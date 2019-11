Lyon vence Nice, deixa o Marseille para trás e assegura vaga na Europa League

Na última rodada da Ligue 1 desta temporada, o Nice recebeu o Lyon no Allianz Riviera e foi derrotado por 1 a 0, com o gol do zagueiro Bakary Koné sendo marcado logo aos cinco minutos de jogo. O OGNC terminou o campeonato uma posição acima da zona e por pouco conseguiu se manter na principal divisão do futebol francês por mais uma temporada. O Lyon corria riscos de perder a sua vaga na Uefa Europa League, caso empatasse e o Olympique de Marseille conquistasse a vitória sobre o Guingamp. Com a vitória, os Gones continuaram na 5ª colocação com 58 pontos, um a mais que o Marseille, e asseguraram vaga para a terceira fase de qualificação da próxima Europa League.

O Nice teve 22 jogadores relacionados para o confronto frente o Lyon. A partida marca a volta do atacante argentino Dario Cvitanich, após ter cumprido suspensão, mas cinco jogadores estarão indisponíveis. O goleiro David Ospina, titular absoluto, foi convocado pela Colômbia para a Copa do Mundo e já se apresentou ao treinador José Pekerman. O volante Didier Digard, os meias Mahamadou Traoré e Mathieu Bodmer e o atacante Alexis Bosetti estão de fora por estarem lesionados.



Já Rémi Garde, em sua última partida no comando do Lyon, relacionou 18 jogadores para a partida. O lateral Mouhamadou Dabo e o volante Jordan Ferri não puderam fazer parte da equipe pois estão suspensos. Já Yoann Gourcuff, que tinha se recuperado de problemas no tornozelo, voltou a sentir a lesão enquanto passeava com seu cachorro e é desfalque. Se juntam ao meia o lateral Miguel Lopes, o zagueiro Milan Bisevac e os volantes Corentin Tolisso e Gueïda Fofana.

Gones marcam cedo e saem na frente na primeira etapa

O Lyon não poderia ter desejado um início melhor. Logo aos cinco minutos de jogo, o meia Clément Grenier cobrou falta pelo lado direito da intermediária e a bola encontrou a cabeça de Bakary Koné. O zagueiro subiu livre, próximo à pequena área, e testou direto para as redes do goleiro Mouez Hassen, abrindo o placar para o Lyon logo aos 4 minutos de jogo. Com o placar a seu favor, os Gones optaram pelo contra-ataque. Enquanto o Nice tentava, na maioria das vezes sem êxito, achar espaços optando por cruzamentos, jogadas individuais e inversões de jogo, os visitantes tentavam armar os seus ataques com calma, sem impor tanta velocidade na transição e esperavam sempre um tempo a mais com a bola no pé para tomar a decisão mais correta.

Aos 14 minutos surgiu o lance de mais perigo vindo do Nice. O lateral improvisado como zagueiro Timothée Kolodziejczak lançou a bola da defesa para o flanco direito, zona que Jeremy Pied ocupa. O jogador conseguiu fazer uma boa jogada individual sobre o lateral Henri Bedimo e, com espaço para pensar, avançou rumo à grande área e efetuou um forte remate que passou por cima do gol de Anthony Lopes.



O Nice ameaçou, mas não levou perigo real para o Lyon, que esteve seguro defensivamente durante toda a primeira etapa. Os Gones esperavam pela jogada certa para investir no ataque, mas não tiveram efetivamente uma grande oportunidade com a bola rolando. No fim do primeiro, o goleiro do Lyon, Anthony Lopes, assutou rebatendo mal a bola em duas ocasiões e por pouco o time da casa não abriu o placar.

Nice reage tarde e é derrotado

No início da segunda etapa, o Lyon quase ampliou o placar, mas o atacante Bafetimbi Gomis, desperdiçou as duas chances que teve na frente de Hassen depois que aproveitou uma bola mal recuada.

Com a bola rolando, o jogo foi se desenrolando e o panorama da não mudou muito em relação ao primeiro tempo. O Nice tocava a bola, mas tinha dificuldades em achar espaços e fazer a jogada certa em busca do gol. Aos 69 minutos, Grenier colocou um efeito na bola numa cobrança de falta que quase enganou o goleiro Hassen, que efetuou a defesa de um jeito estranho mandando a bola para escanteio.

Faltando pouco mais de 15 minutos para o fim do jogo, o treinador do Nice, Claude Puel, fez duas alterações para dar vida nova ao Nice e colocou o meia Luigi Bruins e o atacante Neal Maupay em campo.

Os jogadores que entraram conseguiram melhorar um pouco a situação do jogo para o Nice. O OGCN aproveitou alguns erros defensivos do Lyon e conseguiam pegar a defesa desprevenida. Quando os jogadores de lado imprimiram velocidade, tinham condições para cruzar para Cvitanich e Maupay na área, transformando o Nice numa equipe mais agressiva. Apesar de conseguir romper a defesa do Lyon, a equipe da casa não teve técnica e forças suficiente para marcar o gol e os Gones saíram com a vitória e a vaga assegurada para a próxima edição da Europa League.

Marseille vence Guingamp, mas termina a Ligue 1 de mãos vazias

Enquanto o Lyon vencia o Nice, Marseille e Guingamp se enfrentaram no estádio Vélodrome. Os dois jogos estavam ligados por conta da decisão de quem ficaria com a última vaga da próxima Europa League, já que apenas um ponto separavam os rivais.

O Olympique de Marseille fez o seu papel e venceu o campeão da Coupe de France por 1 a 0, com um gol de André Ayew marcado no segundo tempo sob os olhos de Marcelo Bielsa, futuro treinador da equipe. A vitória não foi suficiente, pois o OM precisava de pelo menos um empate do Lyon para ultrapassá-los pelo critério de gols marcados, e a equipe terminou a Ligue 1 na 6ª colocação.