Quevilly em 2003, onde atuou até 2006 quando se transferiu para o Rouen. Rodou por Rouen, Romorantin, Laval e Créteil-Lusitanos. Até que foi para no Troyes, onde se destacou e assinou contrato com o Metz, atuando por duas temporadas. Em 2012, foi para o Caen, onde se tornou o principal jogador do elenco. Vale destacar o jogo contra o Clémont, onde ele marcou dois gols nos acréscimos, garantindo os três pontos.

Após o último jogo da temporada, o atacante falou aos jornalistas: “Um acesso a Ligue 1 e o título simbólico de artilheiro. Eu não poderia ter esperado melhor”.